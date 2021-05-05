Дело Ахры Авидзба передано в суд

Арестованный Службой госбезопасности Абхазии за незаконное хранение огнестрельного оружия бывший советник президента Аслана Бжания Ахра Авидзба находится под стражей уже три месяца. Возбужденное против него уголовное дело завершено и передано в суд, его рассмотрение начнется 12 мая. Между тем, сегодня формально заканчивается срок ареста, но Авидзба останется под стражей.

5 мая истекает срок содержания под стражей Ахры Авидзба, Генеральная прокуратура не вышла с ходатайством о его продлении, поэтому сам Авидзба и его родственники уверены, что он должен быть освобожден. Вчера ночью родственники и друзья задержанного собрались у здания Службы государственной безопасности Абхазии, а в 23.00 акция сместилась к зданию Министерства внутренних дел. Ее участники заявили, что ждут освобождения Авидзба, требовали пропустить их к нему и дать возможность переговорить.

Несмотря на общественный резонанс и формальное истечение срока содержания под стражей, Ахра Авидзба остается под арестом. Его адвокат Инга Габелая в интервью сетевому изданию «Ваши новости» прокомментировала ситуацию. Она утверждает, что сложилась практика автоматического продления срока санкции после передачи дела в суд, хотя в законодательстве отсутствует соответствующая статья:

«Меру пресечения Ахре избирали дважды, один раз – 7 марта заключение под стражу, а 2 апреля продлевали срок его содержания под стражей. И я, в принципе, озвучивала данную позицию в Верховном суде и говорила о том, что, несмотря на то, что вы ходатайствуете все о месяце нахождения Ахры Авидзба под стражей, но мы все знаем сложившуюся практику, знаем, что после направления дела в суд возникают какие-то шесть месяцев автоматического продления меры пресечения, хотя ни в одной статье закона, регулирующего вопросы назначения судебных заседаний и вопросы мер пресечения, ничего не сказано о том, что мера пресечения может быть продлена автоматически. Я бы поспорила с Ахрой Авидзба только в одной части: насколько это сегодня. Хотя следователь ходатайствовал до 5 мая избрать меру пресечения, но суд указал «до 5 мая включительно». И в принципе здесь спор может быть только в сутках. А в дальнейшем содержание Ахры Авидзба под стражей будет незаконным».

Адвокат рассказала также о том, что вчера ее вызвали в Службу госбезопасности, где вручили постановление о направлении уголовного дела в суд:

«Несмотря на то, что нерабочий день, мне позвонили из Службы госбезопасности, непосредственно из изолятора и передали просьбу Ахры Авидзба, чтобы я сегодня явилась. Я, естественно, посетила СИЗО СГБ РА и побывала на свидании с Ахрой Авидзба, где Ахра озвучил свою жесткую позицию о том, что после 24.00 он не намерен содержаться в здании СИЗО СГБ, потому что соответствующего документа на дальнейшее его нахождение под стражей нет. Как раз когда меня встречали в Службе госбезопасности, мне передали на проходной документ – постановление о назначении судебного заседания на 12 мая 2021 года в 11.00, где указано, что меру пресечения – заключение под стражей оставить без изменения без указания на какой срок. Что понимать под этой фразой и на какой срок – неизвестно».

Адвокат весьма скептически оценивает возможность доказать незаконность пребывания под стражей Ахры Авидзба после 5 мая.

Жена Ахры Юлия Авидзба сообщила, что готова разбить палатку и объявить бессрочный пикет вместе с детьми у стен Администрации президента, если «эта вакханалия продолжится».

Ахра Авидзба – участник войны на Донбассе, экс-советник президента Абхазии Аслана Бжания. 5 марта 2021 года он был арестован Службой государственной безопасности Абхазии вместе с группой охраны, все члены которой являются гражданами ДНР. В ходе обыска в его доме был обнаружен и изъят целый арсенал оружия и боеприпасов. Авидзба сыграл заметную роль в политическом кризисе, связанном с уходом с поста президента Рауля Хаджимба и вступлением на пост президента Аслана Бжания. Так, 9 января 2020 года он был активным участником штурма здания Администрации президента Абхазии, а 12 января, осадив госдачу в Сухуме, вынудил президента Хаджимба подписать заявление об отставке. 22 марта прошли новые президентские выборы, на которых победил Аслан Бжания.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия