Министр экономики Грузии прокомментировала запрет на экспорт гречки из России

Временный запрет на вывоз гречневой крупы из России не отразится на грузинском рынке, заявила сегодня журналистам министр экономики Натия Турнава.

Россия является для Грузии практически основным поставщиком гречки. По данным Национальной службы статистики, за первые три месяца 2021 года Грузия закупила гречневой крупы на сумму 701,7 тысяч долларов. При этом продукция на сумму 701,4 тысячи долларов была импортирована из РФ, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Россия ввела запрет на экспорт гречихи, крупы грубого помола из гречихи и гречневого зерна на период с 5 июня по 31 августа 2021 года. Минсельхоз РФ объяснил такое решение необходимостью сохранить объемы продукции на российском рынке и не допустить резких колебаний цен.

«Конечно, очень жаль, что Россия приняла это решение, оно не соответствует духу свободной торговли, но, похоже, у этого есть свои внутренние причины. Это не повлияет на наш рынок, у нас режим свободной торговли с 2/3 мировых рынков, поэтому этот дефицит будет очень легко восполнить, если он возникнет, но сегодня этого дефицита нет», - сказала Турнава.

Ранее в Минсельхозе РФ отметили, что текущие объемы производства круп позволяют удовлетворять спрос российских предприятий переработки и обеспечивают потребности населения в основных видах крупяных культур, в том числе гречневой. При этом с ноября 2020 года отмечается существенное увеличение экспорта российской гречихи в ряд стран-импортеров на фоне сложившейся мировой конъюнктуры.

Гречка в России дорожает с начала года - на 19 апреля стоимость килограмма крупы составила 96 рублей – это на 25,1% выше уровня на 20 апреля прошлого года (76,75 рубля за килограмм).