Правительство России временно запретит экспорт гречки

Правительство России временно запретило вывозить из страны гречневую крупу. Ограничение действует с 5 июня по 30 августа, говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

В постановлении, подписанном премьером Михаилом Мишустиным, сообщается, что решение принято "в целях обеспечения продовольственной безопасности". Запрет не распространяется на гуманитарную помощь, обеспечение российских военных на территории других государств, в также поставки на Байконур и остров Шпицберген.

Ранее "Ведомости" со ссылкой на представителей торговых сетей и поставщиков сообщали, что цены на гречневую крупу в России могут вырасти на 15 процентов. Они связали это с дефицитом крупы, а также с ростом экспорта гречихи. В 2020 году около четверти от всей произведённой в России гречихи продали за границу, рассказал собеседник издания.

По данным "Интерфакса", экспорт гречихи из Алтайского края - основного российского производителя этой культуры - в первом квартале 2021 года увеличился в 2,7 раза и достиг 19,6 тысяч тонн, гречневой крупы – в полтора раза до 16,8 тысяч тонн.

Гречка в России дорожает с начала 2021 года, непрерывный рост цен продолжается с середины марта. Согласно данным Росстата, за год гречневая крупа подорожала на 36 процентов до 94 рублей за килограмм.

С конца прошлого года российские власти пытаются сдерживать рост цен на социально значимые продукты.

Запрет на экспорт ряда продуктов из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в том числе гречки, риса и чеснока, действовал и в прошлом году. В 2019 году доля России и других стран ЕАЭС в грузинском импорте гречки составляла 68%.