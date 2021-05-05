«Ни у одного не возникло побочных реакций»

В Цхинвале стартовала вакцинация от коронавируса. Накануне в Южную Осетию поступила первая партия российского «Спутник V». В первый день на вакцинацию явились двадцать человек. По мнению врачей, желающих могло бы быть больше, если бы власти провели разъяснительную работу с населением.

По информации вице-спикера югоосетинского парламента, председателя Комитета по здравоохранению и социальной политике Александра Плиева, республика закупила две тысячи доз «Спутник-V». Первая партия препарата в тысячу вакцин уже поступила. Вскоре ожидается и вторая. В дальнейшем препарат будут покупать, если станет ясно, что он востребован.

Опасения по поводу спроса на вакцины возникли не на пустом месте. В октябре 2019 года, в преддверии пандемии COVID-19, в республике была эпидемия сезонного гриппа. Грипп был тяжелой формы, от него тогда скончались пятеро молодых жителей республики. Обеспокоенный складывающейся эпидемиологической ситуацией Минздрав закупил пять тысяч вакцин, но почти все они остались невостребованными.

Поэтому теперь, говорит Александр Плиев, решили не спешить, закупать небольшими партиями по мере необходимости. Вакцинация добровольная, никаких принуждений не предполагается, но все-таки расчет был на то, что в числе первых привьются врачи и учителя, как представители эпидемиологически значимых профессий. Вчера на вакцинацию пришло лишь двадцать человек. Это мало, считает Александр Плиев:

«Первый блин комом. Я это предполагал, поэтому и собирал парламентский комитет, приглашал министра здравоохранения – чтобы подвигнуть руководство республики к разъяснительной работе среди населения. К сожалению, не было никакой информационной поддержки. Между тем, она необходима, потому что люди относятся к вакцинации с большим опасением, в том числе и медики – из двадцати человек, пришедших вчера на прививку, лишь два медработника».

По вакцинации есть ограничения. Она противопоказана, если у пациента выявлены симптомы ОРВИ или аллергия к компонентам препарата. Кроме того, по решению Минздрава, перед прививкой пациенты в обязательном порядке сдают анализы на антитела к иммуноглобулину G и M. Говорит Александр Плиев:

«У нас многие и не поняли, что уже переболели COVID-ом, то есть они перенесли его спокойно, без тяжелых симптомов. Поэтому Минздрав решил всем делать предварительный иммуноферментный анализ крови. Если он обнаруживает антитела, то и вакцинировать пациента уже не нужно. Пока что прививают у нас в специальном помещении, оборудованном в приемном покое Республиканского многопрофильного медицинского центра. Там дежурят врачи, в том числе и реаниматологи, на случай побочных реакций на препарат. После укола пациент находится какое-то время под наблюдением врачей, потом его отпускают домой. Мы сегодня обзвонили всех привитых, ни у одного из них не возникло побочных реакций на вакцину, все чувствуют себя прекрасно. Единственная загвоздка в том, что лаборатория, где делают анализ крови на антитела, в праздничные дни не работает, поэтому мы вынуждены отложить вакцинацию до 11 мая».

Из двадцати человек, изъявивших желание пройти вакцинацию, у четырнадцати обнаружили антитела, остальным сделали прививки.

Первым жителем Южной Осетии, который воспользовался республиканской программой вакцинации, стал журналист Коста Коштэ:

«Никаких сомнений у меня не было. Просто здесь вакцин не было, а выехать на Север у меня не получалось. Поэтому, как только вакцина появилась, я сразу же сдал анализ крови на антитела, и, когда их не оказалось, сделал прививку.

– Как самочувствие? У многих в первые день-два поднимается температура, ломит в суставах.

– Чувствую себя прекрасно. У моих знакомых и братьев поначалу болело место укола, но у меня и этого не было.

– Вы сказали «братья», то есть они уже сделали прививки на Севере?

– И братья, и семья, и вся родня. Дело в том, что по социальным сетям и по «сарафанному радио» распространяются разные конспирологические версии, но те, кто немного думают, понимают, что хочешь-не хочешь, а делать все равно надо. Я исходил из того, что вакцинированный человек в случае, если все-таки заразится, переносит инфекцию намного легче. Так как у меня есть некоторые хронические заболевания, то переносить эту болезнь мне крайне нежелательно, а если уж придется болеть, то лучше в легкой форме. Выбирать особо не из чего – нам всем придется или вакцинироваться или переболеть».

По мнению Александра Плиева, хорошо, что первым привился именно Коста Коштэ. Он человек в республике известный и его личный пример для многих может стать решающим аргументом в пользу вакцинации.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия