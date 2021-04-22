Почему в Южной Осетии не спешат вакцинироваться?

В Цхинвал в ближайшее время должна поступить первая партия российской вакцины от коронавируса. Впрочем, наблюдатели отмечают неоднозначное отношение населения республики к прививкам. По их словам, пока люди не горят желанием вакцинироваться.

Правозащитник, преподаватель Югоосетинского университета Фатима Маргиева, говорит, что по ее наблюдениям, население республики в целом относится к вакцинации с недоверием:

«Очень противоречивая информация в интернете о том, что вакцина до конца не исследована, будто, были смертельные случаи от прививок, не редкость осложнения от вакцинации. В соцсетях пишут, что прививаться нет смысла: пока вы делаете прививку, вирус уже мутировал, и вакцина вас уже не защитит… Поэтому люди, естественно, опасаются применять все это на себе. Я пока не встретила ни одного человека, который хотел бы вакцинироваться против COVID-19».

Президент медиа-центра «Ир» Ирина Гаглоева называет причины такого отношения к вакцинации:

«Должна отметить, что мнения разные. Есть группы общества, которые ждут вакцинации, и собираются ее делать. Но, конечно, большая часть сомневается в качестве вакцины, и в самой необходимости прививаться. Никакой разъяснительной работы не ведется. В основном люди черпают информацию в соцсетях, а там, как известно, информация противоречивая, и даже более того, в основном негативная. Самое страшное, что мы всего этого не понимаем. Ситуация непонятная. Все проблемы исключительно из-за запутанности этой темы, из-за отсутствия четкого, аргументированного информирования общества. Население запуталось, при этом все это происходит на фоне недоверия к властям на всех уровнях. Поэтому, я думаю, когда вакцины придут, в режиме онлайн люди будут определяться».

По наблюдениям Ирины Гаглоевой, тревог местному населению прибавило и ужесточение COVID-контроля при пересечении российской границы. Новые правила обязывают всех пребывающих на срок более трех дней сдавать ПЦР-тесты. Люди воспринимают эти новшества как политику принуждения к вакцинации. Пока эта связь не очевидна, но, убеждены многие жителей республики, все идет к этому.

3 февраля 2021 года Минздрав России приказом № 47 внес прививки от коронавируса в национальный календарь профилактических прививок. Приказ зарегистрирован Минюстом России 9 февраля, то есть уже вступил в силу.

Этот факт, конечно, не обязывает вакцинироваться. По закону «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», гражданин имеет право отказаться от прививок, но этот же закон предполагает и массу ограничений для тех, кто это сделал.

В законе, в частности, говорится:

Отсутствие профилактических прививок влечет запрет для граждан на выезд в страны, пребывание в которых в соответствии с международными медико-санитарными правилами либо международными договорами Российской Федерации требует конкретных профилактических прививок;

временный отказ в приеме граждан в образовательные организации и оздоровительные учреждения в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий;

отказ в приеме граждан на работы или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями.

То есть власти Южной Осетии, на территории которой действуют российские законы, если иное не предусмотрено местным законодательством, в принципе, имеют право ввести ограничения хоть сегодня – например, не допускать на работу невакцинированных учителей, врачей и прочих представителей эпидемиологически значимых профессий.

Вице-спикер парламента, председатель комиссии по здравоохранению и социальной политике Александр Плиев говорит, что, скорее всего, до этого не дойдет:

«По словам Министра Тотчиева, такого не будет, чтобы людей заставляли прививаться, потому что большая часть медперсонала больницы уже переболела COVID-19, по моим данным, около 80%. Наоборот, министр опасается, что мы не сможем потратить те две тысячи вакцин, которые республика закупает у России.

– В отношении учителей тоже настаивать не будете?

– Пока что у нас нет таких проблем, чтобы заставлять учителей прививаться. Хотя закон предполагает только добровольную вакцинацию, но в трудовом кодексе в принципе есть механизмы для принуждения, для, так сказать, добровольно-принудительной вакцинации».

По словам Александра Плиева, решение о покупке двух тысяч доз «Спутник V» на общую сумму в два миллиона рублей уже принято. Вакцины поступят в республику в конце апреля – начале мая. В приоритете предстоящей вакцинации – представители общественно-значимых профессий и люди старшего поколения.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия