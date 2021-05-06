СМИ: Грузия депортирует известного иркутского сутенера

Суд в Грузии принял решение депортировать в Россию 34-летнего Алексея Ленивцева. Как пишут российские издания – «ФедералПресс», Lenta.ru, IrkutskMedia, в криминальном мире Ленивцев был известен под кличкой Кос и считался главным сутенером Иркутска.

«В планах Ленивцева было взятие под контроль всего рынка проституции в Иркутске. Для этого им был сформирован силовой блок из числа бывших осужденных», – так описывает планы иркутского сутенера Алексея Ленивцева следователь следственного управления Следственного комитета России по Иркутской области Ольга Аксаментова.

СМИ пишут, что расцвет криминальной деятельности Ленивцева пришелся на 2016-2019 годы. Тогда он попытался объединить под своим руководством все злачные заведения областного центра. Спустя некоторое время «бригада Коса» контролировала все сауны и гостиницы города.

Первое уголовное дело было возбуждено в 2019 году – по факту вовлечения несовершеннолетней в занятие проституцией. В деле фигурировало 16 подозреваемых. Однако сам Алексей Ленивцев и двое его предполагаемых подельников скрылись.

В январе в МВД Грузии заявили, что задержали в Батуми гражданина России, разыскиваемого «по красному циркуляру» Интерпола. В ведомстве тогда сообщили, что мужчина обвиняется в совершении нескольких тяжких преступлений: организация преступной организации и руководство ею; торговля людьми; вымогательство; вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией; непристойное действие, совершенное организованной группой в отношении несовершеннолетнего и причинение его здоровью вреда. Ленивцев проживал Грузии с января 2020 года.

Теперь тбилисский суд, по информации российских СМИ, принял решение о выдаче подозреваемого. Дата экстрадиции пока не называется.