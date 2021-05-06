Грузинский бизнесмен Леван Васадзе приходит в политику

В Ереване сегодня прошла встреча исполняющего обязанности министра иностранных дел Армении Ара Айвазяна с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, Лавров указал на позитивную тенденцию в нагорно-карабахском урегулировании.

«Ситуация «на земле» существенно нормализовалась. Российский миротворческий контингент выступает гарантом безопасности. Он развернут вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора. Незначительные инциденты, без которых не обходится ни одна операция, оперативно и эффективно урегулируются нашими военнослужащими. Они уделяют постоянное внимание и завершению обмена военнопленными. При содействии российских миротворцев почти 53 тыс. беженцев вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе. Персонал Межведомственного центра гуманитарного реагирования оказывает медицинскую помощь населению, помогает восстанавливать дома и разрушенную инфраструктуру», – сказал Лавров.

По его словам, успешно реализуются задачи, которые лидеры России, Армении и Азербайджана поставили по разблокированию транспортных и экономических связей в регионе.

«Трехсторонняя рабочая группа на уровне вице-премьеров работает активно, ритмично. Заинтересованы в том, чтобы эта работа продолжалась и дальше и способствовала налаживанию диалога между Баку и Ереваном, обеспечивала устойчивое экономическое развитие Южного Кавказа», – заявил глава МИД РФ.

Ара Айвазян в своей приветственной речи отметил, что этот визит – хорошая возможность для продолжения обсуждения широкого круга вопросов армяно-российского межгосударственного диалога.

«В рамках вашего визита мы уже начали и продолжим в течение дня обсуждать вопрос нагорно-карабахского урегулирования. В этом контексте подчеркнута важность формирования условий для возобновления мирного процесса под эгидой «тройки» сопредседателей Минской группы ОБСЕ – в лице России, Франции и США, наделенной посредническим форматом. Важнейший вопрос – обеспечение выполнения Азербайджаном возврата всех военнопленных и насильственно удерживаемых лиц. И эту задачу необходимо разрешить как можно скорее, на что указывают также многочисленные данные о продолжающемся массовом нарушении международного гуманитарного права. Не менее остро стоит вопрос также и создания элементарных условий для возвращения перемещенных лиц в свои дома и оказания гуманитарной помощи населению, восстановления экономики в Нагорном Карабахе. Крайне актуальна задача сохранения историко-культурного наследия, оказавшегося под контролем азербайджанских вооруженных сил», – отметил и.о. главы МИД Армении.

Глава внешнеполитического ведомства России вчера вечером прибыл в Ереван. Сегодня Лавров встречается с руководством Армении. 10-11 мая глава МИД России посетит Баку.