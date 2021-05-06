Житель села Гугутианткари подаст иск против России в ЕСПЧ

Житель села Гугутианткари Рамаз Бегелури, который провел два месяца в цхинвальской тюрьме, готовит иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщила телекомпания «Мтавари».

Бегелури задержали по обвинению в незаконном пересечении де-факто границы. Он говорит, что подвергся нечеловеческому и жестокому обращению – при задержании российские военные били его прикладами автоматов, а позже, уже в изоляторе, рассекли голову, бросив в него связку ключей.

Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия освободили жителя Гугутианткари 1 апреля, после чего ему понадобилась помощь грузинских врачей. Два дня назад житель Гугутианткари впал в кому, его госпитализировали в одну из тбилисских клиник. В настоящее время мужчина продолжает лечение на дому.

Члены семьи Бегелури говорят, что предварительный диагноз, поставленный ему – эпилепсия.

Отметим, что в решении по делу «Грузия против России (II)» ЕСПЧ указал, что Россия осуществляла эффективный контроль над Южной Осетией и Абхазией, поэтому на неё ложится ответственность за нарушение прав граждан Грузии.