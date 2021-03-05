Эргнетская встреча: без результатов, но есть оптимизм 

После пяти месяцев паузы, сегодня состоялась эргнетская встреча в рамках Механизмов по предотвращению инцидентов и реагированию на них. 98-я по счету, она не принесла свободу Зазе Гахеладзе, осужденному в Цхинвали на 12,5 лет тюрьмы, так же, как и еще трем заключенным. Тем не менее, представители грузинских властей с осторожным оптимизмом заявили, что, возможно, власти самопровозглашенной республики Южная Осетия в скором времени их выпустят. В Тбилиси ждут и послаблений режима запретов на передвижение для жителей Ахалгорского района.

«Нам трудно будет на данном этапе говорить о конкретных датах», – сказал журналистам заместитель начальника Аналитической службы СГБ Грузии Ираклий Антадзе по завершении встречи в Эргнети. Их интересовал вопрос освобождения из Цхинвальской тюрьмы граждан Грузии: Геннадия Бестаева, Лаши Хетерели, Рамаза Бегелури и, в первую очередь, Зазы Гахеладзе, осужденного 5 февраля на самый большой срок, по сравнению с другими заключенными – на 12, 5 лет. Это спровоцировало в Тбилиси акции протеста и вызвало резонанс в международном сообществе.

Не называя никаких дат, но отмечая усилия международных партнеров, Ираклий Антадзе с оптимизмом сообщил:

«Мы надеемся, что в ближайшем будущем все наши сограждане, находящиеся в незаконном заключении, вернутся в свои дома».

«А что взамен, батоно Ираклий?» – в один голос стали спрашивать чиновника журналисты, высказывая при этом предположения, что грузинская сторона согласилась на демонтаж полицейского поста в селе Чорчана, которое югоосетинская сторона называет Цнелиси. Из-за этого поста Цхинвали в знак протеста с августа 2019-го закрыл для местных жителей единственный пропускной пункт, связывающий Ахалгорский район с Тбилиси, из-за него же часто срывает эргнетские встречи.

Ираклий Антадзе исключил вероятность какой-либо сделки, заявив, что Тбилиси не намерен демонтировать «стандартный полицейский пост, обеспечивающий безопасность на участке Чорчана». Ответил Ираклий Антадзе и на вопрос, считает ли он в таком случае результативной сегодняшнюю встречу:

«О результативности лучше говорить тогда, когда все наши граждане вернутся к своим семьям. О результате стоит говорить только в том случае, когда полностью искоренится уродливая практика незаконных задержаний».

Грузинская сторона вела разговор в Эргнети не только об освобождении Зазы Гахеладзе и других заключенных, но и выразила протест по поводу частых военных учений на контролируемых де-факто властями территориях. Кстати, оружейный грохот доносился с той стороны и во время сегодняшней встречи.

Среди прочих гуманитарных вопросов особое внимание грузинская сторона уделила условиям, в которых пребывает население Ахалгорского района. Тбилиси добивается от Цхинвали согласия на свободный переход местных жителей на территорию, контролируемую грузинскими властями, для получения медицинского обслуживания, что в условиях пандемии жизненно важно.

Несколько человек погибли из-за несвоевременной госпитализации и отсутствия медицинской помощи. Только в начале февраля, после полутора лет запрета, югоосетинские власти изменили правила госпитализации местных жителей в Тбилиси. Новые значительно упрощены, они больше не предполагают длительных задержек и согласований в инстанциях

Как сообщил еще один участник встречи, представитель аппарата госминистра по вопросам примирения и гражданского равноправия Звиад Звиададзе, этих послаблений недостаточно:

«Реально на практике мы не видим, что людей из Ахалгори стали легче пропускать. У местного населения те же самые проблемы, с которыми они и до этого сталкивались. Но, исходя из тональности сегодняшней встречи, можно думать, что жителям Ахалгори будет предоставлена возможность в более упрощенном режиме переходить на контролируемую нами территорию. Но об этом я не могу говорить с убедительностью».

Грузинская сторона надеется, что послабления коснутся хотя бы пенсионеров из Ахалгори, и они смогут беспрепятственно получать свои пенсии. Со своей стороны Тбилиси обещает предпринять все меры ковидбезопасности, как это происходит в абхазском направлении. Там де-факто власти в начале февраля согласились открыть пропускной пункт на реке Ингури.

Примечательно, что тогда же СГБ Грузии призвала активистов не политизировать тему задержаний граждан Грузии на разделительных линиях с Абхазией и Южной Осетией, и воздержаться от протестных акции с требованием их освобождения, поскольку это тоже негативно влияет на и так зыбкую безопасность на местах. По завершении эргнетской встречи представители грузинской стороны направились в село Квемо Чала, где проживает семья Зазы Гахеладзе, чтобы сообщить им о результатах сегодняшних переговоров. Жена Гахеладзе Ирма Бутхузи с утра ожидала, что встреча закончится освобождением его мужа. Возможно, на это надеяться ей позволяла предыдущая встреча в Эргнети.

Она состоялась пять месяцев назад, в сентябре прошлого года, и после ее завершения был освобожден из Цхинвальской тюрьмы гражданин Грузии Хвича Мгебришвили.

Грузинская сторона три месяца добивалась освобождения Мгебришвили, которого югоосетинская сторона задержала еще в июле прошлого года за так называемое незаконное пересечение границы. Как впоследствии утверждал югоосетинский КГБ, Мгебришвили перешел на контролируемую де-факто властями территорию в поисках летучих мышей, чтобы продать их лаборатории Лугара.

Освобождения Зазы Гахеладзе, который был ранен российскими пограничниками во время задержания на разделительной линии, Тбилиси добивается уже восьмой месяц. Следующая встреча в Эргнети состоится 23 апреля.