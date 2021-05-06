Латвия официально признала и осудила геноцид армян: «за» проголосовали 58 из 100 депутатов Сейма Латвии. Об этом сообщил в Facebook посол Армении в Латвии Тигран Мкртчян, который завершает свою дипломатическую миссию в странах Балтии.

По его словам, это результат напряженной работы последних лет, когда был задействован практически весь арсенал дипломатии.

Мкртчян отметил, что еще 24 апреля 2020 года две силы в парламенте Латвии - члены правящей коалиции - выступили с заявлениями, осуждающими Геноцид армян.

Сейм Латвии призвал международное сообщество «оценить эти исторические события и взглянуть в будущее».

«Будущее, в котором будут соблюдаться права человека и каждый может быть свободным и защищенным», – говорится в заявлении Сейма.

Геноцид армян признали около трех десятков государств и ряд международных организаций. В этом году в своем послании, приуроченном к 24 апреля, термин «геноцид армян» использовал президент США Джо Байден. Ранее обе палаты Конгресса США приняли соответствующие резолюции, признающие геноцид армян