Вакцинация в Абхазии начнется с медиков

Первая партия двухкомпонентной вакцины «Спутник V», которая рассчитана на 6500 человек, поступила из России в Абхазию на прошлой неделе. Сама вакцинация начнется после майских праздников с медицинских работников, которые работают в ковидных центрах республики.

Первая партия вакцин была доставлена в Абхазию 30 апреля. Министр здравоохранения Тамаз Цахнакия проинформировал, что вакцинация будет организована на базе Республиканской больницы, в больничной поликлинике для этого выделят два кабинета. Распределять вакцину в районы не будут, так как там нет подходящих условий для ее хранения и соблюдения температурного режима. Она будет храниться в Сухуме на центральном складе, в районы ее будут доставлять по мере необходимости в специальном контейнере.

Министр сообщил, что после медицинских работников вакцинировать будут педагогов, сотрудников правоохранительных органов, госслужащих и далее по списку всех желающих, кому вакцина достанется. Вакцинация проводится добровольно, но от того, как активно она пройдет, будет зависеть получение следующей партии препарата.

Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик уточнила:

«Республикой Абхазия получено 6500 доз компонента номер 1 и компонента номер 2. Итого в Республике Абхазия будут провакцинированы полным курсом 6500 человек. В первую очередь будут, конечно, провакцинированы медицинские работники, которые остаются на первой линии работы с больными коронавирусом. Как всегда, медики проводят эксперименты на себе, поэтому они у нас по двум этим критериям на первом рубеже вакцинации».

Людмила Скорик сообщила, что введение вакцины начнется с Гагрского района, где люди чаще всего соприкасаются с отдыхающими:

«Президент поставил задачу привить всех тех лиц, которые будут встречать и участвовать в обслуживании туристов из Российской Федерации, поэтому во вторую очередь вакцинации пойдет Гагрский район. Вакцины, которая получена Республикой Абхазия, не так много, и все же пункты будут организованы во всех районах практически во всех лечебных учреждениях. Вся информация по вакцинации населения Абхазии для всех желающих провакцинироваться будет выставлена на сайте Министерства здравоохранения Абхазии, а также об этом будут проинформированы все средства массовой информации».

По словам Скорик, население Абхазии получит возможность вакцинироваться после 20-го мая, никакие анализы для этого сдавать не требуется:

«Единственное, что будет необходимо, – это наличие паспорта гражданина Республики Абхазия при посещении кабинета, где будет проводиться эта медицинская манипуляция, потому что медицинские работники должны правильно и грамотно заполнить всю медицинскую документацию. Все пункты, прививочные кабинеты обеспечены всем необходимым для того, чтобы соблюсти все санитарно-эпидемиологические требования, предъявляемые к иммунобиологическим препаратам и проведению вакцинации».

По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, 5 мая проведено тестирование 254 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 36 из них. В лечебных учреждениях Абхазии проходят лечение от COVID-19 114 человек, из них 19 – в тяжелом состоянии. Всего выявлено с коронавирусной инфекцией 14702 человека, летальных случаев 222.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия