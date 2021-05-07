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Эстония заявила о нарушении границы Ил-96. Он принадлежит отряду «Россия»
Министерство обороны Эстонии заявило, что российский широкофюзеляжный самолёт Ил-96 утром 5 мая нарушил воздушную границу страны в районе острова Вайндлоо в Финском заливе.
По данным эстонской стороны, российский самолёт пробыл в воздушном пространстве Эстонии около минуты.
"Транспондер самолёта был включён, но у самолёта не было плана полёта и на момент нарушения воздушной границы не было двусторонней радиосвязи с Эстонской службой воздушного движения", - сказано в сообщении. 6 мая в МИД Эстонии вызвали российского посла и вручили ему ноту протеста. В сообщении отмечается, что это второй подобный случай в 2021 году. Российская сторона сообщение не комментировала.
Как обнаружил РБК при помощи сервиса FlightRadar, самолёт Ил-96 с бортовым номером RA-96017 5 мая около 9 утра вылетел из Москвы, пролетел над Финским заливом на расстоянии от острова Вайндлоо, над скандинавскими странами долетел до Исландии, после чего в тот же день вернулся в Москву.
Ил-96 с этим бортовым номером входит в парк специального лётного отряда "Россия", которые осуществляет, помимо прочего, перевозки высших российских руководителей. 19 апреля этот самолёт прилетал в Прагу, чтобы вывезти на родину высланных из Чехии сотрудников российского посольства. Зачем он летал в Исландию - неизвестно. Американские СМИ называли Рейкъявик одним из возможных мест проведения саммита президентов США и России, однако даты и место проведения этой встречи ещё не подтверждены. РБК направил запрос пресс-секретарю управления делами президента.
Другие новости дня
Леван Васадзе незадолго до прихода в политику встречался с аналитиком МИД РФ
Бизнесмен Леван Васадзе, накануне заявивший о создании общественно-политической организации, за два месяца до прихода в политику встречался с аналитиком, работающим в МИД России. Об этом Васадзе рассказал в эфире телекомпании «Рустави-2».
Известный своими ультраконсервативными и антизападными взглядами грузинский бизнесмен говорит, что обсудил с российским аналитиком отношения России и Грузии.
«Представьте, я лишь один из 700 тысяч грузин, которые разговаривают с русскими и говорят им: верните Абхазию и Цхинвали, а взамен будем друзьями», – говорит он.
По словам Васадзе, его собеседник рассказал, что Кремль планировал объявить об отмене виз для граждан Грузии, однако именно тогда журналист Георгий Габуния в прямом эфире обматерил президента РФ Владимира Путина. «Естественно, это решение было отменено», – сказал Васадзе.
Бизнесмен также рассказал, что у него есть доля в российской сети зоомагазинов, которую он планирует продать после прихода в политику.
- Леван Васадзе – друг и единомышленник философа Александра Дугина, известного своей антигрузинской и антизападной риторикой. Среди друзей Васадзе и пророссийский политик из Молдовы, экс-президент страны Игорь Додон.
YouTube, извинившись, разблокировал ссылки на «Умное голосование»
YouTube снял претензии с каналов "Новой газеты", Sota.Vision и оппозиционного политика Ильи Яшина, восстановив удалённые ссылки на проект Алексея Навального "Умное голосование".
Администрация видеохостинга назвала блокировку контента "ошибкой", не объяснив, почему она произошла, но признав, что ссылки не нарушали правила сообщества. В YouTube извинились перед теми, кого блокировки затронули.
В четверг утром YouTube удалил ссылку на сайт "Умного голосования" – проекта команды Алексея Навального – из стрима издания Sota.Vision о московских протестах 2019 года. В уведомлении об удалении ссылки говорилось, что она нарушает правило YouTube о запрете "спама, обмана и мошенничества", и что в случае повторных нарушений каналу на неделю запретят загружать видео и проводить прямые трансляции. В Sota.Vision также сообщили, что YouTube удаляет ссылку по жалобе Роскомнадзора.
Позже подобные уведомления получили политик Илья Яшин и редакция "Новой газеты". Кроме того, YouTube на неделю запретил "Новой газете" публиковать видео и вести прямые трансляции. Издание подало жалобу администрации видеохостинга.
В свою очередь главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов заявил в разговоре с "Открытыми медиа", что канал издания "заблокировал не Роскомнадзор, не Михаил Мишустин или Владимир Путин, а именно YouTube, ни в чём не разобравшись прямо перед проведением стрима на основании старых жалоб".
Ограничения были наложены незадолго до начала онлайн-марафона в поддержку обвиняемых и осуждённых по уголовным делам, возбуждённым после протестов зимой 2021 года в защиту Алексея Навального. Таких дел заведено уже более ста.
После блокировки трансляцию перенесли на канал "ОВД-Инфо". Представитель правозащитного проекта Константин Фомин рассказал "Открытым медиа", что за 10 минут до начала мероприятия начались технические проблемы из-за атаки ботов.
- "Умное голосование" – стратегия протестного голосования на выборах, разработанная сторонниками политика Алексея Навального, который сейчас находится в заключении. Она предлагает всем, кто не хочет отдавать свой голос за "Единую Россию", голосовать за наиболее сильного противника кандидата от этой партии. Такого противника определяет сам штаб Навального: как правило, это представитель партии, чей кандидат на прошлых выборах занял второе место в том или ином округе.
- "Умное голосование" было запущено в ноябре 2018 года. Уже через полторы недели Роскомнадзор добавил сайт проекта в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных и начал блокировать его на территории России.
- По данным "ОВД-Инфо", всего в России за участие в зимних акциях протеста было задержано более 11 тысяч человек. Зафиксировано не менее 140 случаев избиений демонстрантов, а после задержания многие из них подверглись издевательствам и пыткам. Против участников возбудили 90 уголовных дел, часть из которых уже завершилась осуждением на реальные или условные сроки.
Пророссийские огранизации проведут в Грузии шествие «Бессмертный полк»
Шествие «Бессмертный полк» памяти солдат, погибших во Второй мировой войне, пройдет в Тбилиси и других городах Грузии 9 мая. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу общественной организации «Бессмертный полк Грузии».
«Шествие... пройдет во многих населенных пунктах Грузии. Акция «Бессмертного полка Грузии», приуроченная к 76-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне... будет проведена с учетом новых правил: при возложении цветов к памятникам необходимо соблюдение социальной дистанции», – говорится в сообщении.
Отмечается, что в Тбилиси шествие начнется в 10.00 часов по местному времени в парке Ваке.
У многих в Грузии шествие «Бессмертного полка» с георгиевскими лентами вызывает протест. Они расценивают это как поддержку российской оккупации. Из-за этого в прежние годы 9 мая парк Ваке не раз становился местом противостояния между сторонниками и противниками идеи «Бессменного полка». В прошлом году условия продиктовала пандемия – шествие «Бессмертный полк» прошло в онлайн-фомрате.
При этом в стране действует «Хартия свободы», которая запрещает использование коммунистической, в том числе советской символики во время публичных мероприятий.
- Накануне стало известно, что мэрия Минска не разрешила проводить шествие «Бессмертного полка». Потенциальным участникам предложили присоединиться к возложению цветов в этот же день на площади Победы.
В Абхазии за сутки выявлен 41 случай инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 252 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 41 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 49 человек, 43 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 17 человек оценивается как тяжелое, 27 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 37 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 13 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 21, в Ткварчельской ЦРБ - 5.
- По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 14 743 человека. Зарегистрировано 222 летальных случая. Выздоровели 13 660 человек.
Блинкен: США не оставят без ответа любые агрессивные действия Москвы
Соединенные Штаты стремятся к стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, но не оставят без ответа любые агрессивные или безрассудные действия Москвы, в том числе против Украины. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью Украинской службе Радио Свобода. Блинкен посещает с визитом Киев.
По словам госсекретаря, США и их союзники очень серьезно отнеслись к недавнему наращиванию российских войск у границ с Украиной и в аннексированном Крыму и четко дали России понять, что любые агрессивные действия по отношению к Украине не останутся без последствий. Блинкен не стал прямо говорить о мерах, которые США приняли бы в случае вторжения российских войск на территорию Украины, однако отметил, что Россия ощутила бы негативные последствия этого шага «в разных сферах». Госсекретарь США также заявил, что Соединенные Штаты и в будущем готовы оказывать Украине помощь, чтобы обеспечивать возможность ее самообороны от агрессии. На вопрос о возможных поставках вооружений, в частности систем ПВО, Блинкен ответил, что минобороны США внимательно рассмотрит все запросы.
По словам госсекретаря, США реагируют на агрессивные действия России не потому, что ищут с ней конфронтации, а потому, что определенные действия нельзя оставлять безнаказанными. В качестве примера он привел действия России в 2014 году, когда был аннексирован Крым и начался вооруженный конфликт в Донбассе. Как сказал Блинкен, если бы Соединенные Штаты и их союзники сочли действия России приемлемыми, это был бы сигнал для всего мира, что торжествует право сильного и принцип сфер влияния в мировой политике. По его словам, США выступают за соблюдение международных норм и правил - а также за право народа Украины, как и других стран, самому решать свою судьбу.
- Госсекретарь - первый столь высокий представитель администрации президента Джо Байдена, кто прибыл в Киев на переговоры с украинским руководством.
- На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским Блинкен повторил, что США поддерживают суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины. Госсекретарь отметил, что эту позицию разделяют все члены «Большой семерки», с заседания которой на министерском уровне он только что приехал из Лондона.
- «Мы остаемся с вами самым решительным образом, и мы ждем, что Россия остановит свои безрассудные и агрессивные действия. Мы в курсе, что Россия отвела от границ Украины часть своих войск, но мы также видим, что их значительное присутствие сохраняется. Что касается угрозы, то она остается. У России есть возможность в довольно в короткие сроки предпринять агрессивные шаги, если она того пожелает», - добавил Блинкен. Также он добавил, что США активно изучают возможности усилить поддержку Украине в сфере безопасности.
- США не признают аннексию Крыма и призывают Россию прекратить агрессивные действия по отношению к Украине. Вашингтон ввел против Москвы ряд санкций в связи с ее действиями по отношению к Украине.
- Сейчас Россия и США обсуждают возможность саммита президентов двух стран, который по ряду сообщений мог бы состояться в июне.
Сторонники независимости Шотландии борются за большинство на выборах
В Шотландии, Уэльсе и ряде регионов Англии, включая Лондон, в четверг проходят выборы в местные и региональные органы власти. Это крупнейшее голосование в Великобритании после парламентских выборов 2019 года, принесших победу консерваторам.
От исхода выборов, в частности, зависит, получат ли сторонники независимости Шотландии достаточно сильный мандат для переговоров с Лондоном, останется ли на второй срок мэром Лондона лейборист Садик Хан, смогут ли лейбористы вернуть часть позиций, утраченных в Англии в последние годы.
Из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавирусной инфекцией, подсчет голосов будет вестись медленнее, чем обычно, и результаты, скорее всего, станут известны только в пятницу или в последующие дни.
Наибольший интерес прикован к выборам в Шотландский парламент. Наблюдатели отмечают, что в случае, если ныне правящая в регионе Шотландская национальная партия получит уверенное большинство, она сможет трактовать это как мандат от избирателей на переговоры с Лондоном об организации нового референдума о независимости. Партия выступала против выхода Великобритании из ЕС. Опросы не дают четкого ответа на вопрос о том, смогут ли сторонники независимости получить большинство. Их главные соперники - консерваторы, сторонники единства Великобритании.
В Уэльсе ожидается победа правящих там лейбористов. В Лондоне, по опросам, лидирует действующий мэр Садик Хан - однако неясно, сможет ли он набрать более 50 процентов голосов, или же встретится во втором туре со своим главным соперником, консерватором Шоном Бэйли.
Латвия официально признала и осудила геноцид армян
Латвия официально признала и осудила геноцид армян: «за» проголосовали 58 из 100 депутатов Сейма Латвии. Об этом сообщил в Facebook посол Армении в Латвии Тигран Мкртчян, который завершает свою дипломатическую миссию в странах Балтии.
По его словам, это результат напряженной работы последних лет, когда был задействован практически весь арсенал дипломатии.
Мкртчян отметил, что еще 24 апреля 2020 года две силы в парламенте Латвии - члены правящей коалиции - выступили с заявлениями, осуждающими Геноцид армян.
Сейм Латвии призвал международное сообщество «оценить эти исторические события и взглянуть в будущее».
«Будущее, в котором будут соблюдаться права человека и каждый может быть свободным и защищенным», – говорится в заявлении Сейма.
Геноцид армян признали около трех десятков государств и ряд международных организаций. В этом году в своем послании, приуроченном к 24 апреля, термин «геноцид армян» использовал президент США Джо Байден. Ранее обе палаты Конгресса США приняли соответствующие резолюции, признающие геноцид армян
На Олимпиаде в Токио впервые выступит спортсменка-трансгендер
На предстоящей летом Олимпиаде в Токио почти наверняка впервые в истории выступит трансгендер. Речь идёт о 43-летней штангистке Лорел Хаббард из Новой Зеландии.
Хаббард пока не включена в состав новозеландской олимпийской борной. Однако, как заметил в комментарии The Giardian источник в Международной федерации тяжелой атлетики, она автоматически пройдёт квалификацию из-за изменений в правилах Международного олимпийского комитета. Обновлённые в 2015 году правила позволяют транс-женщинам выступать в женской весовой категории без операции по смене пола при низком уровне тестостерона в течение как минимум года, отмечает издание "Коммерсантъ".
Лорел Хаббард была мужчиной до 35 лет. До смены пола её звали Гэвин. На счету атлетки, выступающей в супертяжелой весовой категории, серебряная медаль чемпионата мира 2017 года.
Её выбор для участия в будущей Олимпиаде, как ожидается, резко разделит общественное мнение на тех, кто считает решение огромным шагом вперёд для спортсменов-трансгендеров, и тех, кто полагает, что Хаббард извлекает сейчас выгоду из несправедливого преимущества.
В России зарегистрирована однокомпонентная вакцина от ковида
Российские власти зарегистрировали для использования на территории страны четвёртую вакцину от коронавирусной инфекции нового типа — "Спутник Лайт". Она представляет собой первый компонент векторной вакцины "Спутник". В отличие от "старшей" вакцины, облегчённая версия требует одного введения, а не двух, сообщается на сайте Российского фонда прямых инвестиций.
"Спутник Лайт" — первая однокомпонентная вакцина, допущенная до российского рынка. Её создатели оценивают эффективность препарата в 79,4 процента — у двухкомпонентного препарата она оценена разработчиками в 91,6 процента. Однако создатели предполагают, что её продажи будут вестись в основном на внешние рынки.
Руководитель разработчика "Спутника", директор научного центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия 24" заявлял, что препарат планируется использовать для вакцинации в странах, испытывающих дефицит вакцины. Кроме того, он может быть использован для ревакцинации уже привитых, следует из его патентной заявки.
Для допуска к внешним рынкам вакцина потребует перерегистрации в других странах. "Спутник V" сейчас одобрен для использования в 64 государствах и проходит изучение медицинским регулятором Евросоюза. Однако вакцина до сих пор не рекомендована для использования Всемирной организацией здравоохранения.
Житель села Гугутианткари подаст иск против России в ЕСПЧ
Житель села Гугутианткари Рамаз Бегелури, который провел два месяца в цхинвальской тюрьме, готовит иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщила телекомпания «Мтавари».
Бегелури задержали по обвинению в незаконном пересечении де-факто границы. Он говорит, что подвергся нечеловеческому и жестокому обращению – при задержании российские военные били его прикладами автоматов, а позже, уже в изоляторе, рассекли голову, бросив в него связку ключей.
Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия освободили жителя Гугутианткари 1 апреля, после чего ему понадобилась помощь грузинских врачей. Два дня назад житель Гугутианткари впал в кому, его госпитализировали в одну из тбилисских клиник. В настоящее время мужчина продолжает лечение на дому.
Члены семьи Бегелури говорят, что предварительный диагноз, поставленный ему – эпилепсия.
Отметим, что в решении по делу «Грузия против России (II)» ЕСПЧ указал, что Россия осуществляла эффективный контроль над Южной Осетией и Абхазией, поэтому на неё ложится ответственность за нарушение прав граждан Грузии.
В Грузии парламентарии привились от коронавируса в прямом эфире
Депутаты парламента Грузии привились от коронавируса китайским препаратом Sinopharm в прямом эфире.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», в республиканской больнице от коронавируса привились Рати Ионатамишвили, Элисо Болквадзе, Нино Цилосани, Кетеван Думбадзе, Ирма Заврадашвили, Тамар Талиашвили, Рима Берадзе и другие депутаты от «Грузинской мечты».
«В моем случае я сделала выбор в пользу Sinopharm. Вакцинация – это самый важный процесс, который обязательно принесет какие-то результаты. Я надеюсь, что в рамках нашей кампании мы в некоторой степени уменьшим движение против вакцинации. Все мы понимаем, что единственный способ победить пандемию – это вакцинация. Поэтому гражданский долг каждого из нас – пройти этот процесс и как можно скорее и вернуться к привычному режиму», – сказала Нино Цилосани после вакцинации.
На процессе вакцинации парламентариев присутствовала министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе.
«Правительство решило, что это станет примером для общества и повысит популярность вакцинации. Мы видим, что в последнее время к вакцинации активно подключились министры. Также важно вовлечь в этот процесс депутатов законодательного органа, поскольку они являются мостом к нашему обществу, и я уверена, что это усилит процесс», – сказала Тикарадзе.
Вакцинация против коронавируса в Грузии началась 15 марта. Она ведется несколькими вакцинами – AstraZeneca, Pfizer и китайским препаратом Sinopharm. По данным на утро 6 мая, в стране одной дозой вакцинированы 43 727 человек, двумя – 7873.
Лавров в Ереване выразил надежду на «устойчивое экономическое развитие Южного Кавказа»
В Ереване сегодня прошла встреча исполняющего обязанности министра иностранных дел Армении Ара Айвазяна с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, Лавров указал на позитивную тенденцию в нагорно-карабахском урегулировании.
«Ситуация «на земле» существенно нормализовалась. Российский миротворческий контингент выступает гарантом безопасности. Он развернут вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора. Незначительные инциденты, без которых не обходится ни одна операция, оперативно и эффективно урегулируются нашими военнослужащими. Они уделяют постоянное внимание и завершению обмена военнопленными. При содействии российских миротворцев почти 53 тыс. беженцев вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе. Персонал Межведомственного центра гуманитарного реагирования оказывает медицинскую помощь населению, помогает восстанавливать дома и разрушенную инфраструктуру», – сказал Лавров.
По его словам, успешно реализуются задачи, которые лидеры России, Армении и Азербайджана поставили по разблокированию транспортных и экономических связей в регионе.
«Трехсторонняя рабочая группа на уровне вице-премьеров работает активно, ритмично. Заинтересованы в том, чтобы эта работа продолжалась и дальше и способствовала налаживанию диалога между Баку и Ереваном, обеспечивала устойчивое экономическое развитие Южного Кавказа», – заявил глава МИД РФ.
Ара Айвазян в своей приветственной речи отметил, что этот визит – хорошая возможность для продолжения обсуждения широкого круга вопросов армяно-российского межгосударственного диалога.
«В рамках вашего визита мы уже начали и продолжим в течение дня обсуждать вопрос нагорно-карабахского урегулирования. В этом контексте подчеркнута важность формирования условий для возобновления мирного процесса под эгидой «тройки» сопредседателей Минской группы ОБСЕ – в лице России, Франции и США, наделенной посредническим форматом. Важнейший вопрос – обеспечение выполнения Азербайджаном возврата всех военнопленных и насильственно удерживаемых лиц. И эту задачу необходимо разрешить как можно скорее, на что указывают также многочисленные данные о продолжающемся массовом нарушении международного гуманитарного права. Не менее остро стоит вопрос также и создания элементарных условий для возвращения перемещенных лиц в свои дома и оказания гуманитарной помощи населению, восстановления экономики в Нагорном Карабахе. Крайне актуальна задача сохранения историко-культурного наследия, оказавшегося под контролем азербайджанских вооруженных сил», – отметил и.о. главы МИД Армении.
Глава внешнеполитического ведомства России вчера вечером прибыл в Ереван. Сегодня Лавров встречается с руководством Армении. 10-11 мая глава МИД России посетит Баку.
Грузинский бизнесмен Леван Васадзе приходит в политику
Известный своими ультраконсервативными и антизападными взглядами грузинский бизнесмен Леван Васадзе приходит в политику. Об этом он сообщил на пресс-конференции. Васадзе создает организацию под названием «Единство, сущность, надежда».
«Я принял тяжелое для себя решение – попрощаться со статусом частного лица и вступить в общественно-политическую жизнь страны. Я принял это решение, потому что страна находится в перманентном кризисе – политическом, экономическом, культурном, социальном, идеологическом», – сказал Васадзе.
На пресс-конференции он раскритиковал «план Шарля Мишеля» – соглашение, подписанное представителями властей и оппозиции Грузии, заявив, что документ умаляет суверенитет страны.
- Леван Васадзе – друг и единомышленник философа Александра Дугина, известного своей антигрузинской и антизападной риторикой. Среди друзей Васадзе и пророссийский политик из Молдовы, экс-президент страны Игорь Додон.
Правительство России установило, каких размеров грибы можно собирать в лесу
В России 5 мая вступил в силу приказ Министерства природных ресурсов и экологии, который ужесточает в том числе правила сбора грибов, пишет Сибирь.Реалии.
Так, согласно приказу ведомства №494, если грибы и ягоды собираются на продажу, то следует заранее заключить договор аренды определенного участка леса. Без аренды можно собирать грибы для собственного потребления.
При этом в документе определены размеры шляпок грибов, которые можно собирать как для собственного потребления, так и для продажи. Например, лисички, сыроежки, маслята и опята можно собирать только со шляпками более 1,5 сантиметра в диаметре. У груздей, рыжиков, волнушек, белых грибов, подберезовиков и подосиновиков диаметр шляпки должен превышать 2,5 сантиметра.
Строго запрещается собирать грибы с токсическим и наркотическим действием. За такое нарушение грозит уголовная ответственность.
Березовый сок даже для личного потребления можно собирать только на заранее арендованном участке. Причем при условии, если до плановой вырубки леса осталось не более пяти лет.
Другой приказ ведомства описывает правила заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов. К ним относятся пни, береста, кора деревьев и кустарников, хворост, валежник, лапы хвойных деревьев для новогодних праздников, мох, лесная подстилка, камыш, тростник и другое.
"Черные камни", VIP-охота и забор – как в Карелии предприниматели отгораживаются от грибников
СМИ: Грузия депортирует известного иркутского сутенера
Суд в Грузии принял решение депортировать в Россию 34-летнего Алексея Ленивцева. Как пишут российские издания – «ФедералПресс», Lenta.ru, IrkutskMedia, в криминальном мире Ленивцев был известен под кличкой Кос и считался главным сутенером Иркутска.
«В планах Ленивцева было взятие под контроль всего рынка проституции в Иркутске. Для этого им был сформирован силовой блок из числа бывших осужденных», – так описывает планы иркутского сутенера Алексея Ленивцева следователь следственного управления Следственного комитета России по Иркутской области Ольга Аксаментова.
СМИ пишут, что расцвет криминальной деятельности Ленивцева пришелся на 2016-2019 годы. Тогда он попытался объединить под своим руководством все злачные заведения областного центра. Спустя некоторое время «бригада Коса» контролировала все сауны и гостиницы города.
Первое уголовное дело было возбуждено в 2019 году – по факту вовлечения несовершеннолетней в занятие проституцией. В деле фигурировало 16 подозреваемых. Однако сам Алексей Ленивцев и двое его предполагаемых подельников скрылись.
В январе в МВД Грузии заявили, что задержали в Батуми гражданина России, разыскиваемого «по красному циркуляру» Интерпола. В ведомстве тогда сообщили, что мужчина обвиняется в совершении нескольких тяжких преступлений: организация преступной организации и руководство ею; торговля людьми; вымогательство; вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией; непристойное действие, совершенное организованной группой в отношении несовершеннолетнего и причинение его здоровью вреда. Ленивцев проживал Грузии с января 2020 года.
Теперь тбилисский суд, по информации российских СМИ, принял решение о выдаче подозреваемого. Дата экстрадиции пока не называется.
Госсекретарь США Энтони Блинкен проводит переговоры в Киеве
Госсекретарь США Энтони Блинкен находится в четверг с однодневным визитом в Киеве в период, когда Вашингтон демонстрирует решительную поддержку Киеву на фоне нового обострения отношений с Россией и усиления обстрелов в Донбассе.
За день до приезда, 5 мая, Блинкен написал в Твиттере, что визит "даст значимую возможность обсудить продолжающуюся российскую агрессию и подчеркнёт необходимость сохранения темпов реформ и фокусировки на них совместно с украинскими партнёрами". США на протяжении долгого времени подчёркивают важность принятия Киевом мер по противодействию коррупции.
В Киеве у Блинкена запланированы встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, депутатами Рады и общественными лидерами.
Зеленский в преддверии переговоров заявлял, что ждёт от США ясного сигнала, который бы свидетельствовал о поддержке намерения Украины присоединиться к западному военно-политическому блоку НАТО. Киев также рассчитывает на дополнительную военную помощь от США, которая, по данным американской стороны, составляет с 2014 года более 4,6 миллиарда долларов.
В заявлении о стратегическом партнёрстве между Вашингтоном и Киевом, которое в среду опубликовал Госдепартамент, о планах Украины в отношении НАТО не упомянуто, но говорится, что Соединённые Штаты продолжают следить за ситуацией, связанной с дальнейшими "агрессивными действиями и риторикой России в адрес Украины".
В этом связи в заявлении Госдепартамента подчёркнуто, что позиция Вашингтона по Донбассу и Крыму остаётся неизменной. США призывают Россию вернуть Украине полный контроль над аннексированным полуостровом и способствовать завершению вооружённого противостояния на востоке Украины. Москва не раз заявляла, что не считает себя стороной конфликта в Донбассе.
Что касается борьбы с коррупцией, то США не раз выражали, среди прочего, обеспокоенность положением в энергетическом секторе Украины.
Ранее на этой неделе представитель Госдепартамента Нед Прайс высказал критику по поводу решения украинского правительства по замене управляющего совета компании "Нафтогаз". Как сказал Прайс, этот шаг "отражает пренебрежение справедливой и прозрачной практикой корпоративного управления" и не способствует улучшению инвестиционного климата.
28 апреля с поста председателя правления "Нафтогаза"был уволен Андрей Коболев. Он возглавлял компанию семь лет. Правительство назвало неудовлетворительными результаты компании за последний год, когда зафиксировали убыток в 700 миллионов долларов. Коболев утверждал, что узнал об отставке из новостей.
За время руководства Коболевым "Нафтогазом" Киев отказался от прямых закупок газа у России. В начале апреля бизнесмен рассказал "Настоящему Времени", что он участвует в переговорах с западными партнерами с целью остановить строительство "Северного потока – 2".
В Чечне в очередной раз задержали подозреваемых в колдовстве
В Чеченской республике задержали троих человек, подозреваемых в мошенничестве путем колдовства. Их отчитали перед камерами местного телевидения, пишет «Кавказ.Реалии».
Профилактическую беседу с задержанными провел главный специалист Центра исламской медицины Адам Эльжуркаев. Он указал на то, что их деятельность противоречит религии.
В ответ Роза Исмаилова, Есимат Успахаджиева и Адам Афтаев публично извинились и пообещали, что впредь не будут этим заниматься. После этого их отпустили.
Некоторые из задержанных уже не в первый раз появляются на экранах местного телевидения.
- В феврале сообщалось, что в Чечне правоохранительные органы задержали двух женщин, обвиняемых в занятии колдовством. Сюжет об этом также вышел на ЧГТРК «Грозный», а с задержанными беседовал тот же главный врач Центра исламской медицины Адам Эльжуркаев. Он заявил, что дорога, которую они выбрали, «ведет в ад».
- О «разоблачении» колдуний чеченские власти также отчитывались в январе этого года, а перед этим – в декабре и сентябре 2019 года. Преследования в отношении оккультистов начались еще несколько лет назад и усилились прошлым летом.
COVID-19 в Грузии: 1806 новых случаев, 20 пациентов скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии достигло 4227 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 20 пациентов.
За сутки в стране выявили 1806 новых случаев коронавируса (днём ранее – 2171). Накануне провели 28 180 тестов: PCR-тестов – 13 856, экспресс‐тестов на антиген – 14 324.
Выздоровели еще 1144 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 317 719, выздоровевших – 297 676.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 6,41%, за последние 14 дней составляет 5,51%, за неделю – 6,59%.
В Грузии – третья волна коронавируса. В клиниках наблюдается дефицит мест для больных COVID-19. При этом в стране активно распространяется британский штамм – более половины выявляемых случаев относятся именно к нему.
В Грузию доставили дополнительные дозы вакцины AstraZeneca
Грузия получила 43 тысячи доз вакцины AstraZeneca. Вакцины были доставлены в Тбилисский международный аэропорт на рассвете.
Эта партия предназначена для людей, которые уже получили первую дозу вакцины AstraZeneca.
Регистрация на вторую дозу вакцины стартовала накануне. Граждане могут записаться на вторую дозу в любом учреждении через 4-12 недель после первой вакцинации.
Регистрация доступна на портале booking.moh.gov.ge. Вторую дозу вакцины начнут вводить с 10 мая. Возрастное ограничение не распространяется на тех, кто был вакцинирован первой дозой вакцины Astrazeneca, – пишет Первый канал Грузии.
Первая партия вакцины AstraZeneca (43 200 доз) была доставлена в Грузию 13 марта. В апреле было принято решение, что вакциной AstraZeneca в Грузии будут прививать только людей старше 55 лет.
Bellingcat: Мишкина и Чепигу повысили. Сейчас они работают на Кремль
Офицеры российской военной разведки Александр Мишкин и Анатолий Чепига, подозреваемые властями Великобритании в покушении на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь, а также подозреваемые чешскими властями в организации взрыва в городе Врбетиц, получили повышение и в данный момент работают на Кремль. Об этом заявил член международной расследовательской группы Bellingcat, болгарский журналист Христо Грозев.
Грозев не уточнил, чем именно в Кремле занимаются Мишкин и Чепига, а также откуда у Bellingcat такая информация, пообещав опубликовать подробности в ближайшее время. "Всё, что я пока могу сказать, это то, что они здоровы, получили новую работу и находятся на государственной службе, потому что больше не могут работать шпионами", - отметил Грозев, добавив, что в 2014-м году офицеры ГРУ были удостоены званий Героев России за операции на территории Чехии и Болгарии.
Последний раз Мишкин и Чепига появлялись на публике в сентябре 2018 года, когда в интервью телеканалу Russia Today они под именами Александр Петров и Руслан Боширов заявили о своей непричастности к покушению на Сергея и Юлию Скрипаль. Также сотрудники ГРУ утверждали, что Британию они посещали исключительно с туристическими целями.
- Бывший полковник ГРУ России Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта 2018 года в британском городе Солсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок". Они выжили после долгого лечения. Следствие в Британии подозревает в организации покушения российских граждан, приехавших в страну по паспортам на имена Александра Петрова и Руслана Боширова. Расследовательский центр Bellingcat и его партнёры утверждают, что за этими именами скрываются офицеры ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига.
- В апреле этого года премьер-министр Чехии Андрей Бабиш официально обвинил российскую военную разведку во взрыве военных складов в чешском селе Врбетиц в октябре 2014 года. По версии чешских спецслужб, к операции могут быть причастны высокопоставленные офицеры ГРУ, в том числе - Александр Мишкин и Анатолий Чепига.
- Позже прокуратура Болгарии начала расследование возможной причастности Мишкина, Чепиги, а также других граждан России к организации серии взрывов в стране. По версии ведомства, целью атак могли быть боеприпасы, предназначенные для поставки в Грузию и Украину, а диверсии проходили как минимум с 2011 по 2020 год. До этого сообщалось, что военнослужащие Главного управления Генштаба России, известного как ГРУ, могут быть причастны к покушению на местного бизнесмена Емельяна Гебрева, занимавшегося поставками оружия.
- Россия причастность своих граждан к взрывам и покушениям отрицает.
Прототип Starship впервые совершил успешную посадку
Прототип американского пилотируемого космического корабля Starship компании SpaceX Илона Маска в четверг совершил первую успешную посадку.
Версия Starship SN15 стартовала с полигона Бока-Чика в штате Техас. В ходе испытаний корабль поднялся на высоту 10 километров с последующим отключением двигателей, аэродинамическим торможением, повторным запуском двигателей для возврата в вертикальное положение и мягкой посадкой на стартовую площадку. Весь полёт продолжался шесть с половиной минут.
Этот полёт прототипа Starship стал первым удачным запуском после череды неудач. Предыдущий испытательный полёт, состоявшийся 30 марта, закончился взрывом корабля в воздухе. Корабль, запущенный в начале марта, взорвался через несколько минут после посадки. В ходе запусков в декабре и феврале ракеты взорвались и разрушились при посадке.
В конце апреля глава SpaceX заявил, что на последнем прототипе по сравнению с предыдущими версиями проведены "сотни конструктивных усовершенствований".
Компания SpaceX разрабатывает Starship в качестве альтернативы ракетам Falcon-9 и Falcon Heavy. Глава компании Илон Маск ожидает, что корабли этой модели впоследствии будут использоваться для пилотируемых полетов на Луну и на Марс.
Канцлер Германии Ангела Меркель приветствовала «возвращение» США
Канцлер Германии Ангела Меркель приветствовала "возвращение" США в качестве активного игрока международной политики. Об этом она заявила во время выступления на Берлинской конференции, посвященной будущему трансатлантических связей, передает Reuters.
Меркель поблагодарила администрацию Джо Байдена за помощь в противостоянии России и Китаю, назвав Вашингтон "самым важным союзником Европы". В то же время она отметила, что Германия не заинтересована в возвращении времен холодной войны, которая сопровождалась бы расколом мира на два враждующих лагеря.
Глава немецкого правительства высоко оценила инициативу, направленную на заключение торгового соглашения между ЕС и Америкой. Ранее в феврале Питер Бейер – координатор по вопросам трансатлантического взаимодействия из аппарата Меркель – призывал "мыслить масштабно" и стремиться к амбициозной повестке, в том числе американо-европейской торговой сделке, которая предполагала бы отмену промышленных тарифов и реформу ВТО для усиления давления на Пекин.
Комментируя возможное инвестиционное соглашение между ЕС и Китаем, Меркель назвала этот документ "очень важным", поскольку он, по ее словам, открыл бы для Европы "взаимность в вопросе доступа к рынкам". В то же время она подчеркнула, что имело бы смысл рассмотреть "весь спектр вопросов" в отношении КНР, включая его репутацию в области прав человека.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД Германии Хайко Маасом в Лондоне в очередной раз указал, что американские власти выступают против строительства газопровода "Северный поток – 2", и напомнил о важности противостояния "дестабилизирующей деятельности России, Китая и Ирана".
В Абхазии подтверждено 36 случаев инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 254 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 36 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 46 человек, 43 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 19 человек оценивается как тяжелое, 25 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 37 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 12 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 17, в Ткварчельской ЦРБ - 5.
- По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 14 702 человека. Зарегистрировано 222 летальных случая. Выздоровели 13 660 человек.
Министр экономики Грузии прокомментировала запрет на экспорт гречки из России
Временный запрет на вывоз гречневой крупы из России не отразится на грузинском рынке, заявила сегодня журналистам министр экономики Натия Турнава.
Россия является для Грузии практически основным поставщиком гречки. По данным Национальной службы статистики, за первые три месяца 2021 года Грузия закупила гречневой крупы на сумму 701,7 тысяч долларов. При этом продукция на сумму 701,4 тысячи долларов была импортирована из РФ, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Россия ввела запрет на экспорт гречихи, крупы грубого помола из гречихи и гречневого зерна на период с 5 июня по 31 августа 2021 года. Минсельхоз РФ объяснил такое решение необходимостью сохранить объемы продукции на российском рынке и не допустить резких колебаний цен.
«Конечно, очень жаль, что Россия приняла это решение, оно не соответствует духу свободной торговли, но, похоже, у этого есть свои внутренние причины. Это не повлияет на наш рынок, у нас режим свободной торговли с 2/3 мировых рынков, поэтому этот дефицит будет очень легко восполнить, если он возникнет, но сегодня этого дефицита нет», - сказала Турнава.
Ранее в Минсельхозе РФ отметили, что текущие объемы производства круп позволяют удовлетворять спрос российских предприятий переработки и обеспечивают потребности населения в основных видах крупяных культур, в том числе гречневой. При этом с ноября 2020 года отмечается существенное увеличение экспорта российской гречихи в ряд стран-импортеров на фоне сложившейся мировой конъюнктуры.
Гречка в России дорожает с начала года - на 19 апреля стоимость килограмма крупы составила 96 рублей – это на 25,1% выше уровня на 20 апреля прошлого года (76,75 рубля за килограмм).
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