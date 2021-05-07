Правительство индийского штата Тамилнад на юге страны после выборов в местный парламент возглавил политик с именем Сталин. В состав кабинета министров вошли Ганди и Неру, они будут отчитываться перед ним. Об этом сообщает Times of India.

68-летний Сталин (фамилий в тамильском языке нет) родился за 4 дня до смерти советского диктатора и был назван в его честь. Он начал политическую карьеру в 14 лет, арестовывался за участие в протестах, а с начала 80-х возглавлял молодёжное крыло одной из двух ведущих региональных партий — ДМК. Сейчас он возглавляет эту партию.

Пост шеф-министра, на который Сталин был назначен по итогам выборов, высший, которого он достигал в карьере. Для этого альянсу, возглавляемому Сталиным, понадобилось занять 159 мест из 234 в региональном парламенте. Тамилнад — самый южный штат в Индии, его население — больше 72 миллионов человек.

В правительстве Сталина два министерских поста получили политики с именами Ганди и Неру. Первый возглавит министерство развития ткани Хади и деревенской местности. Второй займётся урбанистикой и развитием городов. Оба политика в ходе карьеры сталкивались с обвинениями в коррупции, но были оправданы в судах.

Имена Неру и Ганди пользуются уважением в индийском обществе, в местном парламенте могут возникнуть проблемы с модерированием выступлений политиков, отмечает Times of India. Издание представило, как Сталин обращается к одному из них: "Ганди, твоё время вышло. Теперь будет говорить Неру".