Югоосетинский КГБ: Давид Кацарава активизировался «в неконструктивном направлении»

Госсекретарь США Энтони Блинкен находится в четверг с однодневным визитом в Киеве в период, когда Вашингтон демонстрирует решительную поддержку Киеву на фоне нового обострения отношений с Россией и усиления обстрелов в Донбассе.

За день до приезда, 5 мая, Блинкен написал в Твиттере, что визит "даст значимую возможность обсудить продолжающуюся российскую агрессию и подчеркнёт необходимость сохранения темпов реформ и фокусировки на них совместно с украинскими партнёрами". США на протяжении долгого времени подчёркивают важность принятия Киевом мер по противодействию коррупции.

В Киеве у Блинкена запланированы встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, депутатами Рады и общественными лидерами.

Зеленский в преддверии переговоров заявлял, что ждёт от США ясного сигнала, который бы свидетельствовал о поддержке намерения Украины присоединиться к западному военно-политическому блоку НАТО. Киев также рассчитывает на дополнительную военную помощь от США, которая, по данным американской стороны, составляет с 2014 года более 4,6 миллиарда долларов.

В заявлении о стратегическом партнёрстве между Вашингтоном и Киевом, которое в среду опубликовал Госдепартамент, о планах Украины в отношении НАТО не упомянуто, но говорится, что Соединённые Штаты продолжают следить за ситуацией, связанной с дальнейшими "агрессивными действиями и риторикой России в адрес Украины".

В этом связи в заявлении Госдепартамента подчёркнуто, что позиция Вашингтона по Донбассу и Крыму остаётся неизменной. США призывают Россию вернуть Украине полный контроль над аннексированным полуостровом и способствовать завершению вооружённого противостояния на востоке Украины. Москва не раз заявляла, что не считает себя стороной конфликта в Донбассе.

Что касается борьбы с коррупцией, то США не раз выражали, среди прочего, обеспокоенность положением в энергетическом секторе Украины.

Ранее на этой неделе представитель Госдепартамента Нед Прайс высказал критику по поводу решения украинского правительства по замене управляющего совета компании "Нафтогаз". Как сказал Прайс, этот шаг "отражает пренебрежение справедливой и прозрачной практикой корпоративного управления" и не способствует улучшению инвестиционного климата.

28 апреля с поста председателя правления "Нафтогаза"был уволен Андрей Коболев. Он возглавлял компанию семь лет. Правительство назвало неудовлетворительными результаты компании за последний год, когда зафиксировали убыток в 700 миллионов долларов. Коболев утверждал, что узнал об отставке из новостей.

За время руководства Коболевым "Нафтогазом" Киев отказался от прямых закупок газа у России. В начале апреля бизнесмен рассказал "Настоящему Времени", что он участвует в переговорах с западными партнерами с целью остановить строительство "Северного потока – 2".