В Южной Осетии, как и в России, 9 мая отмечают День Победы над нацистской Германией. На центральной площади Цхинвала пройдет парад, после чего состоится шествие «Бессмертного полка». «Эхо Кавказа» спросило у горожан, что для них значит этот день и с чем он ассоциируется.

Елизавета: 9-е мая – День Победы, и этим все сказано. Все плачут, мы тоже обязательно плачем, когда про День Победы говорят. Люди, пережившие в Цхинвале эту маленькую бомбардировку, не говоря уже о войне 1989-1992 годов, по-другому смотрят на это. Когда показывают стреляющих людей, каждый думает о себе. Мы все это пережили. Вдвойне ценно, как наши бабушки, дедушки, отцы выиграли эту войну. Мы, конечно, все черствые, и не фанатично ветеранов чествуем, иногда забываем. Это нормальное течение времени, но нужно приучать своих детей помнить День Победы.

Жанна: 9 мая – это тот праздник, который, мне кажется, на века, я не буду говорить про года. Он останется на века и будет передаваться из поколения в поколение. То, что мы отвоевали у фашистской Германии, стоит того, чтобы помнить об этом очень долго и долго. Мы должны чтить все обязательно, «Бессмертный полк» обязательно должен идти неиссякаемой рекой из года в год. Единственное, что мы можем, это помнить о них и отдавать дань памяти. Праздник, который со слезами на глазах. Там возраста нет, он абсолютно для всех.

Карина: Я могу сказать, что война – это в любом случае ужасное событие. Мы должны помнить это, мы должны помнить своих героев, и должны передавать это следующим поколениям, но лишь с одной целью – чтобы этого больше никогда не повторялось. Да, это праздник, и мы должны гордиться тем, что смогли победить зло, но мы не должны забывать, что это праздник со слезами на глазах. Надо помнить, что война это ужасно и трагично. Очень плохо, что это вообще все случилось, и мы должны все стараться, чтобы это больше не происходило никогда.

Эсма: Во-первых, это великий праздник, и ассоциируется он с гордостью за то, что наши предки совершили такой подвиг. Мы имеем возможность жить, дышать и смотреть вот на эту прекрасную землю. Наши дети мирной жизнью живут, разве этого мало? Гордость, гордость, и еще раз гордость. Дядя мой был полковником, воевал вместе с маршалом Гречко. Это гордость нашей семьи.

Линда: Конечно, с победой ассоциируется этот день. Для меня это очень важный праздник. Я помню, как и отец, и мать рассказывали, как это было тяжело, как они встречали этот праздник. И для меня этот праздник очень важный до сих пор. Всегда с трепетом жду его. Конечно, время все стирает, время уходит, мы, может, не так уже это чтим, но в душе для меня это очень важно. У моего мужа дедушка без вести пропал в 1945 году, похоронен в Белоруссии. Я считаю, помнить обязательно надо, хоть это было и давно.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия