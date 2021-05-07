Пик после Пасхи. Грузию накрывает третья волна

Эпидемическая ситуация в Грузии существенно обострилась. Уже пятый день от коронавируса умирают более 15 человек, специалисты заговорили о пике третьей волны. При этом растет и число тех, кто заболел повторно.

За последние сутки в Грузии выявлено 1547 новых случаев заражения коронавирусом, скончалось 18 человек. Проведено 25 тысяч 541 тестов. Соотношение тестов и выявленных случаев заболевания коронавирусом сегодня превысило 6 процентов, показатель последних 7 дней – 6,76%.

При этом эпидемиологи подчеркивают, что статистика может усугубиться через две недели после массовых скоплений во время пасхальных праздников – к середине мая. Вдобавок ко всему, как сообщил на брифинге руководитель Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе, в последние дни в Грузии набирает силу тенденция повторного заражения коронавирусом – подтверждено 5 случаев.

Выход из ситуации Гамкрелидзе видит в массовой вакцинации, при этом подчеркивая, что и вакцина панацеей не является. По крайней мере до достижения 70-процентного уровня иммунизации.

«Ни одна вакцина не имеет 100% защиту. Среди них используемый сейчас «Синофарм» имеет около 79% эффективности. Основная цель этих вакцинации – серьезно снизить количество госпитализаций, и, как следствие, смертность. У нас около 300 случаев заражения людей после первой прививки. Мы следим за ситуацией, почти во всех случаях заболевание проходило в легкой форме и часто вообще без симптомов», – обнадежил Гамкрелидзе.

На сегодняшний день в Грузии привиты от коронавируса 55 тысяч человек или около 1,4% населения. Оппоненты властей утверждают, что темпы вакцинации не выдерживают никакой критики. По мнению Серго Чихладзе, одного из лидеров «Стратегии Агмашенебели», ситуация критическая:

«При таком управлении, к сожалению, количество инфицированных может увеличиться. До конца года осталось 8 месяцев, нужно импортировать до 4 миллионов доз вакцин, т.е. ежемесячно ввозить 450-500 тысяч вакцин, но где они? Пока этот процесс не ускорится, мы продолжим бороться с пандемией тем, что власти будут мыть улицы, измерять температуру и штрафовать человека на 2 тысяч лари за нарушение комендантский часа. Это не борьба с пандемией, это некомпетентное управление».

Со своей стороны, по информации Амирана Гамкрелидзе, темпы вакцинации будут нарастать до 3,5-4 тысяч человек в день. Ускоренным образом создаются крупные центры, где будут вакцинироваться от 1000 до 2000 человек в день.

«На данном этапе по прививкам в стране работают 150 бригад. До конца мая мы хотим увеличить их число до трехсот. В ближайших планах организация крупных прививочных центров в 4-х крупных городах: три в Тбилиси, один в Батуми, один в Кутаиси и один в Рустави. В качестве дополнительного обслуживающего персонала мы попытаемся привлечь безработных медиков», – сказал Амиран Гамкрелидзе.

Что касается возможностей системы здравоохранения Грузии, то пока она выдерживает наплыв инфицированных: на сегодня в стационарах находятся 4 тысячи 354 человек, при максимальном фонде в 6 тысяч коек. Нетрудно подсчитать, что при драматическом росте заболеваемости свободных мест может хватить на несколько дней.