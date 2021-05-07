Влечет в Абхазию любителей экстрима

В самого начала десятидневного майского всеобщего отпуска в России оттуда в Абхазию хлынули массы туристов. Благоприятствовали этому как «закрытая» Турция, переполненность курортов Краснодарского края, так и вовремя подоспевшая весть от Роспотребнадора, что Абхазия и Южная Осетия исключены из списка государств, по возвращении из которых россиянам надо обязательно сдавать ПЦР-тесты, что удешевило поездки приверженцев отдыха в Гагре, Пицунде, желающих полюбоваться красотами озера Рица…

Причем на Рицу приезжают с разными целями. Как известно, среди массы обычных туристов всегда находятся и экстремалы. В понедельник 3 мая спортсмен из России Тимур Фаломкин прибыл в Абхазию и в тот же день совершил заплыв в высокогорном озере Рица, расположенном на высоте 950 метров над уровнем моря. Фаломкин преодолел расстояние в 2,84 километра за 1 час 14 минут. Это было при температуре воды в озере, не превышающей 3-4 градуса, и спортсмен плыл без гидрокостюма.

Этот 42-летний пловец – неоднократный участник индивидуальных заплывов на длинные дистанции в холодной воде, информировала пресс-служба Рицинского реликтового национального парка. За его плечами – заплывы через проливы Босфор (7 км) и Дарданеллы (9 км), Финский залив (25 км), озеро Байкал (40 км), по реке Неве (77 км). Но несмотря на это во время заплыва через Рицу его сопровождали на спецлодке инспектор охраны лесного хозяйства Генри Крия с представителями медслужбы. Спортсмен поблагодарил Госкомитет РА по делам молодежи и спорту и руководство Рицинского реликтового национального парка за помощь и поддержку в организации заплыва.

Это был рекордный заплыв на Рице, хотя и не первый. В октябре 2010 года в ходе фестивале дружбы России и Абхазии 15 известных спортсменов зимнего плавания совершили заплыв от дачи Сталина протяженностью 1,5 километра. Температура воды на поверхности озера была тогда повыше – до 12 градусов, но все спортсмены отмечали трудности дыхания в горном воздухе.

Отклики в абхазском обществе на заплыв Фаломкина были, разумеется, позитивными. Некоторые отмечали, что такие информации в СМИ, помимо прочего, вносят вклад в популяризацию туристической Абхазии. Впрочем, как обычно, нашлись и недовольные: делать, мол, этим экстремалам больше нечего!.. Таким возражали: тогда, мол, надо и всех в мире альпинистов, спелеологов осудить, которым «больше делать нечего».

Но, конечно, экстремалы экстремалам рознь. Бурю негативных эмоций в абхазском интернет-сообществе вызвала информация о том, что случилось накануне, во вторник 2 мая, то есть в православную Пасху, в селе Анхуа близ Нового Афона. Вот что рассказал об этом «Эху Кавказа» помощник министра внутренних дел Абхазии Бадра Айба:

«2 мая примерно в восемь тридцать в дежурную часть Новоафонской милиции поступил звонок о том, что в селе Анхуа Гудаутского района в заброшенном доме обнаружен труп. На место происшествия выехала оперативная группа совместно с представителями прокуратуры. На месте был обнаружен труп гражданина Российской Федерации Выграновского Виталия, уроженца и жителя Краснодара. Как оказалось, более 35 дней он голодал, при этом занимался какими-то лечебными процедурами, и организм не выдержал… Была проведена экспертиза, которая показала отсутствие признаков насильственной смерти.

– А вот почему он в этом доме был? Какие-то друзья у него есть в Абхазии? Что его туда занесло?

– А он не один обычно приезжал, у них была какая-то группа, которая занималась йогой. И они раньше приезжали из России. Там соседи, которые рядом живут, рассказывали, что они не пили, не буянили. В общем, нормальные люди, но вот занимались таким лечебным голоданием, упражнениями…».

Российские СМИ рассказывали о подробностях.

Как явствует из этих публикаций, 40-летний Выграновский вел канал на YouTube, где утверждал, что планирует продержаться 40 дней без еды и воды, о своем опыте он рассказывал также на странице «ВКонтакте». По публикациям знакомых блогера в социальных сетях известно, что Выграновский умер «на выходе из сухого голодания».

Последние полгода Виталий жил в Москве и работал курьером – доставлял еду. Параллельно в ютуб-канале рассказывал о своих путешествиях и практиках йоги. В последних роликах рассказал, что мечтал в 40-летнем возрасте попробовать одну практику, а именно – 40 дней не есть и не пить.

«У меня было в прошлом году, когда я не ел и не пил 21, потом 28 дней, а хотел, чтобы 40 дней. И я понял для себя, что это случится на Великий пост. У меня была перед этим основательная подготовка – я готовил свое тело с декабря, катался на велосипеде, занимался на турнике», – рассказал своим подписчикам Виталий Выграновский.

Свой эксперимент Выграновский начал в Москве в марте. На десятый день ему стало плохо, его начала «раздражать атмосфера города», поэтому он уехал в Абхазию и продолжил голодать. Блогер сообщал, что на двадцатый день он почувствовал «полное очищение», при этом добавил, что похудел и у него нет больше сил на физическую активность:

«Ну как путь прошел? Это была просто игра, которую я принял. Очень интересно. Ушли паразиты, нет тяги к еде. Тело полностью обновилось, каждая клеточка».

Он смог записать последнее видео, на котором, правда, не стал показывать себя, слышен только его простуженный голос. Больше на связь Выграновский не выходил. Бить тревогу стали подписчики, которые задавали много вопросов о самочувствии Виталия, но тот не отвечал. С ним до последнего общался друг, который сейчас в Таиланде. Он сообщил, что Виталий в последние дни был в ослабленном состоянии и решил выполнить упражнения на петле Глиссона.

«Слабые мышцы шеи уже не держали, и рядом никого не было, кто бы помог, поэтому сонные артерии пережало. Возможно, еще что-то произошло с шейными позвонками, и он потерял сознание. В бессознательном состоянии уже никак не мог себе помочь», – рассказал Евгений Б., друг погибшего, который познакомился с Виталием в прошлом году в Абхазии, где проводился йога-тур. «Он приезжал в Абхазию жить, преподавать йогу, проводить ретриты, голодать в горах в одиночестве, просто отдыхать и общаться с друзьями. Он много путешествовал по миру. Проводил сыроедческие лагеря. Его многие знают», – рассказал Евгений.

Друзья говорят, что он в Абхазию приезжал в том числе и на сезонные подработки – сбор черешни.

Комментаторы в абхазском сегменте Фейсбука были возмущены этой «игрой со смертью» погибшего:

«Жизнь – дар Божий... И что он сделал с ним? Если честно, мне таких не жалко... Родных его жалко, а он – самоубийца».

Кое-кто добавил с раздражением:

«Обязательно здесь это надо было сделать?»;

«Он подставил всю Абхазию. Сейчас уйма народа читает заголовки: «Умер от голода в Абхазии».

А кто-то вообще рубанул: «Дома у себя сдохнуть было не вариант? Нафига приперся?».

Им возражали: «Осуждать мертвых неправильно; поливать такими словами неприятными – не красит ни одного человека».

Мнения интернет-комментаторов разошлись и относительно истории, когда месяц назад сотрудникам МЧС Абхазии пришлось спасать некую отшельницу из России, которая решила провести нынче Великий пост в предгорьях выше Каманского храма.

Настоятель Каманского монастыря Святого Иоанна Златоуста игумен Игнатий (Киут) рассказал 8 апреля в СМИ подробности спасения монахини-отшельницы из окрестностей села Каманы:

«Женщина пришла к нам в пост молиться, это было недели две назад. Поднялась в горы, где решила провести в молитвах на хлебе и воде весь пост. Шестого числа позвонила нам в монастырь, сказав, что ей очень плохо, у нее нет воды, она очень просила принести ей воды и говорила очень тяжело».

Вообще, там, наверху, нет источников воды, и, возможно, она выпила какую-то грязную воду, предположил отец Игнатий.

Послушникам пришлось идти в обход по длинной дороге к хижине, где она проживала, так как из-за половодья перейти даже по мосту реку не представлялось возможным. Обнаружили ее очень слабой. Настоятель сразу позвонил своему племяннику, врачу, который предположил по симптомам, что у нее отравление, и посоветовал медикаменты. «Послушники отнесли лекарства, ей стало лучше», – поделился священник. Сотрудники МЧС Абхазии приехали 7 апреля с машиной скорой помощи. Но им пришлось идти тоже в обход, потому что все еще вода не спала, и пешком ее спустили к монастырю, затем перевезли больную в Республиканскую больницу.

Были тогда и недоуменные комментарии типа: «Каждый по-своему с ума сходит», но в целом пользователи проявляли сочувствие и желали женщине скорейшего выздоровления. Может, исходя из соображения, что «пост – богоугодное дело»?

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия