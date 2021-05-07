Валиум для своих, или Пять невезучих фармацевтов

В Тбилиси задержаны руководители 5 аптек, в которых незаконно продавались психотропные препараты. Это послужило поводом для новой дискуссии о наркополитике и необходимости изменений в законодательстве, которые, по их мнению, позволят сократить масштабы осуществляемых в стране преступлений.

В видеокадрах, распространенных сегодня Следственной службой Министерства финансов видно, как человек просит в аптеке выдать ему несколько психотропных веществ без рецепта и получает. Подобные незаконные действия были выявлены в 5 аптеках по всему Тбилиси, заявила сегодня на пресс-конференции следователь Теона Девдариани:

«В этих аптеках без рецепта и с нарушением условий разрешения систематически продавались разные психотропные препараты и особо контролируемые медикаменты. 5 мая были задержаны руководители всех пяти аптек. В ходе следственных мероприятий были изъяты разные психотропные медикаменты в большом количестве, ведутся соответствующие следственные мероприятия».

Дело возбуждено по 192-ой статье УК Грузии «Незаконная предпринимательская деятельность», предусматривающей лишением свободы на срок от одного года до трех лет, сообщают в ведомстве.

Вообще продажа лекарств без рецепта не редкость, но в основном подобное происходит по ошибке аптекарей, за такое с учреждений взымают штраф, говорит нарколог Зураб Сихарулидзе. Схема проста – государство ввозит определенное количество препаратов, которые распределяются по аптекам, а они уже в свою очередь должны отчитаться за каждую продажу перед Министерством здравоохранения, недочет – штраф.

Однако большинство аптек, на постоянной основе выдающих психотропные медикаменты без рецепта, занимаются реализацией контрабандных препаратов, это мелкие, не сетевые учреждения, утверждает эксперт:

«Черный рынок, в данном случае, реагирует так – закрываются аптеки, открываются новые, под другим именем. Реально, закрытие этих аптек ничего не значит, завтра появятся новые пять аптек, которые будут заниматься тем же бизнесом. Есть препараты, которые ввозятся обычным (законным) путем, но продаются без рецепта, такое случается. Но в основном аптеки, которые (незаконно) торгуют такими препаратами… это контрабанда. Все знают эти аптеки, в городе очень легко их найти. Они есть абсолютно во всех городах Грузии. Хотя нам с вами такие препараты не продадут. У них есть своя клиентура, которая свободно может купить все, что захочет».

«Клиентура» – определенная категория наркозависимых, потребляющих бензодиазепины, обезболивающие и успокоительные, такие как Валиум, и Диазепам, утверждает сотрудник Института государства и права при ТГУ Георгий Глонти:

«Чаще всего это не просто наркоманы – это люди с больной психикой и им просто нужны эти успокоительные лекарства, чтобы преодолевать разные проблемы. Процедура получения этих медикаментов связана с посещением врачей, с определенными финансовыми расходами, у многих этих денег нет. Проще найти в аптеке фармацевта, договориться с ним и получать эти препараты. Привыкание к ним к сожалению, тоже достаточно высокое».

Правоохранительные органы Грузии прекрасно осведомлены о существовании подобной проблемы и более того, знают, в каких из аптек производятся подобные незаконные операции, говорят эксперты, однако по ряду причин (в том числе из-за нежелания терять поддержку части электората) не пытаются их закрывать. Арест руководства пяти аптек может быть лишь акцией, цель которой предупредить реализаторов – за ростом масштабов незаконных действий последует соответствующее реагирование, предполагает Зураб Сихарулидзе.

Между тем, аптечная наркомания – лишь небольшая часть комплексной проблемы, которая включает в себя ввоз в страну запрещенных препаратов, их реализация и последующее потребление. Решение лишь одно и о нем многие годы твердят властям представители третьего сектора – это либерализация наркополитики. Изменение подхода к потребителям не искоренит всех проблем, но позволит значительно сократить количество незаконных действий, связанных с наркотиками, уверен Сихарулидзе:

«Это значит, что люди, которые употребляют препараты смогут получить помощь. Они зависимы от этих препаратов и закрытие аптек – не выход из ситуации. Сегодня он покупал (психотропные медикаменты), скажем, на Руставели, а завтра он будет покупать их на Леселидзе. Дело в том, что наркополитика очень жесткая, они боятся попасть в тюрьму, поэтому находятся в подполье, не обращаются к врачам – это люди, которые в жизни не употребляли «классические наркотики». Они не знают, что такое героин или другие наркотики, знают эти (психотропные) препараты, которые для них жизненно важны. Мы этих людей не видим… не лучше ли выявить их и выдавать им какое-то количество медикаментов легально?»

Именно смягчение законодательства позволит этим людям «выйти из тени», а государству предложить им помощь и лечение, считает Сихарулидзе. Иначе ситуация будет усугубляться, уверен эксперт, особенно в условиях пандемии. В стране закрыты ночные клубы, в которых зачастую происходила незаконная продажа разных препаратов, наркозависимые могут начать поиск других способов их приобретения. В таких условиях новые масштабы может приобрести не только аптечная наркомания, но могут появиться и новые направления наркопреступлений, ведь «рынок» может изменяться, но всегда будет существовать пока есть спрос, сказал эксперт.