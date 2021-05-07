Amnesty International вновь признала Навального узником совести

Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что вновь признала Алексея Навального узником совести. Он был лишен этого статуса в феврале из-за того, что в его старых выступлениях правозащитники обнаружили «язык вражды». Сейчас они признали, что взгляды и поведение могут меняться со временем.

В заявлении на сайте организации сказано, что, подтверждая статус Навального, Amnesty подчеркивает необходимость соблюдать его права. В сообщении сказано, что ситуация с российским оппозиционером заставила организацию пересмотреть свои внутренние правила.

Amnesty приступила к пересмотру общего подхода к использованию термина. В качестве первоначального шага правозащитники не будут исключать из числа «узников» только на основании поведения в прошлом.

«Часть миссии Amnesty состоит в том, чтобы побудить людей принимать идею прав человека, а не оставлять их навсегда в ловушке своего прошлого», – говорится в тексте.

Тем не менее, правозащитники подчеркнули, что статус узника совести не означает принятия его политической программы. «Некоторые из предыдущих заявлений Навального достойны осуждения, и мы ни в коей мере не оправдываем их. Как правозащитная организация Amnesty International будет продолжать бороться с расизмом и всеми формами дискриминации, где бы они ни существовали», – отмечается в сообщении.

При этом Amnesty так и не раскрыла, из-за каких именно высказываний политика он исключался из узников. Предположительно, речь идет о выступлениях оппозиционера во времена, когда он позиционировал себя русским националистом.

В 2007 году оппозиционер вместе с писателем Захаром Прилепиным и политиком Сергеем Гуляевым основали националистическое движение «Народ». Организация выступала с провокативной рекламой с критикой мигрантов.

После этого он был исключен из партии «Яблоко» за национализм с формулировкой «за нанесение политического вреда». Сейчас сторонники Навального заявляли, что споры из-за его статуса в Amnesty были инициированы российской властью.