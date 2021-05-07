ВОЗ рекомендовала применение вакцины от коронавируса компании Sinopharm

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала вакцину от коронавируса китайской компании Sinopharm для экстренного применения. Об этом сегодня на брифинге сообщил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. «Сегодня ВОЗ включила в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения против COVID-19 пекинскую вакцину Sinopharm», - сказал он.

Препарат Sinopharm стал шестой вакциной, получившей сертификацию со стороны ВОЗ в отношении безопасности, эффективности и качества, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Первой для использования в чрезвычайных ситуациях ВОЗ одобрила вакцину от немецкой BioNTech и американской Pfizer, о чем было объявлено 31 декабря 2020 года. До этого ее зарегистрировали регуляторы США и Великобритании, где приступили к массовой вакцинации населения этим препаратом. Второй и третьей стали вакцины, разработанные британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом. Один ее вариант производится в Южной Корее, другой - в Индии. 12 марта ВОЗ внесла в список вакцину Johnson & Johnson, а 1 мая – американской компании Moderna.

По информации научного журнала Nature, до сегодняшнего дня вакцина Sinopharm была одобрена регуляторами в более чем 45 странах мира. В ходе третьей фазы клинических исследований препарат показал эффективность в 79-86% после введения двух доз.

Вакцинация против коронавируса началась в Грузии 15 марта. По последним данным, прививку сделали 54 687 человек, из них 8 700 граждан получили полную, двойную дозу вакцины.

С 4 мая все граждане старше 18 лет могут записаться и на прививку препаратом Sinopharm. Всего в страну доставили 100 тысяч доз вакцин этого производителя. Вторая партия в количестве 600 тысяч доз должна пребыть в Тбилиси в июне.