Российский Первый канал оштрафован за показ фрагмент сюжета канала Настоящее время

Армения полностью выполнила взятые на себя 8-ым пунктом трехстороннего заявления от 9 ноября обязательства и вернула всех азербайджанских военнопленных, в том числе и осужденных в 2014 году за убийство несовершеннолетнего двух лиц. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, передает Радио Азатутюн.

«Растущее давление на Азербайджан со стороны различных стран и международных организаций показывает, что в международном сообществе формируется консенсус о немедленном возвращении армянских военнопленных и других удерживаемых в качестве заложников гражданских лиц на родину в соответствии с требованиями международного гуманитарного права», - отметила Нагдалян, комментируя заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ и реакцию международных партнеров, а также вопрос о том, что в некоторых заявлениях звучит призыв об освобождении пленных со всех сторон м есть ли в Армении азербайджанские военнопленные или другие задержанные лица.

Что касается заявлений Азербайджана о том, что Армения не предоставляет информацию о пропавших без вести во время Первой карабахской войны и информацию о разминировании, то Анна Нагдалян сказала: «В свете ежедневного нарастания международного давления по вопросу об освобождении пленных Азербайджан пытается выдвинуть ложные повестки, пытаясь найти оправдания невыполнению принятых на себя гуманитарных обязательств.

Армения всегда готова сотрудничать с международными партнерами в решении проблем гуманитарного характера».

Из Азербайджана в Армению до сих пор вернулись 72 пленных.

По данным армянской стороны, в Азербайджане все еще остаются около 200 военнопленных и гражданских лиц.

Официальный Баку заявляет, что в Азербайджане остаются 56 армянских пленных, которых Баку не считает военнопленными и собирается их судить как террористов.

Напомним также, что в пункте 8 совместного заявления лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября говорится: «Производится обмен военнопленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами и телами погибших».