Глубокая обрезка деревьев: спор общественников с коммунальщиками

Мэр Сухуми Беслан Эшба в минувший четверг запретил обрезку деревьев без экологического заключения. Данное решение было принято в ответ на петицию с требованием остановить радикальное кронирование деревьев в столице, которую подписали более 250 представителей общественности. Проблема осложняется тем, что экологи в заключениях, как правило, не отказывают и одобряют глубокую обрезку под пень.

Уже не первый месяц в Сухуме ведется обрезка деревьев, растущих на улицах города и дающих густую тень в летнюю жару. Так называемое «кронирование» проводит МУП «Благоустройство» администрации города. Какие специалисты взяли на себя ответственность за состояние древесного покрова Сухума, неизвестно. Но результаты их трудов не скроешь. Некоторые улицы совершенно облысели, почти на всем их протяжении вместо деревьев остались пни, которые выглядят неэстетично.

В социальных сетях и на улицах города можно увидеть и услышать жаркие дискуссии о том, нужна такая обрезка или она уродует город. В этих дискуссиях, к сожалению, не слышно голоса местных ученых и экспертов из Института Ботаники, которые могли бы внести ясность.

И тогда за дело взялись активисты. Екатерина Бжания подготовила письмо к мэру города, под которым подписалось более 250 человек:

«Эта проблема давно и многих волнует, потому что Сухум исторически считался зеленым городом, а в последние годы вследствие кронирования наш город начал терять свой исторический облик и часть своих зеленых насаждений. Это стали замечать даже гости города. И, естественно, это волнует и самих жителей. Проблема неоднократно поднималась общественными активистами, в том числе о ней писала Циала Чичба, были выступления группы «Хара Хакалакь». Вот почему я решила еще раз обратиться к этому вопросу и написать письмо, которое будет более аргументированным, в котором будут присутствовать научные основания вреда кронирования, так как всегда найдутся люди, и они находятся, которые выступают в качестве специалистов и оправдывают несовременный подход к чему угодно, в том числе и к обработке насаждений».

Екатерина Бжания ссылается на книгу «Забота о деревьях. Научные рекомендации для практиков», которая была издана в рамках программы Евросоюза по охране окружающей среды, а также на ряд статей, опубликованных Международным Сообществом Арбористики. Один из авторов этих публикаций ученый-арборист Алекс Шайго последовательно отстаивал свои убеждения, которые заключаются в том, что взрослому дереву необходима только санитарная обрезка, которая предполагает удаление с дерева мертвых, больных и сломанных ветвей, но ни в коем случае не удаление всей кроны или основных ветвей.

Екатерина Бжания уверена, что кронирование деревьев им только вредит:

«В процессе написания письма и изучения всего материала, оказалось, что существует уже 50 лет исследований по этому вопросу. Много различных статей и публикаций, и везде кронирование указывается как опасная практика, так как она наносит вред самим растениям и не решает ни одну из задач, которые ставятся администрациями, в том числе, омолаживание, безопасность, забота об инфраструктуре. А наоборот, кронированные деревья становятся аварийными и новые ветви, которые на них отрастают, не являются прочными и могут упасть при ветре. Туда проникают различные вредоносные микроорганизмы и из-за этого начинается загнивание самого ствола, очень много информации по этому вопросу можно найти в интернете и в самом нашем письме, где мы ссылаемся на первоисточники».

Подписавшие письмо к мэру активисты настаивают на том, чтобы политику ухода за древесными растениями в администрации города изменили и придали им статус природного наследия:

«Письмо было адресовано мэру с просьбой пересмотреть принятую в городе политику ухода за древесными насаждениями, и отклик был. Сегодня уже опубликовано сообщение о том, что поступил приказ о прекращении кронирования. И я думаю, что совместными действиями общественности и организаций этого удалось достичь. Основные цели – остановить кронирование деревьев и содействовать приданию им статуса природного историко-культурного наследия и включить данный вид обрезки в список особо опасных видов хозяйственной деятельности, а также ввести обязательную экологическую сертификацию для работников служб, занимающихся обрезкой и такими работами».

По словам Екатерины Бжания, представители общественности хотели бы встретиться с руководством администрации города и обсудить эту тему. Необходимо установить и опубликовать на сайте города правила обрезки, содержания и охраны земельных насаждений, чтобы к этому вопросу не пришлось возвращаться в дальнейшем, считает она.

Ситуацию прокомментировала Елена Атепина, начальник коммунального отдела департамента Жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Сухум, она сообщила, что во всех случаях глубокой обрезки экологи такие заключения дают:

«Вырезка сухостойной вершины не требует заключения экологов, мы это и так должны удалить. А вот, допустим, с моим приходом мы делали на Проспекте Мира – это глубокий вид обрезки, который практически идет на ствол, но вид этого дерева делается с такой шапочкой-кроной, мы это с экологами обговорили, они дали разрешение на шесть метров, и они у нас стали обрастать такой красивой шапочкой.

– То есть, экологи вам заключение давали?

– Да, давали, они всегда дают заключение на глубокую обрезку, мы его обязательно берем. Бывают такие случаи, когда есть отдельные заявления граждан, но не все жители во дворе хотят удалить дерево. Вот там возникают конфликты. Некоторым не нравится глубокая обрезка, кому-то нравится. Я помню, когда мы Проспект Мира порезали, он был суховершинный, разрастание ветвей было, ветви лежали на кровле домов, вообще этого допускать нельзя. В городских стесненных условиях мы должны правильно и грамотно делать обрезку и следить, чтобы это не приносило вред и фасадам домов».

В этом споре общественности с городскими коммунальщиками пока не поставлена точка. Чья позиция возьмет верх и будет ли продолжаться кронирование, покажет время.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия