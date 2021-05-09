День Победы над фашизмом отмечают сегодня в Грузии

В Грузии сегодня отмечают 76-летие со дня победы над фашизмом - 9 мая в стране официальный праздник и выходной. Большая часть мероприятий по случаю Дня Победы над фашизмом в этом году состоится в тбилисском Парке культуры и отдыха ветеранов (Киквидзе). Здесь соберутся участники Второй мировой войны, а также члены правительства Грузии, представители политических партий, неправительственных организаций и рядовые жители столицы, желающие лично поздравить их и почтить память погибших.

Как правило, 9 мая общественность собирается в парке Ваке, где установлен мемориал Победы и памятник Неизвестному солдату, однако сейчас он закрыт на ремонт.

Традиционно правительство выделяет ветеранам 9 мая финансовую помощь. В этом году участники войны получат по 1 тысяче лари (около 290 долларов). Вдовы ветеранов и их дети, которые с рождения имеют ограниченные возможности здоровья, получат от правительства по 500 лари (более 145 долларов).

Помимо правительства, помощь ветеранам также предоставляют местные власти. Как правило, к 9 мая мэрии муниципалитетов передают им продовольственные корзины или ваучеры на медикаменты, сообщает агентство «Новости-Грузия». Так, например, мэрия Тбилиси уже перечислила проживающим в столице ветеранам по 600 лари (174 доллара), а семьям погибших солдат – по 300 лари (87 долларов). В этом году ветераны также получат специальные подарочные наборы от администрации президента Грузии.

По последним данным, в Грузии в настоящее время проживают 264 участника Второй мировой войны, из них 115 - в Тбилиси и 149 – в регионах. В 2020 году в Грузии к 9 мая насчитали 371 ветерана Второй мировой войны, в 2018 – 676, а в 2017 году - 948 человек.

Грузия принимала участие во Второй мировой войне в составе Советской армии и потеряла 10% населения страны. Территория Грузии не была оккупирована Германией и не подвергалась бомбардировкам, однако на фронтах Второй мировой в борьбе с фашизмом с 1941 по 1945 год воевали свыше 700 тысяч грузинских бойцов, больше половины из которых не вернулись домой.

Десятки тысяч жителей Грузии были награждены советскими правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза. Самый известный среди них - младший сержант Мелитон Кантария (1921-1993 годы), водрузил знамя победы над Рейхстагом вместе с сержантом Михаилом Егоровым в мае 1945 года. Пять лет назад в память о Кантария в Тбилиси был установлен монумент.