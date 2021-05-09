Новости
На востоке Грузии борются с последствиями стихии
В нескольких районах восточной части Грузии борются с последствиями стихии – проливные дожди стали причиной наводнений, из-за града десятки фермеров остались без урожая, сообщает агентство «Новости-Грузия».
В первой половине дня град обрушился на муниципалитет Тетрицкаро (регион Квемо Картли). Ущерб нанесен аграриям в селах Дзирага, Алексеевка, Чивчави, Мецевани, Чхвиквта, Джорджиашвили, Асурети и самом районном центре Тетрицкаро. По словам представителя мэрии Тетрицкаро Георгия Коридзе, специальная комиссия приступит к оценке убытков завтра утром.
Из-за обильных осадков были подтоплены несколько центральных улиц города Рустави.
В Кахетии из-за урагана пострадали Ахметский и Сагареджойский муниципалитеты. Поступали сообщения о проблемах с передвижением на трассах – участки дорог оказались перекрыты поваленными деревьями. В районе Ахмета около 20 минут продолжался град, побив виноградники и зерновые культуры. Пострадали села Агрохи, Маграани и Пичховани.
Проливные дожди создали проблемы и жителям ущелья Атени в Горийском муниципалитете (регион Шида Картли). Обильные осадки спровоцировали сход оползней и селей, которые перекрыли дороги. В эти минуты ведутся работы по расчистке. Движение автотранспорта обещают восстановить уже сегодня.
По прогнозам синоптиков, непогода сохранится на территории Грузии до 11 мая.
Другие новости дня
За сутки на Северном Кавказе умерли 19 человек с коронавирусом. Новых заболевших – 289
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 19 пациентов с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 289.
По данным Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, в Краснодарском крае умерли 11 человек, больных COVID-19, в Ставропольском крае - пять, в Карачаево-Черкесии - два, в Калмыкии - один. Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 9 506 человек с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Краснодарском крае, меньше всего - в Адыгее.
- Краснодарский край + 92 (46 365 за все время пандемии)
- Ставропольский край + 62 (53 545)
- Дагестан + 47 (32 729)
- Кабардино-Балкария + 20 (23 958)
- Карачаево-Черкесия + 14 (20 173)
- Ингушетия + 13 (15 534)
- Северная Осетия + 11 (16 812)
- Чечня + 11 (12 084)
- Калмыкия + 10 (20 532)
- Адыгея + 9 (14 499)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрирован 256 231 случай заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным Оперштаба на 9 мая, выявлено 4 880 262 человека с коронавирусом.
Лейбористская партия Грузии требует выплаты военных репараций от Германии
Грузия может потребовать от Германии 5 миллиардов долларов за ущерб, причиненный нацистами в годы Второй мировой войны. Соответствующий законопроект готовит Лейбористская партия Грузии.
«Мы готовим законопроект, согласно которому Германия выплатит 5 миллиардов долларов компенсации потомкам погибших на войне, семьям и потомкам участников войны, тем, кто находился в концлагерях, или другим, как-либо пострадавшим субъектам», - заявил сегодня, 9 мая, на брифинге лидер партии Шалва Нателашвили, передает агентство «Новости-Грузия».
Политик считает требование о репарации абсолютно законным, поскольку на фронтах Второй мировой войны погибло почти 10% населения Грузии. По его словам, демографические потери страны сопоставимы с потерями Великобритании.
«Совсем недавно Греция потребовала от правительства этой страны 289 миллиардов. Я не говорю об Израиле, Франции, Дании, Норвегии, Казахстане, Беларуси. Компенсацию получили все, кроме нас», - добавил Нателашвили.
- Территория Грузии не была оккупирована Германией и не подвергалась бомбардировкам, однако на фронтах Второй мировой в борьбе с фашизмом с 1941 по 1945 год воевали свыше 700 тысяч грузинских бойцов, больше половины из которых не вернулись домой.
- По последним данным, в Грузии в настоящее время проживает 264 участника Второй мировой войны. Большинству из них уже больше 100 лет.
Под Омском пропал на охоте бывший главврач больницы, где лежал Навальный
В Омской области, как утверждают местные СМИ, ведутся поиски областного министра здравоохранения Александра Мураховского. 7 мая он отправился в лес на охоту и вскоре перестал выходить на связь. Об этом сообщает «Московский комсомолец в Омске» и издание «Коммерческие вести» со ссылкой на источники.
Александр Мураховский ранее был главврачом больницы скорой помощи в Омске, куда 20 августа был доставлен впавший в кому на борту самолета Томск-Москва оппозиционер Алексей Навальный.
Официально о том, что пропал именно Мураховский, не сообщается. В управлении МВД по региону сообщили, что в Большеуковском районе 7 мая с охотничьей базы на квадроцикле в лесной массив «уехал житель Омска и пропал без вести». Его знакомые сообщили в полицию о пропаже 8 мая. Пропавшего ищут полиция, Росгвардия, охотинспекторы, сотрудники МЧС и местные жители, задействованы вертолеты. Как говорится в сообщении, поиски осложняются труднопроходимостью местности, наличием заболоченных участков.
Большеуковский район находится на севере Омской области, плотность населения в нем меньше 1 человека на квадратный километр.
Навальный был госпитализирован в больницу Омска с 20 по 22 августа. Затем он был перевезен на лечение в Германию. Специалисты в ряде лабораторий Европы обнаружили в его организме следы отравляющего вещества из группы «Новичок». Сам Навальный, который восстановился после отравления, на основании проведенного расследования утверждает, что его отравили сотрудники ФСБ. Уголовное дело по факту отравления так и не было возбуждено.
Мураховский утверждал, что Навальный не был отравлен, и связывал его состояние с другими причинами, в частности нарушением обмена веществ, однако точный диагноз не называл. Соратники Навального и он сам благодарили врачей за спасение жизни оппозиционера, однако резко критиковали Мураховского, который, по их утверждениям, выполняя указания Кремля, скрывал истинный диагноз, а также препятствовал транспортировке Навального на лечение в Германию.
Спустя несколько месяцев после госпитализации Навального Мураховский был назначен главой областного Минздрава.
В начале февраля в возрасте 55 лет скончался заместитель главного врача клиники в Омске Сергей Максимишин, официальная причина его смерти – сердечный приступ.
В марте скончался в возрасте 63 лет заведующий отделением травматологии и ортопедии омской больницы скорой помощи №1 Рустам Агишев, официальная причина смерти – инсульт.
Один из авторов расследования об отравлении Навального Христо Грозев написал в твиттере, что скептически относится к утверждениям о том, что эти смерти как-то связаны между собой, однако исчезновение Мураховского, если оно не будет четко объяснено, заставляет задуматься о происходящем.
В Южной Осетии простились с общественно-политическим деятелем Иналом Мамиевым
В Цхинвали, сегодня, 9 мая, проводили в последний путь общественно-политического деятеля Инала Мамиева. Его похоронят на западной окраине города, в Национальном пантеоне. Проститься с Мамиевым пришли представители руководства самопровозглашенной республики Южная Осения во главе с президентом Анатолием Бибиловым, российский посол Марат Кулахметов, экс-президент Леонид Тибилов и другие.
Мамиев Инал Димитриевич родился 6 мая 1934 года в Цхинвали (Сталинире) ЮОАО. В 1960 году окончил инженерно-экономическом факультете Московского авиационного института им. Серго Орджоникидзе. С 1960 года по 1962 года работал на заводе «Электровибромашина». В 1998 г. по май 1992 г. являлся главным экономистом завода «Эмальпровод» и депутатом Верховного Совета II-го созыва. В 1999 году был назначен первым заместителем председателя Верховного Совета республики III созыва.
В 2002 году стал главой президентской администрации. Занимал также должность заместителя председателя правительства. В 2011 году был назначен помощником-консультантом в Контрольно-счетную палату республики.
В июне 2014 года был избран депутатом VI созыва югоосетинского парламента от политической партии «Единая Осетия». Стал первым заместителем председателя парламента. С июня 2014 г. занимал должность первого заместителя председателя югоосетинского парламента.
Был удостоен таких наград, как Орден Почета, медаль «За доблестный труд», медаль «За трудовые успехи», ему также было присвоено почетное звание «Заслуженный экономист Республики Южная Осетия».
В Цхинвали прошел парад в ознаменование 76-й годовщины Победы в ВОВ
Военный парад в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел в Цхинвали. На параде присутствовали президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов, главы правительства и парламента Геннадий Бекоев и Алан Тадтаев, председатель Верховного суда Олеся Кочиева, посол РФ в республике Марат Кулахметов, бывшие руководители республики Людвиг Чибиров и Леонид Тибилов, ветераны, руководители силовых структур, министерств и ведомств, а также приглашенные гости.
В рамках парада торжественным маршем по центральной площади прошли порядка 800 военнослужащих, проехало свыше 50 единиц военной техники - в их числе артиллерийские зенитные системы, реактивные системы залпового огня «Град», БТР-80 и другие.
Открыли прохождение пешей колонны роты барабанщиков и почетного караула. По главной площади промаршировали расчеты Министерства обороны - офицеры, сержанты, солдаты, курсанты, воспитанники Кадетской школы, «коробки» женщин-военнослужащих, сообщает информагентство «Рес».
Анатолий Бибилов в своем выступлении отметил: «В этот святой день, мы отдаем дань памяти героизму фронтовиков, которые своим ратным подвигом, своей кровью, силой духа и преданностью Отечеству проложили путь к Победе, защитив право народа на жизнь и свободу. Мы в неоплатном долгу перед теми, кто погиб на войне».
В пешей парадной колонне приняли участие сотрудники МВД, МЧС, пограничной службы КГБ, Министерства юстиции, 4-й гвардейской военной базы Минобороны Российской Федерации, Пограничного управления ФСБ России в республике. Сразу после парада состоялось шествие «Бессмертного полка», тысячи жителей республики пронесли фотографии своих дедов, родственников, защитников Осетии.
Памятные мероприятия по случаю 76-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, начались в Южной Осетии накануне. В столице республики возложили венки к обелискам героям на Аллее славы, открыли памятник рулевому военного тральщика Краснознаменной Балтийской флотилии Дмитрию Пухаеву в его родовом селе Хслит.
Завершится празднование большим праздничным концертом на Театральной площади столицы.
Из Южной Осетии ушли на фронт 23 736 человек, 11,7 тыс. погибли, более 7 тыс. пропали без вести. Звания Героя Советского Союза были удостоены 36 осетин.
Прокуратура обратилась к суду с ходатайством об изменении меры пресечения для Мелия
Прокуратура Грузии обратилась к Тбилисскому городскому суду с ходатайством об изменении меры пресечения для председателя «Единого национального движения» Ники Мелия. Об этом сообщил журналистам прокурор Михаил Садрадзе.
«Его арест никогда не был нашей самоцелью… Касательно сроков ничего не скажу. От суда зависит, когда будет назначен процесс. С нашей стороны ходатайство было представлено в разумные сроки», - сказал Садрадзе.
Согласно Уголовно-процессуальному кодексу Грузии, суд обязан рассмотреть ходатайство не позднее чем через 24 часа с момента поступления.
В пресс-службе Тбилисского городского суда телеканалу «Мтавари» заявили, что сегодня обращение рассматриваться не будет. Точное время заседания будет объявлено утром 10 мая.
- Освобождение Мелия, который находится в тюрьме с 23 февраля из-за неуплаты залога по делу о протестах в июне 2019 года, является одним из пунктов соглашения, подписанного 19 апреля между правящей партией «Грузинская мечта» и представителями оппозиции.
- Сумму залога – 40 тысяч лари (более 11,6 тысячи долларов), выделил Европейский фонд за демократию, созданный ЕС и входящими в союз странами. По просьбе представительства ЕС в Грузии сумму залога на счет Национального исполнительного бюро перечислила авторитетная неправительственная организация «Ассоциация молодых юристов Грузии».
Принца Майкла Кентского обвинили в попытке продать доступ к Путину
Двоюродный брат британской королевы принц Майкл Кентский, который занимает 47-е место в иерархии наследников британского престола, возможно, зарабатывает деньги за счет неформальных контактов с Кремлем. Это утверждается в расследовании The Times и британской телекомпании Channel4.
Журналисты вышли на контакт с принцем, выдав себя за владельцев золотодобывающей компании из Южной Кореи. Они предложили Майклу Кентскому использовать свои связи и титулы для продвижения интересов компании. Принц, как утверждается в расследовании, запросил 200 тысяч долларов за выступление в поддержку компании, а один из его бизнес-партнеров лорд Ридинг во время переговоров пообещал «инвесторам», что принц Майкл сможет найти подход к окружению российского президента Владимира Путина с целью открыть доступ южнокорейской компании на российский рынок.
По словам лорда, принц Майкл имеет личный контакт с российским президентом. Он назвал Майкла Кентского «неофициальным послом Ее величества в России» и сказал, что отношения принца с Путиным не пострадали в результате роста напряженности между Лондоном и Москвой. «Мы бы не хотели, чтобы весь мир узнал, что он встречается с Путиным исключительно по соображениям бизнеса» - сказал также деловой партнер принца.
Канцелярия Майкла Кентского в связи с расследованием заявила, что принц более 40 лет занимается бизнес-консалтингом, не получая никаких средств из госбюджета. «У принца Майкла нет никаких особых отношений с президентом Путиным» - сказано в сообщении, где указано, что в последний раз они встречались в 2003 году, и с тех пор принц Майкл ни с ним, ни с его сотрудниками не контактировал. Заявления лорда Ридинга о том, что принц мог бы «продать» свои контакты с Путиным, фактически названы ложью. Сам лорд заявил, что ему не следовало обещать предполагаемым южнокорейским инвесторам того, что он не мог в реальности выполнить, и извинился.
- В 2009 году Майкл Кентский получил в Кремле - из рук тогдашнего президента Дмитрия Медведева - российский Орден Дружбы. Он также занимается благотворительной деятельностью в России, является почетным доктором Российской экономической академии и Санкт-Петербургского Гуманитарного Университета Профсоюзов. Известно, что он ездил в Россию - с разрешения британского МИД - и после отравления Скрипалей в 2018 году, после которого отношения Лондона и Москвы резко охладели.
- Майкл Джордж Чарльз Франклин - внук короля Георга V, который был двоюродным братом российского императора Николая II. Он был назван в честь великого князя Михаила Александровича - младшего брата Николая II. Пресса неоднократно писала о нем как о «самом русском» члене британской королевской семьи.
Гарибашвили прокомментировал внесение залога за Нику Мелия фондом Евросоюза
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили прокомментировал выплату фондом ЕС залога за Нику Мелия – лидера крупнейшей оппозиционной партии страны «Единое национальное движение». Глава правительства подчеркнул, что это событие не отменяет того факта, что закон был исполнен в полной мере.
Освобождение Мелия, который находится в тюрьме с 23 февраля из-за неуплаты залога по делу о протестах в июне 2019 года, является одним из пунктов соглашения, подписанного 19 апреля между правящей партией «Грузинская мечта» и представителями оппозиции. Сумму залога – 40 тысяч лари (более 11,6 тысячи долларов) выделил Европейский фонд за демократию, созданный ЕС и входящими в союз странами.
«Мы хорошо помним, что этот человек говорил, что его не поймают, и он не станет платить залог. Разумеется, закон был исполнен, и мы никогда не будем спрашивать у кого-либо разрешения на исполнение закона. Все должны подчиняться закону, и это должны запомнить все. В этой стране никто не стоит и не будет стоять выше закона или ниже закона, однако одновременно мы не будем ни у кого спрашивать разрешения, в том числе у этого непонятного человека, который напрасно хвастался, говорил, что не станет платить залог. Оказалось, что его и задержали, и залог он принял очень хорошо», - заявил премьер.
Здесь же Гарибашвили добавил, что его «не интересуют бездарно поставленные спектакли и шоу непонятных политиков». Глава правительства считает, что власти прежде всего должны интересоваться такими проблемами, как бедность, безработица и пандемия коронавируса, передает агентство «Новости-Грузия».
- По просьбе представительства ЕС в Грузии сумму залога на счет Национального исполнительного бюро перечислила авторитетная неправительственная организация «Ассоциация молодых юристов Грузии». Транзакция успешно завершена, что подтвердили в прокуратуре Грузии. Как ожидается, сегодня следственное ведомство обратится в Тбилисский городской суд с ходатайством об изменении меры пресечения для Ники Мелия.
Первые лица Грузии поздравили ветеранов с Днем Победы над фашизмом
Первые лица Грузии поздравили ветеранов Второй мировой войны с Днем Победы над фашизмом и почтили память погибших.
В этом году праздничные мероприятия в тбилисском парке Ваке, где находятся мемориал Победы и памятник Неизвестному солдату, провести не удалось из-за ремонтных работ, сообщает агентство «Новости-Грузия». С утра общественность собирается в столичном Парке культуры и отдыха ветеранов (парк Киквидзе). Там установлен монумент Мелитону Кантария – одному из самых известных героев Второй мировой войны, установившему знамя победы над Рейхстагом вместе с Михаилом Егоровым в мае 1945 года.
Члены правительства и депутаты парламента возложили цветы к мемориалу, а после лично поздравили с 76-летием со дня победы над фашизмом участников войны.
Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили отметил, что помнить и чтить ветеранов – это долг каждого.
«Сегодня 76-годовщина победы над фашизмом. Прежде всего, хочу поздравить наших героев-ветеранов с этим великим днем, великой победой, к которой причастны герои-грузины, наши ветераны. Хочу еще раз выразить им глубокое уважение, а также преклониться перед теми, кто отдал свою жизнь ради победы. Как вы знаете, Грузия и грузины внесли огромный вклад в достижение этой великой победы», - сказал Гарибашвили.
Саломе Зурабишвили посетит с официальным визитом Северную Македонию
Президент Грузии Саломе Зурабишвили 10 мая посетит с официальным визитом Северную Македонию. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.
В рамках официального визита запланированы встречи с высшими должностными лицами Республики Северная Македония - президентом Стево Пендаровским, председателем парламента (Собрание) Талатом Джафери и первым вице-премьер-министром Артаном Груби.
В ходе визита будут подписаны два документа - Соглашение между правительствами Грузии и Республики Северная Македония об отказе от визы и Меморандум о культурном сотрудничестве двух стран. Также планируется встреча президента с грузинскими представителями спорта и культуры, работающими в Македонии.
Официальный визит президента в Северную Македонию завершится 11 мая.
Лукашенко подписал декрет на случай своей гибели
Александр Лукашенко 9 мая подписал декрет «О защите суверенитета и конституционного строя», в котором описан механизм управления Беларусью на случай его гибели. Об этом сообщила его пресс-служба. Документ уже вступил в силу.
«Документом предусматривается, что в случае гибели Главы государства вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий все государственные органы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета Безопасности, на заседаниях которого председательствует Премьер-министр. При этом на территории страны незамедлительно вводится чрезвычайное или военное положение», - сообщила пресс-служба Лукашенко. Также в декрете сказано, что решение о проведении новых выборов будет принимать Совет безопасности.
По конституции Беларуси, в случае смерти или недееспособности президента его обязанности исполняет премьер, о Совете безопасности в этом контексте не упоминается.
Лукашенко заявил, что подпишет документ, передающий власть Совбезу в случае его гибели, в апреле, после того, как белорусские спецслужбы заявили о предотвращении заговора, участники которого якобы хотели устроить военный переворот. Этот декрет он назвал одним из самых важных своих решений. В состав Совета безопасности входят 8 человек, не считая самого Лукашенко. Четверо из них представляют силовые органы.
- В середине апреля в результате совместной операции ФСБ России и КГБ Беларуси были задержаны 4 человека, которые якобы готовили переворот в Минске. Среди них адвокат с белорусским и американским гражданством Юрий Зенкович и политтехнолог Александр Федута. Были опубликованы видео, на которых они обсуждают с людьми, выдававшими себя за оппозиционно настроенных белорусских военных, возможность отстранения Лукашенко от власти силовым путем. Сами арестованные не комментировали обвинения в их адрес. Люди из их окружения говорят, что они могли обсуждать различные варианты развития событий в Беларуси, но сами переворот не готовили.
- Страны Запада не признают легитимными президентские выборы, прошедшие в Беларуси в прошлом году, согласно официальным итогам которых Лукашенко был избран на шестой срок. После выборов власти подавили массовые акции протеста в Беларуси.
- Белорусская оппозиция не анонсировала массовых акций протеста в День победы 9 мая.
На Красной площади в Москве прошел парад в честь Дня победы
В России и ряде других стран 9 мая отмечается День победы. 76 лет назад в ночь с 8 на 9 мая был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии во Второй мировой войне.
В Москве на Красной площади прошёл военный парад. На нем присутствовали президент России Владимир Путин и зарубежный гость - президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Парады прошли также в ряде других городов России. Их организовали также поддерживаемые Россией сепаратисты в Донецке и Луганске.
На параде в Москве присутствовали ветераны. Судя по кадрам трансляции, масок для предохранения от коронавирусной инфекции практически никто не надел.
В своем выступлении Путин отметил, что советский народ внес решающий вклад в победу над нацизмом. О союзниках СССР по антигитлеровской коалиции он не упомянул. «Нет прощения тем, кто вновь строит агрессивные планы», - сказал президент, упомянув о «сборищах недобитых карателей» и тех, кто «одержим идеей исключительности» в зарубежных странах. Конкретные страны, которые он имеет в виду, Путин не назвал.
По Красной площади прошли парадные расчеты и военная техника. Несмотря на облачную и дождливую погоду, состоялась и воздушная часть парада.
Президент Украины Владимир Зеленский в поздравлении с Днем победы отметил вклад украинского народа в разгром нацизма и упомянул о войне на востоке Украины, которая идет уже 7 лет.
«Пусть героизм наших предков дает силу новому поколению украинских военных, наших защитников», - сказал Зеленский, выразив при этом надежду на установление мира. Владимир Путин не поздравил президентов Украины и Грузии с днем Победы, в отличие от других лидеров стран бывшего СССР. Он направил поздравления, адресованные народам этих стран.
Марш «Бессмертного полка» в этом году в России не проводится по эпидемиологическим соображениям. Акция проходит онлайн.
Точное число жертв Второй мировой войны - граждан Советского Союза по-прежнему не известно. По современным оценкам, речь идет примерно о 27 миллионах человек, из них около 12 миллионов военнослужащих.
По данным на прошлый год, в России оставалось около 75 тысяч фронтовиков и более 1 миллиона человек, считающихся ветеранами Великой Отечественной войны (большая их часть - труженики тыла).
В Абхазии отмечают 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне
В Абхазии отмечают 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.. Во всех городах и районах самопровозглашенной республики к памятникам воинов-освободителей возлагают венки и цветы.
В 10:00 по местному времени началась церемония возложения цветов к памятнику Неизвестному солдату на Набережной Диоскуров в Сухуми.
Отдать дань памяти воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, пришли президент Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба, спикер парламента Валерий Кварчия, посол Российской Федерации Алексей Двинянин, посол самопровозглашенной республики Южная Осетия Олег Боциев, руководитель президентской администрации Алхас Квициния, глава Сухумской администрации Беслан Эшба, депутаты парламента, члены правительства, военные, представители широкой общественности, студенты и школьники.
На сегодняшний день в Абхазии проживают 30 ветеранов. На фронтах Великой Отечественной войны сражались 55,5 тысяч жителей республики. 22 из них удостоены высокого звания – Героя Советского Союза.
После церемонии возложения цветов к памятнику Неизвестному солдату состоится митинг и прохождение торжественным маршем парадных расчетов военнослужащих абхазского Минобороны. Вслед за ними по Набережной Диоскуров к памятнику подойдет колонна участников акции «Бессмертный полк».
Коронавирус в Грузии: 1 089 случаев заражения за сутки, 18 человек скончались
В Грузии за минувшие сутки выявлено 1 089 новых случая заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 27,3 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 5,84%, за последние две недели – 5,98%, а за последнюю неделю – 6,55%.
Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 321 919.
Почти 56% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 607. В Имерети выявлено 108 фактов, в Аджарии – 102, в Самегрело и Земо Сванети – 83, в Квемо Картли – 82, в Кахетии – 64, в Мцхета-Мтианети – 25, в Шида Картли – 24, в Гурии – 22, в Самцхе-Джавахети – 7, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 6.
От ковида умерли еще 18 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 4 281.
Выздоровели 693 человека, их общее число выросло до 299 500.
На данный момент в Грузии 16 623 активных случаев коронавируса. Из них 4 386 пациента (более 26%) проходят лечение в больницах. В тбилисских клиниках остаются 2 514 инфицированных, в Аджарии – 499, в Имерети – 461. Состояние 909 пациентов тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 189 человек.
11 425 граждан (более 68% активных случаев) лечатся на дому, а 812 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. В карантинных пространствах размещены 72 гражданина, в самоизоляции остаются более 32,2 тысячи человек.
«Вместе сильнее»: Послы 19 стран-членов ЕС поздравили Грузию с Днем Европы
Послы 19 стран-членов Евросоюза в Тбилиси записали совместное обращение на грузинском языке по случаю Дня Европы. Видео поделилось представительство ЕС в Грузии.
День Европы – праздник мира и единства стран-членов Европейского союза. Он отмечается ежегодно 9 мая, начиная с 1950 года, когда была подписана «декларация Шумана». В этом документе тогдашний министр иностранных дел Франции Роберт Шуман изложил свою идею новой формы политического сотрудничества в Европе, которая сделала бы войну между европейскими странами немыслимой. Именно с этой декларации началось создание Европейского объединения угля и стали, ставшего основой Европейского Союза.
«Сегодня мы отмечаем День Европы. День Европы означает сотрудничество. Сотрудничество в рамках Евросоюза позволило нам создать стабильное, успешное объединение, которое является мировым лидером в таких ведущих сферах, как торговля, защита окружающей среды и цифровые технологии.
Сегодня мы отмечаем еще и тесное сотрудничество с Грузией. Грузия и Европейский Союз – надежные партнеры. Мы являемся главным помощником Грузии в борьбе с пандемией. Мы передали Грузии медицинское оборудование и поделились знаниями, помогли в получении вакцин и помогаем в процессе вакцинации. Мы оказали финансовую помощь для социальной поддержки и восстановления экономики.
Мы готовы поддерживать Грузию в развитии и восстановлении всех сфер. Сила – результат сотрудничества. Вместе мы сильнее, а результаты наших трудов еще лучше. Вместе с Грузией, как вместе с партнером, Евросоюз более силен, а Грузия – более сильная вместе с Евросоюзом. Вместе сильнее!», - говорится в обращении.
По случаю Дня Европы сегодня достопримечательности в 12 городах Грузии будут подсвечены в цвета флага ЕС. Также в течение недели запланированы различные информационно-познавательные о сотрудничестве Грузии и ЕС. Из-за пандемии коронавируса все они будут проходить в онлайн формате.
Сотрудничество Грузии и ЕС
ЕС поддерживает Грузию более 25 лет и является крупнейшим донором Грузии. На сегодняшний день у ЕС более 200 активных проектов в Грузии, общей стоимостью порядка 500 миллионов евро. Эти программы сосредоточены на экономическом развитии Грузии, укреплении институтов, защите окружающей среды и контактах между людьми.
Чтобы помочь Грузии в борьбе с пандемией коронавируса, ЕС мобилизовал ресурсы на сумму до 1,5 миллиарда лари. Почти 2/3 этой суммы – это гранты, а остальное – кредиты по выгодной процентной ставке.
Отношения между ЕС и Грузией основываются на Соглашении об ассоциации, неотъемлемой частью которого является договор об Углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA). Соглашение вступило в силу в 2016 году, обозначив долгосрочные планы по политическому и экономическому сотрудничеству, а также социальной интеграции с ЕС.
Либерализация визового режима между ЕС и Грузией была принята в декабре 2016 года. С тех пор более полумиллиона граждан Грузии воспользовались упрощенным режимом пересечения границы со странами Евросоюза.
День Победы над фашизмом отмечают сегодня в Грузии
В Грузии сегодня отмечают 76-летие со дня победы над фашизмом - 9 мая в стране официальный праздник и выходной. Большая часть мероприятий по случаю Дня Победы над фашизмом в этом году состоится в тбилисском Парке культуры и отдыха ветеранов (Киквидзе). Здесь соберутся участники Второй мировой войны, а также члены правительства Грузии, представители политических партий, неправительственных организаций и рядовые жители столицы, желающие лично поздравить их и почтить память погибших.
Как правило, 9 мая общественность собирается в парке Ваке, где установлен мемориал Победы и памятник Неизвестному солдату, однако сейчас он закрыт на ремонт.
Традиционно правительство выделяет ветеранам 9 мая финансовую помощь. В этом году участники войны получат по 1 тысяче лари (около 290 долларов). Вдовы ветеранов и их дети, которые с рождения имеют ограниченные возможности здоровья, получат от правительства по 500 лари (более 145 долларов).
Помимо правительства, помощь ветеранам также предоставляют местные власти. Как правило, к 9 мая мэрии муниципалитетов передают им продовольственные корзины или ваучеры на медикаменты, сообщает агентство «Новости-Грузия». Так, например, мэрия Тбилиси уже перечислила проживающим в столице ветеранам по 600 лари (174 доллара), а семьям погибших солдат – по 300 лари (87 долларов). В этом году ветераны также получат специальные подарочные наборы от администрации президента Грузии.
По последним данным, в Грузии в настоящее время проживают 264 участника Второй мировой войны, из них 115 - в Тбилиси и 149 – в регионах. В 2020 году в Грузии к 9 мая насчитали 371 ветерана Второй мировой войны, в 2018 – 676, а в 2017 году - 948 человек.
Грузия принимала участие во Второй мировой войне в составе Советской армии и потеряла 10% населения страны. Территория Грузии не была оккупирована Германией и не подвергалась бомбардировкам, однако на фронтах Второй мировой в борьбе с фашизмом с 1941 по 1945 год воевали свыше 700 тысяч грузинских бойцов, больше половины из которых не вернулись домой.
Десятки тысяч жителей Грузии были награждены советскими правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза. Самый известный среди них - младший сержант Мелитон Кантария (1921-1993 годы), водрузил знамя победы над Рейхстагом вместе с сержантом Михаилом Егоровым в мае 1945 года. Пять лет назад в память о Кантария в Тбилиси был установлен монумент.
Спасатели обнаружили в Риони тело пропавшего участника протестов против строительства ГЭС
Спасатели обнаружили в реке Риони тело молодого мужчины, пропавшего месяц назад в селе Намахвани Цхалтубского муниципалитета. Об этом сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии. «Тело уже поднято из воды, его опознал член семьи», - сообщили в ведомстве.
Для проведения поисковых работ в пятницу с головного водохранилища Рионской ГЭС и Гуматской ГЭС, расположенных недалеко от города Кутаиси, произвели сброс воды. Всего в операции было задействовано 450 пожарных-спасателей, четверо водолазов и 15 катеров. Русло реки осматривали с помощью дронов, специальные приборы проверяли дно.
Как сообщает агентство «Новости-Грузия», пропавший – мужчина в возрасте до 30 лет, участник перманентных протестов против строительства Намахванской ГЭС.
Согласно распространившейся информации, вечером 10 апреля мужчина зашел в разбушевавшуюся реку в нескольких десятках метров от палаточного городка демонстрантов. Очевидцы пытались оказать ему помощь, но их усилия не принесли результатов – человека унесло течением.
Следствие в связи с произошедшим начато по статье 115 УК Грузии – доведение до самоубийства.
При взрыве в Кабуле погибли или ранены десятки учащихся
Взрыв на западе Кабула у школы для совместного обучения девочек и мальчиков стал причиной гибели не менее 30 человек, ранены более 50. Большинство погибших и пострадавших - подростки в возрасте от 11 до 15 лет. Представитель МВД Афганистана сообщил, что взрыв произошел вечером 8 мая, в половине пятого по местному времени. По его словам, число жертв может оказаться больше, чем первоначально объявленное.
В заявлении Госдепартамента США говорится, что Соединенные Штаты продолжат поддержку афганского народа и осуждают варварское нападение возле школы в Кабуле.
Представитель Министерства образования Афганистана заявила агентству Reuters, что ученики занимались в три смены, вторая смена предназначалась для занятий девочек. Большинство жертв - именно учащиеся второй смены.
На кадрах, распространенных в социальных сетях, видны последствия взрыва: рюкзаки со следами крови и учебники, разлетевшиеся перед школьным зданием. В этом время над ближайшими домами распространялся дым от взрыва.
К окончанию дня субботу никто не взял на себя ответственность за взрыв. Представитель движения Талибан отверг подозрения о возможной причастности талибов к нападению и осудил устроителей взрыва.
Но президент Афганистана Ашраф Гани осудил именно талибов, не приведя доказательств их причастности к нападению.
Шиитские кварталы Кабула и прежде становились объектами нападений со стороны террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России и ряде стран).
Так, в прошлом году ответственность за нападение на родильный дом была возложена властями на вооруженный отряд исламских экстремистов. Тогда жертвами взрыва стали беременные женщины и младенцы.
Европейский союз осудил нападение в Кабуле, назвав его «отвратительным актом терроризма».
Кровопролитие в Кабуле произошло в те дни, когда с территории Афганистана официально начата эвакуация последних остающихся в стране нескольких тысяч военнослужащих США.
(По материалам агентств Reuters, AP, AFP, dpa)
В Берлине завершает работу лагерь в поддержку жертв путинского режима
В Берлине завершает работу месячный круглосуточный лагерь противников Путина и его режима. Как написано на странице организаторов в интернете «Мероприятие полностью организовано и поддерживается русскоязычной диаспорой Германии».
Палаточный лагерь с 22 портретами жертв путинских репрессий разбит на площади перед Бранденбургскими воротами. Его работу обеспечивают 40 волонтеров. В течение месяца на территории лагеря проходили митинги в поддержку Алексея Навального, дни Беларуси, Украины и Чечни. Все виды активности были отсняты на видео. Дискуссии, проведенные через видеочаты, опубликованы в Ютьюбе. В дискуссиях участвовали российские и немецкие правозащитники и политики, в частности, депутат Европарламента Сергей Лагодинский.
Одной из целей лагеря, инициированного и зарегистрированного предпринимателем Дмитрием Баграшом была демонстрация политикам и общественности Германии спектра преступлений путинского режима. Среди требований протестующих - отзыв лицензии у телеканала RT и остановка строительство газопровода «Северный поток -2». Работа лагеря демократии получила большой резонанс в немецких медиа.
Сторонники Путина пытались помешать работе лагеря. В связи с этим организаторы акции солидарности с российскими активистами неоднократно обращались с заявлениями в полицию.
Лагерь завершит работу 9 мая. Но главным днем его работы стал день 8 мая, когда в Европе отмечается победа над гитлеровским режимом.
Рассказывает один из инициаторов лагеря и руководитель проекта unkremlin под девизом «Остановить путинский террор» Дмитрий Баграш:
- 8 мая станет днем подведения итогов нашей работы в течение месяца. В этот день в наш палаточный городок приедет большая группа активистов из федеральной земли Северный Рейн Вестфалия. Они доставят в Берлин уже известную в СМИ Германии скульптурную композицию, состоящую из большой фигуры Путина (ее высота 3,5 метра) и фигуры Навального… Мы провезем обе фигуры по центру Берлина. Состоится театрализованное представление на русском и на немецком языках событий до и после отравления Алексея Навального. Финалом дня станет оглашение на немецком языке нашего манифеста с требованиями к немецкому правительству и немецким законодателям. Наш волонтер актриса Сара-Мария Сандер подготовила в качестве художественного комментария к нашей «Аллее жертв Путина» (это 22 портрета) специальную композицию, которая также прозвучит 8 мая. В дальнейшем я планирую организовать не аллею, а постоянно действующую «Площадь жертв Путина». Но какая должна быть площадь, чтобы вместила портреты всех жертв режима?»
Премьер-министр Чехии призвал страны ЕС выслать по российскому дипломату
Пока это сделали 7 стран
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал страны Евросоюза выслать «хотя бы по одному» по российскому дипломату. Таким образом они могли бы выразить солидарность Праге после взрывов на военных складах, в организации которых подозреваются российские спецслужбы.
«Мы всегда должны понимать, что, когда одно государство-член подвергается нападению, это фактически нападение на всех [членов ЕС]», - рассказал Бабиш на саммите ЕС в Порту. Его слова приводит Чешское агентство печати.
По словам политика, в пятницу, в первый день саммита в Португалии, лидеры стран ЕС обсуждали вопрос о взрывах во Врбетице в 2014 году. К теме планируется планируется вернуться на саммите Совета Европы, который запланирован на конец мая.
Взрывы на складах в Врбетице произошли в октябре и декабре 2014 года. Чешские спецслужбы подозревают, что они были организованы российской военной разведкой ГРУ, пытавшейся сорвать поставки боеприпасов в воюющую с пророссийскими сепаратистами Украину.
Из-за этих событий Чехия выслала 18 российских дипломатов, обвинив их в работе на российскую разведку под дипломатическим прикрытием. Семь из 28 стран ЕС, а именно Словакия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Болгария, Румыния также выслали российских служащих.
Москва обвинения категорически отрицает и отвечает зеркальными высылками дипломатов из стран Евросоюза.
В Ингушетии трое задержаны после изъятия у них взрывных устройств и боеприпасов
В Ингушетии задержаны житель Магаса, а также два жителя села Средние Ачалуки Малгобекского района. Силовики заявили, что в разные дни обнаружили в их домовладениях оружие.
Боеприпас кустарного производства найден у жителя Магаса (1994 года рождения) 6 мая, сообщает пресс-служба МВД по Ингушетии. Согласно ведомству, он заявил, что изготовил его не позднее апреля 2021 года. Мужчина помещен в изолятор временного содержания города Назрань.
В тот же день сотрудники УФСБ по Ингушетии совместно с коллегами из местного Центра противодействия экстремизму обнаружили боеприпасы кустарного производства в городе Малгобек в домовладении гражданина 1966 года рождения. Тот на момент визита силовиков дома отсутствовал.
Также 7 мая полицейские отчитались, что 28 апреля у двух жителей Средних Ачалуков (1992 и 1991 годов рождения) были изъяты разные типы оружия, включая запалы для ручных гранат, боевые осколочные гранаты, самодельное взрывное устройство, травматический пистолет, патроны и боеприпасы. Молодые люди помещены в изолятор временного содержания «Малгобекский».
Отмечается, что сотрудники УФСБ и Центра противодействия экстремизму обнаружили эти предметы »в ходе обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств».
В отношении задержанных молодых людей возбуждены уголовные дела о незаконном обороте оружия.
- Как писал Кавказ.Реалии, 28 апреля на окраине ингушской Назрани силовики расстреляли водителя по имени Магомед Кодзоев. По официальной версии, тот оказал вооруженное сопротивление при попытке досмотреть автотранспорт и «ответным огнем был уничтожен». Согласно телеграм-каналу Baza, это был последний член банды Аслана Бютукаева.
- Видеокадры убийства Кодзоева противоречат словам силовиков. На них видно, что окруженная Toyota Camry пытается проехать, но люди в форме производят в ее сторону десятки выстрелов, машина останавливается, но расстреливать ее продолжают. По данным »Фортанги», Кодзоев разыскивался по статье о применении насилия в отношении представителей власти, но участия в незаконных вооруженных формированиях не принимал.
- В апреле глава Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов заявил, что за последние годы уровень террористической угрозы на Северном Кавказе существенно снизился, в регионе остаются лишь малочисленные ячейки.
Фильм о чеченском гее победил в Канаде и может войти в шорт-лист «Оскара»
Документальный фильм «Тихий голос», рассказывающий об эмигрировавшем в Бельгию гее-бойце ММА из Чечни, стал победителем крупнейшего фестиваля документального кино в Северной Америке Hot Docs Toronto. Победа на нескольких крупных международных фестивалях дает ему возможность попасть в шорт-лист премии «Оскар».
Церемония объявления победителей канадского фестиваля прошла накануне ночью в формате онлайн. Фильм «Тихий голос» режиссера, скрывающегося под псевдонимом «Река Валерик», получил главный приз конкурса среди работ «среднего метра». Жюри отметило деликатность, с которой режиссер подошел к освещению темы вынужденной эмиграции из Чечни и семьи.
«Эта победа очень важна для меня. Потому что в жюри фестиваля вошел великий канадский режиссер Атом Эгоян, фильмы которого я смотрел в юности, а также главный программный отборщик международного фестиваля Tribeca Film Festival, проходящего в Нью-Йорке. Их оценка для меня очень значима», - не скрывает эмоций в разговоре с Кавказ.Реалии режиссер Река Валерик.
Он уточнил, что победа на фестивале Hot Docs Toronto дает ему премию в пять тысяч долларов, а также шанс на выдвижение в шорт-лист премии «Оскар».
«Для того, чтобы претендовать на нее, нужно победить в нескольких международных фестивалях, что позволит пройти отборочный тур. Разумеется, пока говорить об этом рано, но эта победа стала первым этапом для выдвижения в шорт-лист «Оскара»«, - уточнил наш собеседник.
Премьеры фильма «Тихий голос» сейчас проходят на фестивале Doxa в Ванкувере (Канада) и One World в Праге (Чехия).
- На днях фильм «Тихий голос» получил гран-при фестиваля документального кино «Артдокфест» в России «за талант слышать неслышное и видеть невидимое».
- Ранее «Артдокфест» отменил показ кинокартины Реки Валерика из-за угроз человека, похожего на Сулимана Шамаева (в своем инстаграме Шамаев называет себя помощником депутата Госдумы от Чечни Шамсаила Саралиева). Корреспондент Радио Свобода посмотрел фильм на секретном квартирнике и поговорил с режиссером.
Результат выборов в английском городе определен с помощью броска монеты
В Великобритании результат выборов на одном из избирательных округов в городе Барнсли c населением около 100 тысяч человек был определен с помощью броска монеты. Двое кандидатов — от Консервативной и Лейбористкой партий - набрали одинаковое число голосов. Победителя определяли жребием.
Местные выборы в королевстве проходили в четверг, 6 мая. В пятницу был закончен подсчет голосов в Барнсли в центральной части страны. Кандидаты набрали по 1084 голоса. Законодательство позволяет после пересчета голосов разрешить ситуацию броском монеты, что и было сделано.
Местная газета Huddersfield Daily Examiner отмечает, что представитель лейбористов поставил реверс монеты. Если бы выпал аверс с портретом королевы Елизаветы II, округ перешел бы к консерваторам.
Подсчет голосов в Великобритании еще не завершился, однако по предварительным данным, уверенную победу в Англии получили консерваторы, победив вторую по величине партию лейбористов в нескольких округах, в которых те одерживали победы десятилетиями. Лейбористам, в свою очередь, удалось занять половину мест в парламенте Уэльса.
В Шотландии победу вновь одержала Шотландская национальная партия, выступающая за независимость страны, однако по состоянию на 3 часа по Москве неизвестно, удалось ли им сохранить большинство в местном парламенте.
- В 2016 году бросок монеты определял судьбу выборов на шести избирательных участках в Айове в ходе первичных выборов кандидата от демократической партии на пост президента. Шесть из шести участков достались Хиллари Клинтон, она обошла на них Берни Сандерса. Вероятность такой серии оценивается в 1,6 процента.
Представительство ЕС в Грузии сообщило о выплате залога за Нику Мелия
Представительство Евросоюза в Грузии сообщило о выплате залога в размере 40 тысяч лари, который был назначен судом в качестве меры пресечения для Ники Мелия – председателя крупнейшей оппозиционной партии страны «Единое национальное движение».
Против Мелия следствие ведется в связи с участием в акциях протеста 20-21 июня 2019 года, также известных как «Гавриловская ночь». 23 февраля 2021 года он был арестован после того, как отказался выплачивать залог, повторно назначенный по делу.
«Сегодня был внесен залог в размере 40 тысяч лари для освобождения Мелия из-под стражи до суда», - сказано в заявлении, распространенном представительством сегодня, 8 мая. В представительстве подчеркнули, что это происходит на основании взаимопонимания, «достигнутого политическими партиями 19 апреля в контексте соглашения при посредничестве ЕС».
«Это еще один важный шаг, сделанный для прекращения политического кризиса в Грузии и выполнения соглашения от 19 апреля. Мы ожидаем, что этот шаг еще больше облегчит присоединение всех избранных членов парламента к соглашению и внесет свой вклад в его реализацию в интересах Грузии, ее граждан, отношений ЕС-Грузия и евроатлантического будущего Грузии», - отмечено в заявлении.
За помощь в выплате залога дипломатическое представительство выразило благодарность двум неправительственным организациям: Европейскому фонду за демократию, предоставившему средства, и Ассоциации молодых юристов Грузии, которая перечислила деньги в государственную казну.
- Оппоненты властей считают Мелия политическим заключенным. О механизмах его освобождения говорится в соглашении, которое было подписано «Грузинской мечтой» и частью оппозиции 19 апреля. Наряду с выплатой залога, соглашение предполагает, что Мелия может покинуть тюрьму после принятия закона «Об амнистии».
- Несмотря на гарантии, «Единое национальное движение» отказалось подписывать соглашение и прекращать бойкот парламента до тех пор, пока не увидит своего лидера на свободе.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.