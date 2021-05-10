Чехия потребует от России миллиард крон за взрывы в Врбетице

Чехия намерена добиваться от России не менее одного миллиарда крон (около 47 миллионов долларов) – в качестве компенсации за взрывы на складе боеприпасов в селении Врбетице в 2014 году. Об этом в эфире чешского телевидения заявила министр финансов Алена Шиллерова.

Некоторое время назад потребовать такую компенсацию правительство Чешской республики призвала нижняя палата парламента страны.

Иск о компенсации Прага намерена подготовить в течение нескольких недель. Речь идет в том числе о компенсации расходов, потраченных на расчистку территории после взрывов, которые были оплачены из чешского государственного бюджета.

Чешское телевидение отмечает, что один миллиард крон, скорее всего, не окончательная сумма, поскольку власти пострадавшего региона могут выдвинуть свои требования, включая компенсацию морального вреда и компенсацию за невозможность использовать имущество. Некоторые депутаты и эксперты международного права, однако, считают, что шансы добиться возмещения ущерба от России малы. К примеру, такой точки зрения придерживается чешский законодатель Ондржей Бенешик. Одновременно он считает, что чешским властям следует хотя бы попытаться это сделать, чтобы показать, что Прага "не будет такое терпеть", передает "Настоящее время".

Взрывы на складах в деревне Врбетице произошли в октябре и декабре 2014 года. Чешские спецслужбы подозревают, что они были организованы российской военной разведкой ГРУ, пытавшейся сорвать поставки боеприпасов в воюющую с пророссийскими сепаратистами Украину.

Из-за этих событий Чехия выслала 18 сотрудников российской дипмиссии, обвинив их в работе на российскую разведку под дипломатическим прикрытием. Семь из 28 стран ЕС, а именно Словакия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Болгария, Румыния, также выслали российских служащих. На прошлой неделе премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал все государства Евросоюза выслать "хотя бы по одному" по российскому дипломату, чтобы, по его словам, выразить солидарность с Прагой.

Москва обвинения отрицает и отвечает зеркальными высылками дипломатов стран ЕС.