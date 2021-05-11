Байден: Россия ответственна за кибератаки с ее территории

В понедельник президент США Джо Байден назвал кибератаку, парализовавшую три дня назад работу крупнейшего американского трубопровода Colonial Pipelinе, "преступным актом" и заявил о том, что, по некоторым данным, хакеры действовали с территории России.

"Пока у нашей разведки нет данных о том, что Россия причастна, хотя есть данные, указывающие на то, что программа-вымогатель была запущена с территории России. Россия несет некоторую ответственность за разрешение этой проблемы", - сообщил президент Байден, отвечая на вопросы журналистов.

По данным ФБР, атака с применением так называемой программы-вымогателя была организована хакерской группой DarkSide. С помощью подобных программ хакеры блокируют компьютеры и серверы, требуя с владельцев и пользователей выкупа за восстановление доступа к ним. Неизвестно, уплатили ли владельцы Colonial Pipeline выкуп.

Ранее о причастности группы DarkSide к кибератаке сообщил телеканал СNN со ссылкой на бывшего высокопоставленного чиновника в сфере кибербезопасности, чьё имя не приводится.

Телеканал отмечает, что её атаки обычно нацелены на страны, в которых не говорят на русском языке. О DarkSide в связи со взломом систем трубопровода также сообщили, сославшись на анонимные источники, Reuters и Associated Press. По их информации, эта группировка занимается вымогательством денежных средств с использованием соответствующих программ и избегает целей в странах бывшего СССР.

По трубопроводу Colonial Pipelinе доставляется около 45 процентов горючего из штата Техас на восточное побережье США. Руководство линии сообщило, что в связи со взломом было решено превентивно отключить все системы. На данный момент основные участки трубопровода по-прежнему не функционируют, но некоторые небольшие части возвращаются к работе.

Министр торговли Джина Раймондо заявила, что сейчас принимаются все возможные усилия для устранения последствий атаки. По её словам, федеральное правительство тесно взаимодействует по этим вопросам с компанией-оператором и властями Техаса. Ведётся расследование.

9 мая федеральное правительство объявило региональное чрезвычайное положение, которое смягчает правила перевозки топлива по автомагистралям через 17 штатов и округ Колумбия. Джина Раймондо заверила, что срывов поставок пока удаётся избегать.

Российские власти всегда отрицали обвинения в причастности к хакерским атакам на американские системы.