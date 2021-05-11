DW: Коронавирус не снизил активность грузинских воров в Испании

Карантинные ограничения, связанные с пандемией, не повлияли на активность в Испании грабителей из Грузии. Они по-прежнему лидируют по числу совершаемых в стране квартирных краж, – пишет русская редакция Deutsche Welle.

В статье говорится, что региональные выборы в Мадриде затмило событие из мира криминала.

«В день голосования – 4 мая - 31-летний гражданин Грузии Константин Ф. совершил дерзкий налет на «Эрмитаж», известный ювелирный магазин, расположенный в центре испанской столицы. Налет с захватом заложников, потасовкой и битьем витрин вызвал панику, парализовал уличное движение, заставил полицию применить оружие. Эта история завершилась арестом налетчика. Кроме того, она побудила прессу вспомнить другие «подвиги» Ф. и его соотечественников, совершенные в Испании», – говорится в статье.

При этом неважно, что правонарушитель был вооружен всего лишь пластмассовыми муляжами пистолета и автомата

Как сообщили DW в пресс-службе Национальной полиции Испании (НПИ), в последние годы Ф. отбывал тюремное наказание за предыдущие кражи, а для последнего налета он воспользовался отпуском, положенным после отбытия половины срока.

«И эта выходка ему может дорого обойтись, поскольку, как отметили в НПИ, она характеризуется как «особо опасное вооруженное ограбление». При этом неважно, что правонарушитель был вооружен всего лишь пластмассовыми муляжами пистолета и автомата», – сказано в статье.

По данным члена мадридской коллегии адвокатов Хосе Игнасио Флореса, которые подтверждаются и полицией, выходцы из Грузии совершали в последние годы в Испании до 60 процентов всех квартирных краж. Осуществлялись эти кражи, как правило, на рабочих окраинах городов, где в домах нет консьержа.

Только в конце апреля, по данным НПИ, было арестовано 8 граждан Грузии – в Севилье и Хихоне. Им инкриминируется 28 квартирных краж. До этого аресты производились в Барселоне, Сарагосе и Мадриде. А прошлый год был отмечен громким судебным процессом над неким Звиадом Дарсадзе, которого испанцы называют «вором в законе» и главарем ОПГ. Его группировка, 125 членов которой было арестовано в 2019 году, «держала в страхе», по утверждению полиции, всю Испанию.

Как пишет DW, в Испании постоянно проживает 20,4 тыс выходцев из Грузии. Подавляющее большинство из них, подчеркивают в НПИ, не имеют связей с криминальным миром.