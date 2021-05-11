Путин внёс в Думу закон об отмене взаимных авиаинспекций с 34 странами

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации международного Договора по открытому небу, предусматривающего взаимные военные инспекции разведывательными самолётами 35 стран мира. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Страны НАТО и бывшего Варшавского договора подписали документ в 1992 году в Хельсинки. Он позволяет участникам совершать невооружённые разведывательные полёты в воздушном пространстве друг друга для контроля над перемещениями армий и военной техники.

Главной задачей договора называлось развитие открытости и содействие наблюдению соглашений в области контроля над вооружениями (в первую очередь — резко сокращающего военную технику Договора об обычных вооруженных силах в Европе, из которого Россия вышла в 2015 году). Полёты проводились на уведомительной основе.

В мае 2020 года о выходе из договора сообщили Соединённые Штаты. Администрация президента Трампа объяснила это решение нарушениями соглашений со стороны России. Советник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил тогда, что Вашингтон выходит из устаревших соглашений, которые давали преимущество противникам страны "за счёт нашей национальной безопасности".

В частности, претензии вызвала попытка Москвы ограничить полёты рядом с границами признанными только Россией сепаратистскими республиками на территории Грузии, и заставить контролирующие самолёты садиться на посадку на аэродромы в аннексированном Крыму.

Против выхода из договора тем не менее выступали многие европейские союзники США и кандидат на пост президента Джо Байден. Он критиковал решени Трампа и после избрания. Однако Вашингтон завершил выход из договора в ноябре 2020 года.

В январе о намерении России покинуть договор объявил российский МИД. Решение было одобрено правительством на прошлой неделе.