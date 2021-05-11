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«Взорвалось четыре бомбы». Стрельба в казанской гимназии
34 минут(ы) назад
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«Взорвалось четыре бомбы». Стрельба в казанской гимназии
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Ученица гимназии № 175 в Казани – о нападении
«Взорвалось четыре бомбы». Стрельба в казанской гимназии
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