Израильский «Железный купол» над городом Ашкелон

Город Ашкелон на юго-западе Израиля обстреливается со стороны сектора Газа. В городе слышны сирены, активирована система «Железный купол». Ранее Израиль объявил о начале контртеррористической операции «Страж стен» в секторе Газа. ХАМАС перешла «красную линию», заявил премьер Биньямин Нетаньяху.