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Израильский «Железный купол» над городом Ашкелон

Израильский «Железный купол» над городом Ашкелон
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Израильский «Железный купол» над городом Ашкелон

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Город Ашкелон на юго-западе Израиля обстреливается со стороны сектора Газа. В городе слышны сирены, активирована система «Железный купол». Ранее Израиль объявил о начале контртеррористической операции «Страж стен» в секторе Газа. ХАМАС перешла «красную линию», заявил премьер Биньямин Нетаньяху.

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