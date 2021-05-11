Грузинский туризм призывает к безграничности

Туристический бизнес Грузии призывает правительство как можно быстрее приступить к открытию сухопутных границ. Власть намерена принять решение не раньше июня. Альтернативы, которая она предлагает бизнесу, вызывает у него скепсис.
Пандемия коронавируса накрыла туристический сектор валом банкротств. По данным аналитической компании BIA, располагающей самой обширной базой данных обо всех компаниях, за год, с 1 апреля 2020 года по 1 апреля 2021 года в Грузии полностью прекратили работу 1704 компании, а временно приостановили работу 1125 юридических лиц – это вдвое больше, чем за тот же отрезок 2019 по 2020 год. 80% из них приходится на ресторанный и гостиничный бизнес.
Турбизнес призывает власти смягчить подход. По словам Ии Табагари, главы Ассоциации туроператоров, необходимы срочные меры по спасению отрасли:
«Последние полгода в правительстве говорят об открытии сухопутных границ, но дальше заявлений дело не идет. Мы хотим результата. В конце концов можно организовать лабораторию, где туристы за плату смогли бы сделать тесты по коронавируса».
Ограничения на передвижения в ночное время действуют с 9 вечера до 5 утра, при этом перенос начала комендантского часа даже на 12 часов ночи дал бы передышку бизнесу, как и работа музеев и ресторанов в выходные и т.д. – заключает Табагари.
В ответ власти предлагают не торопить события, предлагая бизнесу сосредоточиться на вакцинации сотрудников:
«Теперь гостиницы и рестораны, в которых будет вакцинирована большая часть персонала, будут считаться безопасными для туристов, и правительство возьмет на себя маркетинговое продвижение таких компаний на международной площадке», – пообещала на днях министр экономики Натия Турнава.
Напомним, несколько дней назад по инициативе правительства начался процесс вакцинации сотрудников компаний туристической отрасли – регистрацию уже прошли 700 сотрудников.
Представители туристической сферы считают, что эти меры будут иметь эффект в лучшем случае лишь к началу осеннего сезона, и опять же по причине нерасторопности правительства. «Сами по себе маркетинговые кампании не принесут дохода», – заявила изданию BMG менеджер туристической компании Wonderland Кети Дочвири:
«Мы подключимся к вакцинации, разговоры об этом идут давно, но думаю, все безнадежно запоздало, так как вакцинация растянулась во времени, учитывая две инъекции, и привитые работники получат преференции только к следующему сезону. Что касается пиар-кампании правительства на зарубежных рынках, то это идея не выдерживает критики: необходимо позиционирование всей страны, а не компаний с привитыми сотрудниками. Турист же не будет сидеть безвылазно в гостинице, ему интересна вся страна, а не сотрудники компании», – заявила менеджер.
Впрочем, судя по сегодняшним заявлениям эпидемиологов, до начала летнего сезона никаких послаблений не намечается – глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе заявил сегодня, что вопрос открытия сухопутных границ обсуждается, но решение будет принято не ранее конца месяца. Власть в первую очередь будет исходить из эпидемиологической ситуации в соседних странах, и внутри Грузии, а не пожеланиями отдельных групп, заявил главврач страны.
На этом фоне восстановление туризма идет минимальными темпами. Число международных визитеров в апреле 2021 года достигло 82 500 человек на -77,5% меньше, чем за тот отрезок прошлого года.
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