Грузинский туризм призывает к безграничности

Туристический бизнес Грузии призывает правительство как можно быстрее приступить к открытию сухопутных границ. Власть намерена принять решение не раньше июня. Альтернативы, которая она предлагает бизнесу, вызывает у него скепсис.

Пандемия коронавируса накрыла туристический сектор валом банкротств. По данным аналитической компании BIA, располагающей самой обширной базой данных обо всех компаниях, за год, с 1 апреля 2020 года по 1 апреля 2021 года в Грузии полностью прекратили работу 1704 компании, а временно приостановили работу 1125 юридических лиц – это вдвое больше, чем за тот же отрезок 2019 по 2020 год. 80% из них приходится на ресторанный и гостиничный бизнес.

Турбизнес призывает власти смягчить подход. По словам Ии Табагари, главы Ассоциации туроператоров, необходимы срочные меры по спасению отрасли:

«Последние полгода в правительстве говорят об открытии сухопутных границ, но дальше заявлений дело не идет. Мы хотим результата. В конце концов можно организовать лабораторию, где туристы за плату смогли бы сделать тесты по коронавируса».

Ограничения на передвижения в ночное время действуют с 9 вечера до 5 утра, при этом перенос начала комендантского часа даже на 12 часов ночи дал бы передышку бизнесу, как и работа музеев и ресторанов в выходные и т.д. – заключает Табагари.

В ответ власти предлагают не торопить события, предлагая бизнесу сосредоточиться на вакцинации сотрудников:

«Теперь гостиницы и рестораны, в которых будет вакцинирована большая часть персонала, будут считаться безопасными для туристов, и правительство возьмет на себя маркетинговое продвижение таких компаний на международной площадке», – пообещала на днях министр экономики Натия Турнава.

Напомним, несколько дней назад по инициативе правительства начался процесс вакцинации сотрудников компаний туристической отрасли – регистрацию уже прошли 700 сотрудников.

Представители туристической сферы считают, что эти меры будут иметь эффект в лучшем случае лишь к началу осеннего сезона, и опять же по причине нерасторопности правительства. «Сами по себе маркетинговые кампании не принесут дохода», – заявила изданию BMG менеджер туристической компании Wonderland Кети Дочвири:

«Мы подключимся к вакцинации, разговоры об этом идут давно, но думаю, все безнадежно запоздало, так как вакцинация растянулась во времени, учитывая две инъекции, и привитые работники получат преференции только к следующему сезону. Что касается пиар-кампании правительства на зарубежных рынках, то это идея не выдерживает критики: необходимо позиционирование всей страны, а не компаний с привитыми сотрудниками. Турист же не будет сидеть безвылазно в гостинице, ему интересна вся страна, а не сотрудники компании», – заявила менеджер.

Впрочем, судя по сегодняшним заявлениям эпидемиологов, до начала летнего сезона никаких послаблений не намечается – глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе заявил сегодня, что вопрос открытия сухопутных границ обсуждается, но решение будет принято не ранее конца месяца. Власть в первую очередь будет исходить из эпидемиологической ситуации в соседних странах, и внутри Грузии, а не пожеланиями отдельных групп, заявил главврач страны.

На этом фоне восстановление туризма идет минимальными темпами. Число международных визитеров в апреле 2021 года достигло 82 500 человек на -77,5% меньше, чем за тот отрезок прошлого года.