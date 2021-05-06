Туристам откроют вакцинированную Грузию

Грузия готовится к туристическому сезону. С сегодняшнего дня на специальном интернет-портале смогут зарегистрироваться желающие привиться представители туристического бизнеса. В правительстве обещают, что уже рассматривают вопрос открытия сухопутных границ Грузии.

Владельцы гостиниц, ресторанов и других объектов туристической инфраструктуры с вакцинированным от коронавируса персоналом смогут воспользоваться льготами от правительства. По словам и.о. главы Администрации туризма Медеи Джаниашвили, ведомство позаботится о рекламе таких объектов, в том числе посредством социальных сетей:

«Мы собираемся поощрить объекты туристической сферы, которые проведут процесс вакцинации работников. Список будет включен в нашу систему, в единый реестр безопасных для посещения объектов, и эти объекты будут указаны в маркетинговой кампании ведомства, проводимой на международных площадках».

Власти окажут содействие процессу вакцинации сотрудников туристической сферы: она будет организована рядом с учреждениями, пообещала министр экономики Натия Турнава:

«Мы в формате координационного совета обсудим и примем дополнительные льготы для граждан, которые добровольно подключаться к процессу вакцинации, и думаю, частный сектор с помощью дополнительных скидок для вакцинированных граждан также поддержит процесс прививок. Мы опираемся на опыт Израиля, успешно завершившего вакцинацию страны, где применялся именно такой подход. Мы стремимся стать страной, обеспечивающей безопасный прием гостей и отдых».

Представители отрасли заявили о готовности подключиться к вакцинации персонала. Это подтвердил основатель Федерации гостиничного и ресторанного бизнеса Шалва Алавердашвили:

«Мы приветствуем активность в этом направлении, хотя окончательные контуры еще не очерчены – в правительстве предлагают нам считать безопасными объекты, где привито до 80% персонала, мы предлагаем 60%, посмотрим. Должен заверить, что процесс будет иметь сугубо добровольный характер и никакой дискриминации к тем, кто не желает привиться, проявлено не будет. Настрой очень положительный».

Между тем, после снятия ограничений на международные полеты в Аджарии уже наметился рост туристов. По словам зампредседателя агентства туризма Тамар Кайкацишвили, в батумском аэропорту ежедневно приземляются несколько рейсов, и несмотря на «комендантский час», рост туристов на улицах города очевиден.

Впрочем, до окончания вакцинации заместитель руководителя Центра по контролю над заболеваниями Паата Имнадзе предостерег туристический бизнес Аджарии от излишней ретивости, и призвал к соблюдению норм безопасности на фоне сложной эпидемиологическая ситуации в автономии.

«В первую очередь я обращаюсь к бизнес-сектору Аджарии, который занимается туристической отраслью – максимально соблюдать безопасность на своих объектах – будь то ресторан, кафе или гостиница. В ноябре мы были лидерами в мире по уровню инфицирования на 100 000 населения, и если у нас повторится тоже самое, какой турист приедет сюда?! В первую очередь мы должны позаботиться о жизнях наших близких, а затем об экономике нашей страны», – сказал замглавы NCDC.

Напомним, с 1 февраля Грузия восстановила регулярные полеты по всем направлениям. Кроме полностью вакцинированных иностранцев, со справкой об отрицательном тесте на коронавирус в Грузию смогут попасть граждане стран ЕС, Азербайджана, Армении, Бахрейна, Беларуси, Израиля, ОАЭ, России, Саудовской Аравии, США, Турции, Украины, Швейцарии.

Параллельно в правительстве также рассматривают перспективы открытия сухопутных границ Грузии. По словам Натии Турнава, при пересечении границ к путешественникам на автотранспорте будет применяться тот же подход, что и к прилетающим самолетами.