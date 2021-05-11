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Аслан Бжания подписал указ об освобождении Тамаза Цахнакия от должности главы Минздрава
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания сегодня, 11 мая, подписал указ об освобождении Тамаза Цахнакия от должности министра здравоохранения, согласно поданному заявлению. Этим же указом глава республики назначил министром здравоохранения Эдуарда Бутба.
Аслан Бжания поблагодарил Тамаза Цахнакия за проделанную работу и наградил его орденом «Ахьдз-Апша» III степени.
«Руководством принято решение наградить вас высшей государственной наградой за вклад в систему здравоохранения. На этом жизнь не заканчивается. Если сочтете нужным, мы продолжим работу с вами в другом качестве. Спасибо вам за ваш труд в непростое для нас всех время», - сказал президент.
Тамаз Цахнакия поблагодарил президента за оказанную честь и оценку проделанной работы.
«Спасибо за высокую оценку моего скромного труда. Я и мои коллеги выполняли просто свой профессиональный долг в этой сложной ситуации. Я был рад работать под вашим руководством. Я уверен, что работа будет продолжена и все у нас будет хорошо», - сказал Цахнакия.
Другие новости дня
Джансух Нанба указом абхазского президента назначен министром по налогам и сборам
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания подписал указ об освобождении Джансуха Нанба от должности заместителя руководителя президентской администрации в связи с переводом на другую работу.
Следующим указом президент назначил Джансуха Нанба главой абхазского Министерства по налогам и сборам.
Израиль сообщил о гибели двух человек в ходе обстрелов из сектора Газа
В Израиле две пожилые жительницы Ашкелона погибли в результате ракетных обстрелов со стороны сектора Газа. Об этом пишут израильские СМИ со ссылкой на полицию и медиков. В больницы с ранениями разной степени тяжести доставлено несколько десятков пострадавших.
В ночь на вторник, 11 мая по территории Израиля были выпущены около 200 ракет. Часть из них перехватила система «Железный купол». Ответственность за обстрелы взяли на себя радикальные группировки ХАМАС и «Исламский джихад».
В свою очередь армия обороны Израиля атаковала более 100 военных объектов палестинцев. Палестинские СМИ сообщают о гибели более двух десятков человек, включая детей. Израильская сторона утверждает, что вела прицельный огонь по объектам радикальных группировок. Часть из них находилась рядом с жилыми зданиями.
Обстановка в регионе накалилась в последние дни из-за возможного выселения нескольких арабских семей из района Восточного Иерусалима. Такое решение принял израильский суд. Это вызвало недовольство палестинцев. 7 мая, после вечерней пятничной молитвы они стали забрасывать полицейских камнями, бутылками и кусками арматуры.
Для локализации конфликта полиция перекрыла для мусульман вход на Храмовую гору. По информации палестинских СМИ, израильтяне стали стрелять резиновыми пулями и применили светошумовые гранаты. Через некоторое время полиция взяла штурмом дворы мечети Аль-Акса и силой заставила людей посетителей покинуть территорию.
Решение суда о законности выселения палестинцев отложили, но столкновения продолжились.
На фоне продолжающихся столкновений израильская полиция приняла решение закрыть вход на Храмовую гору и для иудеев, несмотря на национальный праздник - День Иерусалима. В этот день в 1967 году по итогам Шестидневной войны было официально объявлено об установлении над восточными районами города израильского суверенитета.
Палестинская сторона объявила о начале военной операции «Иерусалимский меч». Через несколько часов Армия обороны Израиля начала операцию «Страж стен». Израиль и Палестинская автономия обвиняют друг друга в эскалации конфликта. ООН, Евросоюз и США высказали свою обеспокоенность и призвали к сдержанности.
Трое протестующих против компании «Грузинский марганец» зашили себе рты
Трое жителей села Шукрути Чиатурского района (регион Имерети) в знак протеста против компании Georgian Manganese (Грузинский марганец), зашили себе рты, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Местные жители жалуются на компанию, занимающуюся добычей марганцевой руды. Они заявляют, что производство наносит огромный ущерб их домам, и жить в них стало опасно для жизни.
Протестующие признают, что компания предлагает им компенсацию, однако считают ее мизерной и не соответствующей ущербу. Они предлагают установить ущерб с помощью частного аудита, а также просят помощи у правительства, в противном случае грозятся провести более масштабный протест с участием жителей села.
В компании, в свою очередь, заявляют, что жители села Шукрути уже получают компенсации и только некоторые из них не согласны с выделенной суммой. По словам представителей компании, протестующие действуют «в чужих интересах».
Georgian Manganese Holding является крупнейшей компанией по добыче марганцевой руды в Грузии. Предприятие владеет 11 рудниками и одним перерабатывающим заводом. На нем трудоустроены около 3,5 тысяч человек.
Россия передала абхазскому МВД 49 единиц автотранспорта
В рамках соглашения с Российской Федерацией МВД самопровозглашенной республики Абхазия получило 49 единиц автотранспорта, новую форму для всего личного состава и другое техническое оборудование.
Новые УАЗы перешли в пользование районных отделений милиции; новые патрульные машины получили подразделения ГАИ – это позволит увеличить число патрулей на республиканской трассе. Автопарк МВД пополнился новым автозаком и двумя специально оборудованными ГАЗелями для спецподразделения СОБР.
Новые автомобили и форму милиции осмотрел абхазский президент Аслан Бжания. Он рассказал журналистам, что получение новой техники стало возможным благодаря реализации одного из пунктов договора с РФ. Бжания подчеркнул, что такая масштабная материальная помощь раньше не оказывалась, а новая техника необходима для того, чтобы сотрудники МВД должным образом исполняли оперативно-служебные задачи.
«Это вписывается в наш договор и в наши совместные программы развития», – сказал Бжания.
Абхазский лидер также отметил, что пока в органах внутренних дел не проведены системные преобразования, но они готовятся.
«Думаю, что к будущему году и в структурном и в организационном отношении у нас будет иная структура, отличающаяся от того, что мы имеем сегодня. Процесс требует очень внимательного отношения, спешить нельзя, но постепенно мы будем подходить к новым стандартам работы МВД», – сказал Бжания.
Глава МВД Дмитрий Дбар сообщил, что в этом году ожидается поступление еще 70 единиц автотранспорта, а в 2022 году – еще 60 единиц.
Виктора Медведчука подозревают в госизмене. У него дома прошли обыски
В Киеве в доме украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука, которого называют кумом президента России Владимира Путина, во вторник прошли обыски. Генеральный прокурор Украины сообщила, что в отношении него выдвинуто подозрение в государственной измене. Местонахождение Медведчука не известно.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова не назвала в сообщении в фейсбуке фамилии Медведчука, обозначив его как "народного депутата М." - однако из её записи очевидно, что речь идёт именно об одном из лидеров партии "Оппозиционная платформа - за жизнь". То, что уголовное дело возбуждено именно против Медведчука, подтверждают также источники "Украинской правды". Подозреваемым является ещё один депутат Верховной Рады Тарас Козак.
Как пишет генпрокурор, подозреваемым вменяется в вину, в частности, покушение на разграбление национальных богатств в аннексированном Крыму, в том числе "передача ценных документов, касающихся ресурсов украинских недр" и признание Крыма "частью зарубежного государства".
Обыски в киевском доме Медведчука проводятся Службой безопасности Украины при участии спецназа "Альфа". Как сообщается, в этом доме политик живёт с семьёй на время ремонта его загородного дома.
Сам Медведчук пока не комментировал ни обыски, ни обвинения в свой адрес.
Виктор Медведчук считается пророссийским политиком. В последние годы он неоднократно посещал Москву, где встречался с российским руководством. Медведчука называют кумом Владимира Путина - российский президент был крёстным отцом его дочери.
Недавно Совет безопасности и обороны Украины ввёл против Медведчука и Козака санкции. В частности, были отключены от эфира три телеканала, за которыми стоит Медведчук.
Королева Великобритании выступила с тронной речью на фоне траура и ограничений
Королева Великобритании Елизавета II выступила с традиционной тронной речью в Палате лордов. Она зачитала программу правительства Бориса Джонсона.
Церемония открытия новой парламентской сессии проходила на фоне недавней смерти супруга королевы принца Филиппа и коронавирусных ограничений и была менее красочной. В частности, во время речи королева не надевала государственную корону – она находилась на подушке рядом с монархом.
Елизавета II прибыла в Вестминстерский дворец в сопровождении своего сына принца Чарльза на автомобиле. Обычно монарх приезжает в традиционной золочёной карете. Кроме того, Елизавету II не встречал почётный караул. В Палате лордов смогли находиться несколько десятков человек – примерно вдвое меньше обычного. Все они представили ранее отрицательный тест на корнавирус и были в масках.
Согласно программе правительства, которую зачитала Елизавета II, кабинет министров Бориса Джонсона сосредоточится на восстановлении экономики королевства после пандемии COVID-19. В частности, будет уделено внимание инвестициям в инфраструктуру, здравоохранение и экологичные технологии для создания большего количества рабочих мест.
В США одобрили вакцину Pfizer для подростков от 12 до 15 лет
Вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19, разработанная корпорациями Pfizer и BioNTech, одобрена в США для вакцинации детей и подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Вакцинация жителей США в этой возрастной категории может начаться уже в четверг - сообщает Reuters.
Это первый препарат, одобренная в Соединённых Штатах для вакцинации детей от 12 лет от коронавируса. Несколько дней назад такое же решение приняла Канада. В других странах использование вакцины Pfizer и других препаратов одобрено, как правило, начиная с 18 или 16 лет.
Вакцинация подростков при этом, по мнению специалистов, важный шаг для достижения коллективного иммунитета. Дети и подростки, как правило, переносят инфекцию легче, чем взрослые, летальные исходы среди них крайне редки. Однако они могут быть переносчиками инфекции и заражать окружающих.
Президент США Джо Байден распорядился начать вакцинацию новых возрастных групп по возможности быстрее.
В сентябре Pfizer намеревается представить данные исследований об эффективности вакцины для детей от 2 до 11 лет.
США входят в число ведущих стран мира по темпам вакцинации - в стране с населением около 330 млн человек сделано уже более 200 млн прививок (как правило один человек получает две дозы). В последнее время, однако, темпы вакцинации замедлились.
Премьер-министр Грузии завтра посетит Армению с официальным визитом
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили завтра, 12 мая посетит Армению с официальным визитом. Об этом сообщили в пресс-службе грузинского премьера.
В Ереване состоится церемония официальной встречи Гарибашвили, после которой премьер Грузии проведет переговоры с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном. Также состоится встреча в расширенном формате. В составе делегации – вице-премьер, глава МИД Грузии Давид Залкалиани.
Ранее, 5 мая премьер-министр Грузии посетил с официальным визитом Азербайджан.
В Армении при этом готовятся к внеочередным парламентским выборам, которые пройдут 20 июня.
МВД Грузии: ужесточается наказание за реализацию наркотиков и психотропных веществ
В Грузии ужесточается наказание за реализацию наркотиков и психотропных веществ — пакет законодательных изменений, подготовленный Министерством внутренних дел, получил поддержку правительства страны. Об этом пишет Первый канал Грузии.
«Анализ практики последнего периода показывает, что нынешнее наказание за незаконный оборот наркотиков в соответствии с Уголовным кодексом Грузии не обеспечивает должным образом сдерживающую функцию. Значительные денежные выгоды, полученные от продажи наркотиков, в основном способствуют совершению новых преступлений и вовлечению в эту сферу ряда лиц. Именно эти факторы диктуют ужесточение государственной политики в отношении наркодилеров», – заявили в МВД.
Согласно представленному законопроекту, возрастет минимальный срок лишения свободы за незаконную реализацию наркотических средств – с 6 до 10 лет.
За сбыт наркотиков в крупном размере лицо будет наказываться лишением свободы на срок от 12 до 17 лет, в особо крупном размере – лишением свободы на срок от 14 до 20 лет или бессрочным лишением свободы.
В МВД заявляют, что представленные изменения полностью соответствуют наилучшему европейскому опыту, в том числе таких стран, как Германия, Австрия, Португалия, Испания и Швеция.
Красная дорожка и гимн Южной Осетии – Бибилова встретили в «ДНР»
В Донецке прошла встреча глав иностранных делегаций, прибывших в так называемую «ДНР» на празднование «Дня Донецкой Народной Республики».
Как сообщила пресс-секретарь президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Дина Гассиева, на красной дорожке гостей встретил глава «ДНР» Денис Пушилин.
«В честь делегации Южной Осетии во главе с президентом Анатолием Бибиловым прозвучал государственный гимн Республики Южная Осетия», – заявили в пресс-службе югоосетинского лидера.
Сегодня же Бибилов принял участие в церемонии открытия памятника павшим героям «ДНР». Монумент изготовлен по инициативе югоосетинского Фонда раненых при поддержке благотворительного фонда «Единство Алании», учредителем которого является Анатолий Бибилов.
«Памятник, расположенный в парке им. первого Главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко, передан в дар жителям Донецкой Народной Республики от Республики Южная Осетия», – заявили в пресс-службе.
В мероприятии приняли участие глава «ДНР» Денис Пушилин, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак, депутат Государственной Думы РФ Казбек Тайсаев. Пушилин заявил, что «народу ДНР важно ощущать поддержку единомышленников».
«Мы благодарны тем добровольцам-осетинам, которые буквально с первых дней встали плечом к плечу с нашими бойцами и с оружием в руках защищали свободу и независимость Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, мы благодарны народу России, который оказывает всемерную поддержку. А наши герои навсегда останутся в наших сердцах», – сказал глава «ДНР».
Анатолий Бибилов отметил, что «ребята, которые погибли за свою Родину и здесь, и в Южной Осетии, являются продолжателями идей, которые нам оставили наши деды и прадеды – ветераны Великой Отечественной войны».
«Мы обязаны чтить героев тех времен и героев дней сегодняшних. Мы едины, мы одно целое. И мы вместе находим силы, чтобы бороться с неофашизмом», – сказал Анатолий Бибилов.
Как сообщалось ранее, югоосетинский президент также планирует посетить так называемую «Луганскую Народную Республику». В Ростове-на-Дону он принял участие в заседании «Союза добровольцев Донбасса».
США заподозрили ГРУ в акустических атаках на американских дипломатов
За предполагаемыми акустическими атаками на американских дипломатов могут стоять сотрудники российской военной разведки (ГРУ). Точных доказательств этому пока нет. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники.
Федеральные спецслужбы США пока не установили причину ухудшения здоровья американцев, но расследование предполагаемых атак активизировалось.
По словам собеседников издания, ГРУ – единственная спецслужба России, которая имеет технологии для организации акустических атак. Бывший сотрудник нацбезопасности США рассказал Politico, что подобные технологии могут быть у Израиля и Китая, но они не работают во всех местах, где были зафиксированы инциденты.
С конца 2016 года американские дипломаты в Гаване сообщали о странных звуках высокой частоты, после которых у них наблюдались сильные головные боли, тошнота, усталость, головокружение и потеря координации и слуха.
В сентябре 2017 года Соединенные Штаты отозвали большую часть своего дипкорпуса из кубинской столицы. Тогдашний президент США Дональд Трамп обвинил в атаках кубинские власти и выдворил из Вашингтона 15 кубинских дипломатов. Гавана любую причастность к атакам отвергала.
В июне 2018 года США также отозвали несколько американцев из консульства в китайском Гуанчжоу, после того как у дипломатов проявились те же самые симптомы "акустической атаки". Власти Китая заявляли о проведении расследования и о том, что не выявили ничего подозрительного.
В конце апреля года телеканал CNN сообщил, что два похожих случая были зафиксированы на территории США. В 2019 году сотрудница Белого дома рассказала, что подверглась акустической атаке в штате Вирджиния. Ещё один случай выявили в ноябре 2020 году. Как утверждается, инцидент произошёл недалеко от Белого дома.
По данным источников Politico, пока неясно, связаны ли атаки за границей с похожими случаями на территории Соединённых Штатов.
В конце 2019 года сообщалось, что магнитно-резонансная томография подтвердила структурные изменения головного мозга у 40 сотрудников дипмиссии США на Кубе.
Президент Армении подписал указ о назначении парламентских выборов
20 июня в Армении пройдут внеочередные парламентские выборы. Президент страны Армен Саркисян подписал указ о роспуске Национального собрания и назначении выборов, сообщается на официальном сайте президента Армении.
Ранее Национальное Собрание во второй раз за две недели не избрало Никола Пашиняна на пост премьер-министра. Таким образом, Национальное собрание седьмого созыва, согласно договоренности, достигнутой ранее между парламентским большинством и двумя оппозиционными фракциями, силой закона было распущено. Однако этот парламент будет продолжать функционировать до избрания нового парламента.
25 апреля Пашинян подал в отставку, чтобы в соответствии с договоренностью, достигнутой с оппозиционными политическими силами, парламент дважды не избирал нового премьер-министра и в стране были организованы внеочередные парламентские выборы.
В соответствии с Конституцией, для проведения внеочередных выборов необходимо, чтобы парламент был распущен. А для роспуска парламента необходимо, чтобы парламент дважды в течение двух недель не смог избрать премьер-министра.
Первое заседание парламента по вопросу избрания премьер-министра состоялось 3 мая, и, в соответствии с договоренностью, парламент тогда не избрал единственного кандидата Никола Пашиняна.
Стрельба в пригороде Тбилиси – ранены четыре человека
МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту стрельбы в селе Дигоми (пригород Тбилиси), сообщает пресс-служба ведомства.
По информации телеканала «Рустави 2», стрельба связана с конфликтом, который произошел в прошлом – разрешить спор решили жители района Сабуртало. За словесной ссорой последовала драка, переросшая в стрельбу. Помимо огнестрельного оружия, в деле фигурирует нож.
Как пишет «Новости-Грузия», всего было ранено четыре участника конфликта. Все они были перевезены в клиники с телесными ранениями разной тяжести. Им уже оказали необходимую медицинскую помощь, в том числе, провели неотложные операции.
Уголовное дело возбуждено по статьям «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», и «противоправные приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств».
Путин внёс в Думу закон об отмене взаимных авиаинспекций с 34 странами
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации международного Договора по открытому небу, предусматривающего взаимные военные инспекции разведывательными самолётами 35 стран мира. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.
Страны НАТО и бывшего Варшавского договора подписали документ в 1992 году в Хельсинки. Он позволяет участникам совершать невооружённые разведывательные полёты в воздушном пространстве друг друга для контроля над перемещениями армий и военной техники.
Главной задачей договора называлось развитие открытости и содействие наблюдению соглашений в области контроля над вооружениями (в первую очередь — резко сокращающего военную технику Договора об обычных вооруженных силах в Европе, из которого Россия вышла в 2015 году). Полёты проводились на уведомительной основе.
В мае 2020 года о выходе из договора сообщили Соединённые Штаты. Администрация президента Трампа объяснила это решение нарушениями соглашений со стороны России. Советник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил тогда, что Вашингтон выходит из устаревших соглашений, которые давали преимущество противникам страны "за счёт нашей национальной безопасности".
В частности, претензии вызвала попытка Москвы ограничить полёты рядом с границами признанными только Россией сепаратистскими республиками на территории Грузии, и заставить контролирующие самолёты садиться на посадку на аэродромы в аннексированном Крыму.
Против выхода из договора тем не менее выступали многие европейские союзники США и кандидат на пост президента Джо Байден. Он критиковал решени Трампа и после избрания. Однако Вашингтон завершил выход из договора в ноябре 2020 года.
В январе о намерении России покинуть договор объявил российский МИД. Решение было одобрено правительством на прошлой неделе.
Не менее девяти человек погибли при стрельбе в гимназии в Казани
В Казани во вторник не менее девяти человек, в том числе семь детей, были убиты в результате стрельбы в гимназии №175 на улице Джаудата Файзи на восточной окраине города.
Более 20 человек человек, главным образом школьники, по данным Минздрава Татарстана, госпитализированы. Шестеро – в реанимации.
Ранее сообщалось о восьми убитых - семи учениках 8-го класса и 26-летней учительнице английского языка. О том, что число жертв возросло до девяти, сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов. Девятая погибшая - сотрудница школы.
Предполагаемый стрелявший задержан. Ряд СМИ сообщал о том, что нападавших было двое, однако официально эти сообщения не подтвердили.
Задержанный – 19-летний Ильназ Галявиев. Как сообщается, раньше он учился в этой школе, но последние 4 года учился в колледже, из которого недавно был отчислен.
Радио Свобода нашло список заданий лабораторной работы по программированию, в списке исполнителей есть и Ильназ Ренатович Галявиев. Судя по социальным сетям других студентов из этого списка, они учатся в колледже при казанском университете управления ТИСБИ. То, что именно там учился Галявиев, подтвердил РС один из его однокурсников. По сообщениям нескольких СМИ со ссылкой на руководство колледжа, в конце апреля он был отчислен.
Предположительно, за несколько дней до нападения на школу Галявиев открыл телеграм-канал, в котором призывал к убийствам. О плане нападения на конкретную школу там не говорилось. Сейчас канал заблокирован.
В Сети появилось видео задержания подозреваемого.
Телеграм-канал "Еду в Татарстан" опубликовал видео допроса подозреваемого, на котором тот говорит, что "осознал себя богом" и всех ненавидит.
Президент Татарстана Рустам Минниханов подтвердил, что нападавшему 19 лет и на него было легально зарегистрировано оружие. По сообщениям СМИ, стрелявший был вооружён гладкоствольным охотничьим ружьём Hatsan ESCORT, которое он зарегистрировал только 28 апреля.
По словам очевидцев, в школе, кроме стрельбы, также был взрыв или серия взрывов. Baza опубликовала видео, как утверждается, из школы, на нём видны последствия взрыва:
Гимназистов эвакуировали через окна. В школе учатся, по данным на её сайте, более тысячи детей. Нападение произошло во время уроков.
Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. В Татарстане 12 мая объявлено днём траура. Все школы в Казани в этот день будут закрыты.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину доложили о случившемся. Тот распорядился рассмотреть вопрос об ужесточении правил приобретения оружия.
В последние годы в России произошёл ряд нападений с использованием оружия в школах – как правило, их организовывали ученики или бывшие ученики.
При нападении на колледж в Керчи в аннексированном Крыму в 2018 году погибли более 20 человек. Нападение совершил 18-летний Владислав Росляков.
От коронавируса в Грузии за сутки скончался 31 человек
Число жертв COVID-19 в Грузии достигло 4336 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 31 пациент.
За сутки в стране выявили 1788 новых случаев коронавируса. Накануне провели 28 532 теста: PCR-тестов – 8183, экспресс‐тестов на антиген – 20 349.
Выздоровел еще 1251 пациент. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 324 256, выздоровевших – 303 679.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 5,76%, за последние 14 дней составляет 6,07%, за неделю – 6,35%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 4689 человек, всего администрировано вакцин – 67 136.
В Грузии – третья волна коронавируса. В клиниках наблюдается дефицит мест для больных COVID-19. При этом в стране активно распространяется британский штамм – более половины выявляемых случаев относятся именно к нему.
Рост населения в Китае резко замедлился, падает рождаемость
Рост населения в Китае в последнее десятилетие в среднем составил 0,53 процента в год. К концу 2020 года численность населения страны достигла 1,411 миллиарда человек, увеличившись за десятилетие лишь на 72 миллиона человек.
Согласно данным Национального статистического бюро КНР, обнародованным во вторник, число новорожденных в 2020 году было самым низким с 1961 года, когда в стране был массовый голод. Резкое снижение рождаемости в последние годы вкупе с увеличением продолжительности жизни чревато демографическим кризисом, который может подорвать экономический рост страны, цитирует газета New York Times демографов, специалистов по Китаю. Почти 19 процентов населения страны – старше 60 лет. Эта прослойка населения возросла за десятилетие на 6 процентов.
Несколько лет назад власти Китая отменили существовавшую с 1980 года политику "одного ребенка", согласно которой подавляющее число китайских семей могли иметь одного ребенка. Однако рождаемость в стране падает в течение последних четырех лет. В 2020 году она упала на 15 процентов, сообщает CNBC.
DW: Коронавирус не снизил активность грузинских воров в Испании
Карантинные ограничения, связанные с пандемией, не повлияли на активность в Испании грабителей из Грузии. Они по-прежнему лидируют по числу совершаемых в стране квартирных краж, – пишет русская редакция Deutsche Welle.
В статье говорится, что региональные выборы в Мадриде затмило событие из мира криминала.
«В день голосования – 4 мая - 31-летний гражданин Грузии Константин Ф. совершил дерзкий налет на «Эрмитаж», известный ювелирный магазин, расположенный в центре испанской столицы. Налет с захватом заложников, потасовкой и битьем витрин вызвал панику, парализовал уличное движение, заставил полицию применить оружие. Эта история завершилась арестом налетчика. Кроме того, она побудила прессу вспомнить другие «подвиги» Ф. и его соотечественников, совершенные в Испании», – говорится в статье.
При этом неважно, что правонарушитель был вооружен всего лишь пластмассовыми муляжами пистолета и автомата
Как сообщили DW в пресс-службе Национальной полиции Испании (НПИ), в последние годы Ф. отбывал тюремное наказание за предыдущие кражи, а для последнего налета он воспользовался отпуском, положенным после отбытия половины срока.
«И эта выходка ему может дорого обойтись, поскольку, как отметили в НПИ, она характеризуется как «особо опасное вооруженное ограбление». При этом неважно, что правонарушитель был вооружен всего лишь пластмассовыми муляжами пистолета и автомата», – сказано в статье.
По данным члена мадридской коллегии адвокатов Хосе Игнасио Флореса, которые подтверждаются и полицией, выходцы из Грузии совершали в последние годы в Испании до 60 процентов всех квартирных краж. Осуществлялись эти кражи, как правило, на рабочих окраинах городов, где в домах нет консьержа.
Только в конце апреля, по данным НПИ, было арестовано 8 граждан Грузии – в Севилье и Хихоне. Им инкриминируется 28 квартирных краж. До этого аресты производились в Барселоне, Сарагосе и Мадриде. А прошлый год был отмечен громким судебным процессом над неким Звиадом Дарсадзе, которого испанцы называют «вором в законе» и главарем ОПГ. Его группировка, 125 членов которой было арестовано в 2019 году, «держала в страхе», по утверждению полиции, всю Испанию.
Как пишет DW, в Испании постоянно проживает 20,4 тыс выходцев из Грузии. Подавляющее большинство из них, подчеркивают в НПИ, не имеют связей с криминальным миром.
Байден: Россия ответственна за кибератаки с ее территории
В понедельник президент США Джо Байден назвал кибератаку, парализовавшую три дня назад работу крупнейшего американского трубопровода Colonial Pipelinе, "преступным актом" и заявил о том, что, по некоторым данным, хакеры действовали с территории России.
"Пока у нашей разведки нет данных о том, что Россия причастна, хотя есть данные, указывающие на то, что программа-вымогатель была запущена с территории России. Россия несет некоторую ответственность за разрешение этой проблемы", - сообщил президент Байден, отвечая на вопросы журналистов.
По данным ФБР, атака с применением так называемой программы-вымогателя была организована хакерской группой DarkSide. С помощью подобных программ хакеры блокируют компьютеры и серверы, требуя с владельцев и пользователей выкупа за восстановление доступа к ним. Неизвестно, уплатили ли владельцы Colonial Pipeline выкуп.
Ранее о причастности группы DarkSide к кибератаке сообщил телеканал СNN со ссылкой на бывшего высокопоставленного чиновника в сфере кибербезопасности, чьё имя не приводится.
Телеканал отмечает, что её атаки обычно нацелены на страны, в которых не говорят на русском языке. О DarkSide в связи со взломом систем трубопровода также сообщили, сославшись на анонимные источники, Reuters и Associated Press. По их информации, эта группировка занимается вымогательством денежных средств с использованием соответствующих программ и избегает целей в странах бывшего СССР.
По трубопроводу Colonial Pipelinе доставляется около 45 процентов горючего из штата Техас на восточное побережье США. Руководство линии сообщило, что в связи со взломом было решено превентивно отключить все системы. На данный момент основные участки трубопровода по-прежнему не функционируют, но некоторые небольшие части возвращаются к работе.
Министр торговли Джина Раймондо заявила, что сейчас принимаются все возможные усилия для устранения последствий атаки. По её словам, федеральное правительство тесно взаимодействует по этим вопросам с компанией-оператором и властями Техаса. Ведётся расследование.
9 мая федеральное правительство объявило региональное чрезвычайное положение, которое смягчает правила перевозки топлива по автомагистралям через 17 штатов и округ Колумбия. Джина Раймондо заверила, что срывов поставок пока удаётся избегать.
Российские власти всегда отрицали обвинения в причастности к хакерским атакам на американские системы.
Палестинцы заявили, что жертвами израильских ударов стали 20 человек
Израильские вооружённые силы нанесли воздушные удары по целям радикальной группировки ХАМАС в секторе Газа. По сообщению израильской стороны, потери среди исламских радикалов составили не менее трёх человек. Среди них один, как сообщает панарабская газета Asharq Al-Awsat, из лидеров контролирующего сектор Газа движения ХАМАС Мухаммед Фаяд. Палестинское министерство здравоохранения в секторе Газа заявило, что жертвами израильских воздушных ударов стали 20 человек, включая детей.
Удары стали ответом на пуски ракет по Израилю. Под огонь попала территория, прилегающая к зданию парламента. Находившиеся в здании люди были эвакуированы.
Напряжённость между Израилем и палестинцами в последние дни быстро нарастала. Лидеры группировки ХАМАС в секторе Газа предупредили израильтян, что нанесут по ним удары в ответ за ранения сотен палестинцев при столкновениях с полицией в понедельник.
Израильское командование подчеркнуло, что нынешние удары по сектору Газа - это только начало. По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, ХАМАС перешла "красную линию".
Ковид в Абхазии: 39 новых случаев инфицирования, 2 - летальных
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 246 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 39 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 54 человека, 44 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 23 человек оценивается как тяжелое, 22 пациентов – средней степени тяжести.
- В гудаутском ковид-госпитале скончались 2 пациента: женщина 1933 г.р. скончалась 10 мая, женщина 1938 г.р. скончалась 9 мая.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 37 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 16 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 16, в Ткварчельской ЦРБ - 6.
По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 14 834 человека. Зарегистрировано 224 летальных случая. Выздоровели 13 823 человека.
Более 200 палестинцев доставлены в больницы, 7 - в критическом состоянии
В арабской части Иерусалима более 300 палестинцев были ранены в понедельник при столкновениях с полицией в районе мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Около 230 человек находятся в госпиталях, семеро из них - в критическом состоянии, сообщило агентство Associated Press, ссылаясь на палестинских врачей. К вечеру понедельника столкновения прекратились, сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen.
Полиция применяла слезоточивый газ и светошумовые гранаты, сообщает AP. Власти Иерусалима решили временно закрыть доступ на Храмовую гору в связи с беспорядками, происходящими в арабской части Иерусалима.
В понедельник отмечается День Иерусалима: он был провозглашен в честь перехода под контроль Израиля восточной части Иерусалима после Шестидневной войны 1967 года. В этом году День Иерусалима совпадает со священным для мусульман месяцем Рамадан.
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила в Twitter, что в понедельник бойцы группировки ХАМАС выпустили три ракеты по израильской территории. В ответ Израиль открыл огонь по объектам ХАМАС - на это обращает внимание информационный портал Ньюсру.ком
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в телефонной беседе с израильским коллегой Меиром Бен-Шабатом выразил беспокойство в связи с ситуацией в Иерусалиме.
Мелия: По вопросу вхождения в парламент нужно принять прагматичное решение
Председатель самой крупной оппозиционной партии в Грузии «Единое национальное движение» Ника Мелия считает, что необходимо принять прагматичное решение по вопросу присоединения депутатов от ЕНД к работе парламента. Таким стал первый комментарий Мелия после того, как сегодня вечером покинул Руставскую тюрьму.
После подписания представленного президентом Евросовета соглашения для урегулирования кризиса, часть оппозиционных партий присоединилась к работе парламента. При этом главным условием было поставлено «освобождение политзаключенных» - Ники Мелия и совладельца оппозиционного телеканала «Мтавари» Георгия Руруа. Последний был освобожден 27 апреля на основании помилования президентом. Теперь, когда выполнено и условие освобождения Ники Мелия, депутаты от ЕНД должны решить, присоединятся ли и они к работе парламента.
Всего блок «ЕНД - Объединенная оппозиция» получил на выборах в парламент в октябре 2020 года 34 мандата. Из них соглашение о вхождении в парламент пока подписали только трое – депутаты от ЕНД Саломе Самадашвили и Григол Вашадзе, а также лидер Республиканской партии Хатуна Самнидзе.
«По вопросу о вхождении или невхождении в парламент должны пройти тесные консультации, в первую очередь, внутри партии и блока, а также с представителями непарламентских партий. На принятие этого решения уйдет несколько дней. В партии по этому вопросу существуют разные позиции. Я должен поговорить со всеми коллегами, после чего мы примем решение с блоком «Единого национального движения». Решение должно быть прагматичным, рациональным. Я никак не могу стать победным венцом в этой борьбе … Мы периодически забываем, с каким безжалостным противником мы сражаемся … Я не думаю, что стану последним политическим заключенным. Если оппозиция будет активной, и боевой настрой усилится, кто-то еще может попасть в тюрьму, потому что они не могут победить нас идеями», - сказал Мелия.
Председатель ЕНД также поблагодарил своих международных партнеров, особенно посла ЕС в Грузии Карла Харцеля и председателя комитета по иностранным делам литовского парламента Зигимантаса Павильониса.
«Я хотел бы поблагодарить за усердие и усилия посла ЕС Карла Харцеля в этом процессе. Я благодарю его как человека, и как профессионала. Естественно, я также благодарю президента Евросовета Шарля Мишеля за его вклад в этот важный процесс, а также, конечно же, посла США Келли Дегнан. Но особо хочу поблагодарить Зигимантаса Павильониса. Он, без преувеличения, разбудил мировое сообщество. Когда я оказался в самой сложной ситуации, он приехал в Грузию из Литвы и пришел в центральный офис Национального движения», - сказал Ника Мелия.
Анатолий Бибилов принял участие в заседании «Союза добровольцев Донбасса»
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов в качестве почетного гостя принял участие в заседании Совета командиров «Союза добровольцев Донбасса», состоявшемся в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает агентство «Рес» со ссылкой на пресс-службу Бибилова.
Выступая на мероприятии, Анатолий Бибилов отметил, что «Южная Осетия – единственное государство, которое признало независимость Донецкой и Луганской народных республик».
«Я этим горжусь. Взаимоотношения между нашими государствами находятся на высочайшем уровне. И мы и дальше будем делать все, чтобы наши народы сближались и лучше узнавали друг друга», – подчеркнул он.
Отметим, что сегодня «Союз добровольцев Донбасса» и партия «Единая Россия» подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили секретарь Генерального совета «Единой России», первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак и председатель правления «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай.
Бибилов также возложил цветы к памятнику «Героям Донбасса» в Парке культуры и отдыха им. Н. Островского в Ростове-на-Дону. Сегодня же начинается визит югоосетинского лидера в так называемые «ДНР» и «ЛНР».
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