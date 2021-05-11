Слово и дело митрополита Чкондидского 

Как Грузинская православная церковь намерена урегулировать ситуацию в Чкондидской епархии? Пресс-конференция нового митрополита Стефане лишь прибавила вопросов.

«У меня нет сторонников, у меня есть приход», – новоназначенный митрополит Чкондидский Стефане нарушил обет молчания вокруг скандальных событий во вверенной ему епархии. Он провел специальную пресс-конференцию, на которой обозначил свою позицию относительно несогласия некоторых местных священнослужителей выполнять его волю.

По словам преподобного Стефане, то, что происходит в Чкондидской епархии не может быть расценено иначе, как нарушение всех церковных канонов, и его решение отстранить от служения отказавшихся подчиниться дьяконов ни у кого, знакомого с церковными законами, не должно вызывать сомнений:

«Никто не может сказать мне или доказать, что я был агрессивен с кем-либо в любом из эпизодов. Я лишь просил дьяконов исполнять свой долг по служению в церкви, то есть в первую очередь служить епископу. Долг диаконов – в первую очередь участвовать в служении предстоятеля, и предстоятель должен знать, с кем он имеет дело. Когда я впервые приехал, я не встретил ни одного дьякона, но оказалось, что дьяконов было пять. Двое из них категорически отказались со мной встречаться, один из них поставил мне определенные условия. В итоге я был вынужден прекратить их служение, они не оставили мне другого пути»

С тем, что в данном вопросе митрополит Чкондидский абсолютно прав, согласен теолог Леван Абашидзе. По его словам, назначение митрополита в ту или иную епархию – это прерогатива Священного Синода. И если было решено доверить это место преподобному Стефане, то никто из священнослужителей епархии не имел права не то, что не пускать его в храм, но даже возвысить голос против этого решения:

«Знаете, в целом этот момент, что, мол, вот я не пущу в монастырь или в церковь митрополита или епископа, назначенного по церковным канонам, в корне неправилен. Во-первых, по церковным канонам исключено, что можно не пустить назначенного епископа. Во-вторых, по закону Грузии все монастыри и церкви подчиняются патриархии Грузинской православной церкви, а не местным священнослужителям».

При этом теологи согласны и с тем, что проблема существует и необходимо ее решать, так как подобные инциденты крайне негативно отражаются на имидже Грузинской православной церкви и наглядно показывают явные проблемы внутри организации. По словам специалиста по вопросам церкви Ладо Нарсия, недоверие части священнослужителей Чкондидской епархии в отношении нового митрополита обусловлено еще и тем, что преподобный Стефане выдвинул серьезные обвинения в отношении своего предшественника Петре (Цаава), но до сих пор не привел доказательств:

«Я вам напомню, что настоятель монастыря отец Даниил прямо сказал преподобному Стефане, что если он приведет доказательства вины митрополита Петре, то он лично омоет ему ноги и примет все, что тот скажет. Но преподобный Стефане до сих пор хранит молчание по этому вопросу. А ведь существует запись этого разговора».

К слову, о записях, свидетельствующих о явно неканоническом общении нового митрополита со своими подчиненными – досталось от преподобного Стефане и средствам массовой информации. Митрополит Чкондидский обвинил СМИ в неправильном и тенденциозном освещении событий во вверенной ему епархии:

«Вы показываете ситуацию так, будто существует некое противостояние внутри церкви между двумя сторонами. На самом деле же происходят антиканонические действия со стороны горстки мятежных священнослужителей, чей лидер был отстранен от должности Синодом, которые проклинают патриарха. Налицо антиканонические действия отступников».

Митрополит утверждает, что «усмирение» этих отступников является его прямой обязанностью, так как налицо отказ признавать решение Синода и «ужасные обвинения в адрес патриарха». Поэтому подача некоторыми СМИ информации в том ключе, что происходит несправедливое наказание некоторых людей, не соответствует действительности, уверяет преподобный Стефане.

В итоге пресс-конференция нового митрополита Чкондидского не столько ответила на накопившиеся вопросы вокруг мятежной епархии, сколько добавила новых.