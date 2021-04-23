Битва за амвон: хроники Чкондидской епархии

Очередное противостояние в Чкондидской епархии может обернуться для участников конфликта отлучением от церкви. Новый митрополит решил применить к взбунтовавшимся священнослужителям репрессии.

Новый виток конфликта внутри Грузинской православной церкви – в Чкондидской епархии не прекращается противостояние между сторонниками отстраненного митрополита Петре (Цаава) и новым главой епархии Стефане (Калаиджишвили). Ситуация обострилась после того, как местные священники 21 апреля не впустили последнего в храм при мужском монастыре Салхино.

На следующий день сторонники новоназначенного митрополита, среди которых были замечены бизнесмен Климент Кекутия и вице-президент Грузинской бизнес-ассоциации Лаша Папашвили все же вошли в церковь, причем Кекутия попытался обратиться к пастве с амвона. Столь грубое нарушение церковных правил привело к физическому противостоянию непосредственно в храме. Полиции пришлось разнимать священников, стащивших Кекутия с амвона, и сторонников бизнесмена.

«Что они творят именем Христа, именем церкви. Вводят народ в заблуждение, откровенно лгут. Мы требует проведения всеобщего собрания, чтобы разрешить эту ситуацию. Там должны быть все – теологи, те, кто принимает решение в церкви… все».

Кекутия, со своей стороны, пообещал разобраться с обидчиками. Всю ночь сторонники опального митрополита Петре дежурили на территории монастыря, ожидая нападения. На месте также были мобилизованы отряды полиции. Впрочем, обошлось без новых столкновений. Не принимавший участие в физическом противостоянии Лаша Папашвили в связи с этим отметил:

«Я просто был в гостях у Климента и приехал просто поприветствовать нового митрополита. Я очень надеюсь, что наши братья, отцы покаются, наш епископ их поддержит, а патриарх присоединится к ним».

Отреагировали на инцидент и в патриархии. В официальном заявлении Грузинской православной церкви, в частности, говорится:

«Подобное противостояние с первосвященником, которое произошло в Чкондидской епархии, беспрецедентно и повторяет тот же пафос, который возник после освобождения от сана бывшего первосвященника этой епархии. Часть приближенного к нему духовенства до сих пор не смирилась с решением Синода и назначением нового руководителя епархии. Они действуют с грубыми нарушениями церковных правил».

В патриархии подчеркнули, что действующий митрополит Чкондидской епархии Стефане (Калаиджишвили), наделен Священным синодом всеми полномочиями по управлению епархией. Поэтому оценку действий своих противников сделает вскоре сам митрополит.

И митрополит, явно не отличающийся дипломатическими талантами, не заставил себя долго ждать. Преподобный Стефане сразу же пошел с козырей:

«Если настоятель (монастыря) Даниил не покается в этом восстании и в этих бессмысленных действиях, направленных непосредственно против церкви, я отлучу этого человека, он больше не будет иметь право быть священником. Возвестите миру покаяние. Мы также изгоним диакона Ананию и диакона Петре Гудушаури, если они не покаются. Среди них был еще один монах, не имеющий сана священника. Если он не прекратит свои бессмысленные действия, я, вероятно, приму меры, но пока ограничусь этими тремя».

Сегодня у храма в Салхино наблюдалось большое количество людей, не принадлежащих к местной пастве. Сами приезжие не скрывали, что проживают в других городах и селах, и прибыли сюда, чтобы поддержать нового митрополита. Противники владыки Стефане уверены, что эти люди мобилизованы бизнесменом Климентом Кекутия, желающим выслужиться перед новым главой епархии. Упомянутый митрополитом монах – бывший настоятель храма Балди Афиноген уже заявил, что владыка Стефане ему не указ:

«Мне не за что каяться перед владыкой Стефане. Это несправедливый человек, лжец. В моих глазах он никто. Он даже не человек. Заступился за криминала Кекутия, оправдал то, что он взошел на амвон. После его призывов к пастве приехать со всех концов страны и встать рядом с ним, о чем с ним говорить? Он же прекрасно знает, что вся деревня тут за нас. И что будет противостояние, может пролиться кровь».

«Горячая фаза» конфликта между сторонниками бывшего и нынешнего митрополитов продолжаются в Чкондидской епархии уже больше месяца. В марте в резиденции главы епархии в Мартвили в результате физического противостояние обрушились перила балкона. Тогда, в числе прочих, пострадали журналисты.

Последователи опального Петре (Цаава), обвинившего патриарха Илию Второго в содомском грехе, требуют пересмотреть решение Священного синода об отстранении митрополита от руководства епархией. Они отказываются признавать полномочия владыки Стефане. В Чкондидскую епархию входят Мартвильский и Абашский районы региона Самегрело. На этой территории расположены 16 церквей и 3 монастыря. Епархия считается одной из ключевых – ее первосвященники исторически имеют большое влияние в стране.