Bloomberg: Россия задерживает поставки вакцины в Северную Македонию из-за Навального

Россия задерживает поставки вакцины от коронавируса "Спутник V" в Северную Македонию по политическим причинам. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников. По их словам, задержка поставок связана с тем, что Северная Македония стала одной из трех балканских стран, которые в начале года осудили преследование российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Один из чиновников правительства Северной Македонии сообщил Bloomberg, что официально задержки в поставках связаны с производством вакцины и высоким спросом на нее.

В Российском фонде прямых инвестиций, который занимается дистрибуцией вакцины за рубежом, заявили Bloomberg, что поставки в Северную Македонию идут в соответствии с контрактом.

"Нет никакой политики, когда речь заходит о сотрудничестве в области вакцин ", – говорится в заявлении организации.

Северная Македония должна получить 200 тысяч доз вакцины "Спутник V". В марте в страну уже были поставлены шесть тысяч доз. Помимо российской вакцины, Северная Македония закупила препараты от Pfizer и китайской Sinopharm.

Российский препарат "Спутник V" с марта ожидает утверждения Европейским агентством лекарственных средств. Российской вакцины также пока нет в списке вакцин, рекомендованных ВОЗ.

При этом две страны ЕС – Венгрия и Словакия – закупили российскую вакцину самостоятельно (они имеют такое право, поскольку "Спутник" не включён в систему централизованных закупок ЕС). В Венгрии её используют при вакцинации, в Словакии – пока нет. Закупка российской вакцины, не одобренной ЕС, вызвала в Словакии правительственный кризис, приведший к отставке премьер-министра.

Венгрия также остается единственной страной Евросоюза, применяющей китайскую вакцину от COVID-19 Sinopharm.