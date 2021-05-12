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Bloomberg: Россия задерживает поставки вакцины в Северную Македонию из-за Навального
Россия задерживает поставки вакцины от коронавируса "Спутник V" в Северную Македонию по политическим причинам. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников. По их словам, задержка поставок связана с тем, что Северная Македония стала одной из трех балканских стран, которые в начале года осудили преследование российского оппозиционного политика Алексея Навального.
Один из чиновников правительства Северной Македонии сообщил Bloomberg, что официально задержки в поставках связаны с производством вакцины и высоким спросом на нее.
В Российском фонде прямых инвестиций, который занимается дистрибуцией вакцины за рубежом, заявили Bloomberg, что поставки в Северную Македонию идут в соответствии с контрактом.
"Нет никакой политики, когда речь заходит о сотрудничестве в области вакцин ", – говорится в заявлении организации.
Северная Македония должна получить 200 тысяч доз вакцины "Спутник V". В марте в страну уже были поставлены шесть тысяч доз. Помимо российской вакцины, Северная Македония закупила препараты от Pfizer и китайской Sinopharm.
Российский препарат "Спутник V" с марта ожидает утверждения Европейским агентством лекарственных средств. Российской вакцины также пока нет в списке вакцин, рекомендованных ВОЗ.
При этом две страны ЕС – Венгрия и Словакия – закупили российскую вакцину самостоятельно (они имеют такое право, поскольку "Спутник" не включён в систему централизованных закупок ЕС). В Венгрии её используют при вакцинации, в Словакии – пока нет. Закупка российской вакцины, не одобренной ЕС, вызвала в Словакии правительственный кризис, приведший к отставке премьер-министра.
Венгрия также остается единственной страной Евросоюза, применяющей китайскую вакцину от COVID-19 Sinopharm.
Другие новости дня
Тело погибшей в Грузии гражданки Казахстана доставили на родину
Тело погибшей в Грузии гражданки Казахстана Асель Айтпаевой доставили на родину. Гроб с телом женщины в аэропорту Нур-Султана встретили её родственники, пишет казахская служба «Радио Свобода» (радио Азаттык).
Тело 26-летней Айтпаевой было найдено под окнами многоэтажного жилого дома в Тбилиси 5 мая. Прокуратура Грузии заявила о проведении расследования. Она сообщила, что казахстанка после изнасилования находилась в тяжелом посттравматическим состоянии, она «покончила жизнь самоубийством, спрыгнув с 8-го этажа». В прокуратуре также сказали, что 57-летний подозреваемый в изнасиловании и доведении до самоубийства задержан, ему может грозить до 10 лет лишения свободы. Он взят под стражу.
Бабушка Асель Айтпаевой Рысбала Кабиденова говорит, что не верит в версию суицида. «Она не могла покончить с собой. Пусть проведут честное расследование, установят виновных и накажут их», — сказала она Азаттыку.
Грузинские СМИ, сообщившие о смерти казахстанки, написали о возможной торговле людьми, указав, что Айтпаеву мог продать для сексуальной эксплуатации её соотечественник, который приходится ей родственником. Расследование в Грузии продолжается.
Азербайджан проведет широкомасштабные военные учения
Вооруженные силы Азербайджана с 16 мая проведут широкомасштабные учения. Об этом сообщили в Минобороны страны.
«В учениях под руководством министра обороны будет задействовано до 15 тыс. личного состава военнослужащих, до 300 единиц танков и другой бронетехники, до 400 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивные системы залпового огня, минометы и противотанковые средства, до 50 единиц военной авиации и беспилотных летательных аппаратов различного назначения», – отмечается в сообщении.
В Минобороны говорят, что в учениях основное внимание будет уделено управлению, приведению в боевую готовность и перегруппировке войск с учетом боевого опыта, накопленного во Второй карабахской войне, в том числе совершенствованию боевого слаживания и взаимодействия между общевойсковыми объединениями, ракетными и артиллерийскими войсками, авиацией и силами специального назначения.
В ведомстве также заявили, что в ходе учений, которые продлятся до 20 мая, войска выполнят задачи «по предотвращению провокаций незаконных вооруженных формирований и проведению контропераций по нейтрализации террористов».
- Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Населенная в основном этническими армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании непризнанной «Нагорно-Карабахской республики».
- После очередного обострения ситуации в конце сентября 2020 года Азербайджан вернул под свой контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и взял древний и символически значимый город Шуша (на армянском Шуши). На следующий день после взятия Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в регионе.
- По условиям договора, за Арменией и Азербайджаном закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа. Под контроль Азербайджана были возвращены Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы и части Мартунинского, Мартакертского и Аскеранского районов, город Шуши и почти весь Гадрутский район. Вдоль линии соприкосновения размещена миротворческая миссия России.
Бывший мэр Екатеринбурга арестован за акцию в поддержку Навального
Бывший мэр Екатеринбурга и депутат Госдумы Евгений Ройзман арестован на девять суток за организацию акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, прошедшую 31 января. Суд посчитал, что политик поддержал мероприятие своими сообщениями в твиттере, передаёт Znak.com.
По версии полиции, Ройзман организовывал акцию своими твитами "Надо выходить 31-го. Я буду", "Твари, надо выходить" и "Они делают всё возможное, чтобы 31-го вышли как можно больше людей. Дебилам главное не мешать". Обвинитель заявил, что в сообщениях есть время и место проведения акции, значит автор был его организатором.
Ройзман свою вину отрицает. Он сказал, что так до конца и не понял, в чём его обвиняют. Перед заседанием в Октябрьском суда Екатеринбурга он сказал, что в последний раз был арестом 38 лет назад. Он собрал в камеру три книги и предметы первой необходимости.
В среду на политика были составлены два протокола из-за акции в поддержу Навального 21 апреля. Его обвинили в организации шествия и участии в нём. В марте он дважды был оштрафован за акции 23 и 31 января. Если его признают виновным в таком правонарушении ещё раз, он может стать обвиняемым по уголовной статье о неоднократном нарушении правил проведения публичных акций — так называемой "дадинской статье".
- Акции в поддержку Навального прошли в России зимой после ареста оппозиционера, вернувшегося после лечения в Германии в Москву. Политик был отправлен в колонию до лета 2023 года. В заключении он объявлял голодовку, после чего его сторонники организовали митинги с требованием обеспечить ему доступ к независимым от исправительной системы врачам. На всех этих мероприятиях были задержаны тысячи участников, против них заведены десятки уголовных дел.
Всемирный банк выделит Грузии 85 млн евро на создание рабочих мест
Всемирный банк выделит Грузии 85 миллионов евро. Программа, утвержденная Исполнительным советом международного финансового института, будет использована для финансирования примерно 6 тысяч микро, малых и средних предприятий, пострадавших от пандемии COVID-19.
Во Всемирном банке заявляют, что новый проект направлен на поддержку предприятий и создание рабочих мест путем расширения и усиления программ помощи для этих фирм, а также на поощрение цифровизации экономики Грузии.
«Посредством этого пакета помощи Всемирный банк поможет создавать рабочие места и развивать предприятия, которые являются основой экономики страны и ключевым элементом устойчивого восстановления. Это поможет компаниям облегчить доступ к финансам и инвестировать в финансовую инфраструктуру, что будет способствовать внедрению технологий и использованию цифровых финансовых услуг», – заявил региональный директор Всемирного банка по Южному Кавказу Себастьян Молинеус.
В Казани похоронили детей-жертв стрельбы в гимназии. ФОТО
В Татарстане сегодня день траура. В Казани и районах республики похоронили погибших во время стрельбы в школе №175.
Накануне были убиты девять человек: семеро детей и двое взрослых. Еще 23 человека пострадали (двадцать детей и трое взрослых), в данный момент все они находятся в больницах.
Предполагаемый нападавший – 19-летний Ильназ Галявиев. Его задержали. Следственный комитет по Республике Татарстан возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ – «Убийство».
Российский Красный Крест объявил о сборе пожертвований для пострадавших в результате нападения на школу в Казани.
«Мы берем на себя обязательства совместно с правительством Республики Татарстан определить потребности семей, которых коснулась данная трагедия. И постараемся им помочь. Каждый случай будет рассматриваться индивидуально. Отчет о расходовании средств будет размещаться публично ежемесячно на сайте Российского Красного Креста», – говорится в заявлении на сайте организации.
Ранее власти Татарстана объявляли, что выплатят семьям погибших при нападении на школу по миллиону рублей, а пострадавшим – от 200 до 400 тысяч рублей.
В связи с массовым убийством в Казани спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости обсудить запрет на анонимность в интернете. Об этом Володин написал в своем Telegram-канале.
«Звучат предложения уйти от анонимности в интернете, что позволит, считают сторонники этой идеи, в разы снизить объем контента, пропагандирующего насилие, героизирующего экстремизм. Необходимо обсуждать», – говорит Володин.
По его мнению, после стрельбы в Казани также нужно ужесточить выдачу лицензий на приобретение оружия. Госдума рассмотрит соответствующий законопроект в первом чтении на следующей неделе.
Уполномоченный по правам ребенка Татарстана Ирина Волынец назвала причиной стрельбы в Казани «абсолютное отсутствие государственной идеологии».
«Пока не будет государственной идеологии, пока дети не будут заняты внеурочно так, как это было в СССР, причем эта занятость должна обеспечиваться государством, если мы сейчас кардинально не изменим нашу систему, то, к сожалению, [подобная] ситуация будет повторяться. Далеко не каждая семья, особенно многодетная, [сейчас] потянет кружки, особенно если ребенок хочет посещать разные кружки», – сказала Волынец в эфире Youtube-канала «Соловьев Live».
В комментарии ТАСС Волынец также отметила, что семья Галявиева считалась благополучной, а сам он не состоял на учете «ни в полиции, ни в комиссии по делам несовершеннолетних».
«Ясно одно, что семья никаких подозрений не вызывала ни у кого. По месту учебы характеризуют, что он был достаточно уравновешенным, вежливым мальчиком, опрятным, то есть обыкновенный студент», – сказала она.
Кроме того, спикер Госдумы заявил о необходимости «разработать порядок, который не позволит взять в руки оружие и тем более зарегистрировать его человеку с неустойчивой психикой».
Махмуд Ахмадинежад вновь намерен побороться за пост президента Ирана
Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад намерен вступить в предвыборную гонку за пост главы государства, сообщило в среду агентство Associated Press со ссылкой на иранское телевидение.
Телевидение показало кадры, на которых Ахмадинежад в сопровождении сторонников посетил регистрационный центр в МВД страны, где выполнил все необходимые формальности. Выборы президента в Иране намечены на 18 июня.
В 2017 году Ахмадинежад пытался принять участие в выборах президента, но тогда ему дал отвод руководитель Исламской республики Али Хаменеи, а позже его кандидатуру снял и Совет стражей конституции, который формирует окончательный список участников президентских выборов.
АР отмечает, что в последние годы Ахмадинежад пытался изменить имидж радикала, выступая с более умеренных центристских позиций. Хаменеи уже заявил, что не против участия Ахмадинежада в выборах, однако его кандидатуру вновь может заблокировать Совет стражей конституции.
Ахмадинежад занимал пост президента Ирана с 2005 по 2013 год, – напоминает «Интерфакс».
Регистрация кандидатов, намеревающихся принять участие в выборах президента Ирана, началась в стране во вторник. При этом нынешний глава государства Хасан Рухани не сможет баллотироваться вновь из-за ограничений по сроку пребывания у власти.
Россия высылает пресс-секретаря американского посольства
Из России высылают пресс-секретаря посольства США в Москве Ребекку Росс. Об этом сообщает "Коммерсантъ". По данным газеты, Росс вошла в список десяти американских дипломатов, которых Москва решила выслать в ответ на аналогичные действия Вашингтона.
"Коммерсантъ" со ссылкой на источник в российском МИДе уточняет, что пресс-секретарь посольства США попала в список персон нон-грата, так как американские власти уже полгода не дают Москве возможности заполнить вакантную должность российского пресс-секретаря в посольстве в Вашингтоне. Как утверждается, американская сторона вернула документы, поданные кандидатом на визу, без объяснения причин.
15 апреля США ввели в отношении России очередные санкции за вмешательство в выборы, деятельность по дезинформации и за поддержку российских спецслужб. В ограничительный список попали более 30 российских граждан и компаний. Среди прочего санкции предусматривают высылку из Соединённых Штатов десяти сотрудников российской дипмиссии.
23 апреля российские власти уведомили о запрете нанимать на работу в дипмиссии США иностранных граждан. "Коммерсантъ" напоминает, что такие ограничения Москва вводила в 1986 году. Тогда американский посол самостоятельно добирался до работы, его супруга обслуживала гостей на приёмах, а другие сотрудники дипмиссии работали на кухне, в гараже и саду.
COVID-19 в Грузии: 1409 новых случаев, 27 пациентов скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии достигло 4363 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 27 пациентов.
За сутки в стране выявили 1409 новых случаев коронавируса. Накануне провели 40 275 тестов: PCR-тестов – 12 576, экспресс‐тестов на антиген – 27 699.
Выздоровели еще 1256 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 325 665, выздоровевших – 304 935.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 3,5%, за последние 14 дней составляет 5,82%, за неделю – 5,48%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 4433 человека, всего администрировано вакцин – 71 570.
В Грузии – третья волна коронавируса. В клиниках наблюдается дефицит мест для больных COVID-19. При этом в стране активно распространяется британский штамм – более половины выявляемых случаев относятся именно к нему.
Залкалиани: «Грузия осуждает насилие и ракетные атаки на мирных жителей»
Вице-премьер Грузии, министр иностранных дел Давид Залкалиани прокомментировал обострение ситуации на Ближнем Востоке.
«Правительство Грузии внимательно следит за развитием событий в Израиле и секторе Газа. Грузия осуждает насилие и ракетные обстрелы, направленные против мирного населения, которые существенно подрывают мир и стабильность в регионе. Нет альтернативы деэскалации напряженности в регионе», – пишет министр на своей странице в Twitter.
По информации СМИ, не менее 1050 ракет и снарядов выпущены с понедельника, 10 мая, по Израилю с территории сектора Газа. При этом Армия обороны Израиля атаковала более 100 военных объектов палестинцев. Часть из них находилась рядом с жилыми зданиями.
Посол Грузии в Израиле Лаша Жвания заявил Первому каналу, что ни один гражданин Грузии не пострадал в результате ракетных обстрелов Израиля.
В Киеве считают, что около 100 тысяч солдат РФ остаются у границ Украины
Служба безопасности Украины оценивает численность российских вооружённых сил, дислоцированных вблизи украинских границ, примерно в 100 тысяч. Глава СБУ Иван Баканов, выступая на совещании по вопросам безопасности, заявил, что огласил эту оценку во вторник, 11 мая, на форуме "Украина 30. Безопасность страны". По его словам, у границ Украины, включая и Крымский полуостров, сосредоточены "танки, самолеты, боевые корабли, вертолеты, батальонные тактические группы и группы ракетных войск и артиллерии".
Глава СБУ обратил внимание на то, что в настоящее время две трети протяженности границы Украины остаются уязвимыми. Но и остальная часть границы – на западном направлении – также требует особого внимания, добавил Баканов.
Россия в начале весны направила в аннексированный Крым и к границе с Донбассом около 120 тысяч солдат и офицеров. Это вызвало на Западе и Украине подозрения в начавшейся подготовке к войне, пишет "Немецкая волна". Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что его страна будет еще энергичнее добиваться членства в НАТО. Российское министерство обороны объяснило переброску войск реакцией на "угрожающие действия" Североатлантического альянса и необходимостью проверить боеготовность российской армии.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу 22 апреля объявил о возвращении в пункты постоянной дислокации десятков тысяч военнослужащих, которые в последние недели были переброшены к границе с Донбассом и в аннексированный Крым. Одновременно Шойгу приказал войскам быть готовыми к немедленному реагированию в случае "неблагоприятного развития обстановки в районах учений НАТО Defender Europe".
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на минувшей неделе, что значительное количество российских сил все еще находится у границ с Украиной.
Бибилов представил в парламент новую кандидатуру генпрокурора
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов внес в парламент представление о назначении на должность генерального прокурора Магомеда Багаева. Об этом сообщила пресс-служба парламента со ссылкой на спикера Алана Тадтаева.
«В течение 10 дней парламент рассмотрит данное представление, комитеты представят свои заключения и вынесем вопрос на президиум и сессию», – сказал Тадтаев.
Ранее парламент отклонил кандидатуру гражданина России, сочинца Виталия Савченко, а исполняющим обязанности генерального прокурора был назначен именно Магомед Багаев – он был заместителем экс-прокурора Урузмага Джагаева.
Магомед Багаев родился в 1978 году в Джавском районе. В 2001 году окончил Юго-Осетинский институт экономики и права по специальности «Юриспруденция». С 2003 года работал в системе прокуратуры Южной Осетии, с 2018 года – заместитель генпрокурора.
Более тысячи ракет выпустили из сектора Газа по Израилю с начала обстрелов
Не менее 1050 ракет и снарядов выпущены с понедельника, 10 мая, по Израилю с территории сектора Газа, информирует в среду Times of Israel со ссылкой на израильскую Армию обороны.
В то же время представитель армейской пресс-службы Хидай Зильберман отметил, что система ПВО «Железный купол» перехватывает 85-90% снарядов, направленных на населенные районы страны, еще 200 снарядов, выпущенных в сторону Израиля, упали, по его словам, на территории самого сектора Газа.
Во вторник вечером радикальные палестинские формирования выпустили по Израилю свыше 130 ракет. СМИ сообщают о жертвах, но их точное количество устанавливается.
Сообщается, что одна из ракет попала в рейсовый автобус, который курсировал по пригороду Тель-Авива Холону.
Из-за обстрела была временно приостановлена работа аэропорта имени Бен Гуриона, из здания эвакуировали людей, а рейсы, которые следовали в Тель-Авив, перенаправили на Кипр.
Всего за последние сутки из сектора Газа выпущены по территории Израиля сотни ракет, СМИ пишут о 600. Большая часть этих ракет была перехвачена израильской системой противоракетной обороны "Железный купол", несколько ракет достигли своих целей.
В ночь на вторник израильские СМИ сообщали о гибели двух пожилых жительниц города Ашкелон и о нескольких десятках пострадавших.
Ответственность за обстрелы взяли на себя радикальные группировки ХАМАС и "Исламский джихад".
Армия обороны Израиля атаковала более 100 военных объектов палестинцев. Часть из них находилась рядом с жилыми зданиями. Во вторник вечером палестинские СМИ сообщили о нескольких разрушенных жилых домах и о десятках погибших. Израильская сторона утверждает, что ведёт прицельный огонь только по объектам радикальных группировок.
Обстановка в регионе накалилась в последние дни из-за возможного выселения нескольких арабских семей из района Восточного Иерусалима. Такое решение принял израильский суд. Это вызвало недовольство палестинцев. 7 мая, после вечерней пятничной молитвы они стали забрасывать полицейских камнями, бутылками и кусками арматуры.
Для локализации конфликта полиция перекрыла для мусульман вход на Храмовую гору. По информации палестинских СМИ, израильтяне стали стрелять резиновыми пулями и применили светошумовые гранаты. Через некоторое время полиция взяла штурмом дворы мечети Аль-Акса и силой заставила людей покинуть территорию.
Решение суда о законности выселения палестинцев отложили, но столкновения продолжились.
На фоне обострения конфликта израильская полиция приняла решение закрыть вход на Храмовую гору и для иудеев, несмотря на национальный праздник – День Иерусалима. В этот день в 1967 году по итогам Шестидневной войны было официально объявлено об установлении над восточными районами города израильского суверенитета.
Палестинская сторона объявила о начале военной операции "Иерусалимский меч". Через несколько часов Армия обороны Израиля начала операцию "Страж стен". ООН, Евросоюз и США призвали конфликтующие стороны к сдержанности.
Глава администрации губернатора Самегрело-Земо Сванетии Лаша Гвасалия освобожден от должности
Глава аппарата государственного поверенного в Самегрело-Земо Сванети Лаша Гвасалия уволен с занимаемой должности. Об этом он лично заявил в разговоре с журналистами, передает Общественный вещатель
Гвасалия также показал представителями медиа распоряжение о его увольнении, подписанное государственным поверенным Самегрело-Земо Сванети Малхазом Тория.
По словам Гвасалия, причиной увольнения стала его дружба и отношения с бывшим премьер-министром Георгием Гахария, однако, по его словам, Гахария еще даже не сделал политического заявления.
Отметим, что на последних выборах Лаша Гвасалия был председателем избирательного штаба «Грузинской мечты».
- Сегодня член команды Георгия Гахария Зура Росебашвили ушел с должности заместителя мэра Хашури. Подали в отставку также заместители мэра Горийского муниципалитета Эраст Элиджарашвили и Паата Иванишвили. Вместе с тем, уволились заместители мэра Поти Паата Лагвилава и Константин Топурия. Сегодня же в отставку ушли заместитель мэра Мартвили Акакий Хунцелия и заместитель мэра Сенаки Кахабер Купреишвили.
Джансух Нанба указом абхазского президента назначен министром по налогам и сборам
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания подписал указ об освобождении Джансуха Нанба от должности заместителя руководителя президентской администрации в связи с переводом на другую работу.
Следующим указом президент назначил Джансуха Нанба главой абхазского Министерства по налогам и сборам.
Израиль сообщил о гибели двух человек в ходе обстрелов из сектора Газа
В Израиле две пожилые жительницы Ашкелона погибли в результате ракетных обстрелов со стороны сектора Газа. Об этом пишут израильские СМИ со ссылкой на полицию и медиков. В больницы с ранениями разной степени тяжести доставлено несколько десятков пострадавших.
В ночь на вторник, 11 мая по территории Израиля были выпущены около 200 ракет. Часть из них перехватила система «Железный купол». Ответственность за обстрелы взяли на себя радикальные группировки ХАМАС и «Исламский джихад».
В свою очередь армия обороны Израиля атаковала более 100 военных объектов палестинцев. Палестинские СМИ сообщают о гибели более двух десятков человек, включая детей. Израильская сторона утверждает, что вела прицельный огонь по объектам радикальных группировок. Часть из них находилась рядом с жилыми зданиями.
Обстановка в регионе накалилась в последние дни из-за возможного выселения нескольких арабских семей из района Восточного Иерусалима. Такое решение принял израильский суд. Это вызвало недовольство палестинцев. 7 мая, после вечерней пятничной молитвы они стали забрасывать полицейских камнями, бутылками и кусками арматуры.
Для локализации конфликта полиция перекрыла для мусульман вход на Храмовую гору. По информации палестинских СМИ, израильтяне стали стрелять резиновыми пулями и применили светошумовые гранаты. Через некоторое время полиция взяла штурмом дворы мечети Аль-Акса и силой заставила людей посетителей покинуть территорию.
Решение суда о законности выселения палестинцев отложили, но столкновения продолжились.
На фоне продолжающихся столкновений израильская полиция приняла решение закрыть вход на Храмовую гору и для иудеев, несмотря на национальный праздник - День Иерусалима. В этот день в 1967 году по итогам Шестидневной войны было официально объявлено об установлении над восточными районами города израильского суверенитета.
Палестинская сторона объявила о начале военной операции «Иерусалимский меч». Через несколько часов Армия обороны Израиля начала операцию «Страж стен». Израиль и Палестинская автономия обвиняют друг друга в эскалации конфликта. ООН, Евросоюз и США высказали свою обеспокоенность и призвали к сдержанности.
Аслан Бжания подписал указ об освобождении Тамаза Цахнакия от должности главы Минздрава
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания сегодня, 11 мая, подписал указ об освобождении Тамаза Цахнакия от должности министра здравоохранения, согласно поданному заявлению. Этим же указом глава республики назначил министром здравоохранения Эдуарда Бутба.
Аслан Бжания поблагодарил Тамаза Цахнакия за проделанную работу и наградил его орденом «Ахьдз-Апша» III степени.
«Руководством принято решение наградить вас высшей государственной наградой за вклад в систему здравоохранения. На этом жизнь не заканчивается. Если сочтете нужным, мы продолжим работу с вами в другом качестве. Спасибо вам за ваш труд в непростое для нас всех время», - сказал президент.
Тамаз Цахнакия поблагодарил президента за оказанную честь и оценку проделанной работы.
«Спасибо за высокую оценку моего скромного труда. Я и мои коллеги выполняли просто свой профессиональный долг в этой сложной ситуации. Я был рад работать под вашим руководством. Я уверен, что работа будет продолжена и все у нас будет хорошо», - сказал Цахнакия.
Трое протестующих против компании «Грузинский марганец» зашили себе рты
Трое жителей села Шукрути Чиатурского района (регион Имерети) в знак протеста против компании Georgian Manganese (Грузинский марганец), зашили себе рты, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Местные жители жалуются на компанию, занимающуюся добычей марганцевой руды. Они заявляют, что производство наносит огромный ущерб их домам, и жить в них стало опасно для жизни.
Протестующие признают, что компания предлагает им компенсацию, однако считают ее мизерной и не соответствующей ущербу. Они предлагают установить ущерб с помощью частного аудита, а также просят помощи у правительства, в противном случае грозятся провести более масштабный протест с участием жителей села.
В компании, в свою очередь, заявляют, что жители села Шукрути уже получают компенсации и только некоторые из них не согласны с выделенной суммой. По словам представителей компании, протестующие действуют «в чужих интересах».
Georgian Manganese Holding является крупнейшей компанией по добыче марганцевой руды в Грузии. Предприятие владеет 11 рудниками и одним перерабатывающим заводом. На нем трудоустроены около 3,5 тысяч человек.
Россия передала абхазскому МВД 49 единиц автотранспорта
В рамках соглашения с Российской Федерацией МВД самопровозглашенной республики Абхазия получило 49 единиц автотранспорта, новую форму для всего личного состава и другое техническое оборудование.
Новые УАЗы перешли в пользование районных отделений милиции; новые патрульные машины получили подразделения ГАИ – это позволит увеличить число патрулей на республиканской трассе. Автопарк МВД пополнился новым автозаком и двумя специально оборудованными ГАЗелями для спецподразделения СОБР.
Новые автомобили и форму милиции осмотрел абхазский президент Аслан Бжания. Он рассказал журналистам, что получение новой техники стало возможным благодаря реализации одного из пунктов договора с РФ. Бжания подчеркнул, что такая масштабная материальная помощь раньше не оказывалась, а новая техника необходима для того, чтобы сотрудники МВД должным образом исполняли оперативно-служебные задачи.
«Это вписывается в наш договор и в наши совместные программы развития», – сказал Бжания.
Абхазский лидер также отметил, что пока в органах внутренних дел не проведены системные преобразования, но они готовятся.
«Думаю, что к будущему году и в структурном и в организационном отношении у нас будет иная структура, отличающаяся от того, что мы имеем сегодня. Процесс требует очень внимательного отношения, спешить нельзя, но постепенно мы будем подходить к новым стандартам работы МВД», – сказал Бжания.
Глава МВД Дмитрий Дбар сообщил, что в этом году ожидается поступление еще 70 единиц автотранспорта, а в 2022 году – еще 60 единиц.
Виктора Медведчука подозревают в госизмене. У него дома прошли обыски
В Киеве в доме украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука, которого называют кумом президента России Владимира Путина, во вторник прошли обыски. Генеральный прокурор Украины сообщила, что в отношении него выдвинуто подозрение в государственной измене. Местонахождение Медведчука не известно.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова не назвала в сообщении в фейсбуке фамилии Медведчука, обозначив его как "народного депутата М." - однако из её записи очевидно, что речь идёт именно об одном из лидеров партии "Оппозиционная платформа - за жизнь". То, что уголовное дело возбуждено именно против Медведчука, подтверждают также источники "Украинской правды". Подозреваемым является ещё один депутат Верховной Рады Тарас Козак.
Как пишет генпрокурор, подозреваемым вменяется в вину, в частности, покушение на разграбление национальных богатств в аннексированном Крыму, в том числе "передача ценных документов, касающихся ресурсов украинских недр" и признание Крыма "частью зарубежного государства".
Обыски в киевском доме Медведчука проводятся Службой безопасности Украины при участии спецназа "Альфа". Как сообщается, в этом доме политик живёт с семьёй на время ремонта его загородного дома.
Сам Медведчук пока не комментировал ни обыски, ни обвинения в свой адрес.
Виктор Медведчук считается пророссийским политиком. В последние годы он неоднократно посещал Москву, где встречался с российским руководством. Медведчука называют кумом Владимира Путина - российский президент был крёстным отцом его дочери.
Недавно Совет безопасности и обороны Украины ввёл против Медведчука и Козака санкции. В частности, были отключены от эфира три телеканала, за которыми стоит Медведчук.
Королева Великобритании выступила с тронной речью на фоне траура и ограничений
Королева Великобритании Елизавета II выступила с традиционной тронной речью в Палате лордов. Она зачитала программу правительства Бориса Джонсона.
Церемония открытия новой парламентской сессии проходила на фоне недавней смерти супруга королевы принца Филиппа и коронавирусных ограничений и была менее красочной. В частности, во время речи королева не надевала государственную корону – она находилась на подушке рядом с монархом.
Елизавета II прибыла в Вестминстерский дворец в сопровождении своего сына принца Чарльза на автомобиле. Обычно монарх приезжает в традиционной золочёной карете. Кроме того, Елизавету II не встречал почётный караул. В Палате лордов смогли находиться несколько десятков человек – примерно вдвое меньше обычного. Все они представили ранее отрицательный тест на корнавирус и были в масках.
Согласно программе правительства, которую зачитала Елизавета II, кабинет министров Бориса Джонсона сосредоточится на восстановлении экономики королевства после пандемии COVID-19. В частности, будет уделено внимание инвестициям в инфраструктуру, здравоохранение и экологичные технологии для создания большего количества рабочих мест.
В США одобрили вакцину Pfizer для подростков от 12 до 15 лет
Вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19, разработанная корпорациями Pfizer и BioNTech, одобрена в США для вакцинации детей и подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Вакцинация жителей США в этой возрастной категории может начаться уже в четверг - сообщает Reuters.
Это первый препарат, одобренная в Соединённых Штатах для вакцинации детей от 12 лет от коронавируса. Несколько дней назад такое же решение приняла Канада. В других странах использование вакцины Pfizer и других препаратов одобрено, как правило, начиная с 18 или 16 лет.
Вакцинация подростков при этом, по мнению специалистов, важный шаг для достижения коллективного иммунитета. Дети и подростки, как правило, переносят инфекцию легче, чем взрослые, летальные исходы среди них крайне редки. Однако они могут быть переносчиками инфекции и заражать окружающих.
Президент США Джо Байден распорядился начать вакцинацию новых возрастных групп по возможности быстрее.
В сентябре Pfizer намеревается представить данные исследований об эффективности вакцины для детей от 2 до 11 лет.
США входят в число ведущих стран мира по темпам вакцинации - в стране с населением около 330 млн человек сделано уже более 200 млн прививок (как правило один человек получает две дозы). В последнее время, однако, темпы вакцинации замедлились.
Премьер-министр Грузии завтра посетит Армению с официальным визитом
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили завтра, 12 мая посетит Армению с официальным визитом. Об этом сообщили в пресс-службе грузинского премьера.
В Ереване состоится церемония официальной встречи Гарибашвили, после которой премьер Грузии проведет переговоры с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном. Также состоится встреча в расширенном формате. В составе делегации – вице-премьер, глава МИД Грузии Давид Залкалиани.
Ранее, 5 мая премьер-министр Грузии посетил с официальным визитом Азербайджан.
В Армении при этом готовятся к внеочередным парламентским выборам, которые пройдут 20 июня.
МВД Грузии: ужесточается наказание за реализацию наркотиков и психотропных веществ
В Грузии ужесточается наказание за реализацию наркотиков и психотропных веществ — пакет законодательных изменений, подготовленный Министерством внутренних дел, получил поддержку правительства страны. Об этом пишет Первый канал Грузии.
«Анализ практики последнего периода показывает, что нынешнее наказание за незаконный оборот наркотиков в соответствии с Уголовным кодексом Грузии не обеспечивает должным образом сдерживающую функцию. Значительные денежные выгоды, полученные от продажи наркотиков, в основном способствуют совершению новых преступлений и вовлечению в эту сферу ряда лиц. Именно эти факторы диктуют ужесточение государственной политики в отношении наркодилеров», – заявили в МВД.
Согласно представленному законопроекту, возрастет минимальный срок лишения свободы за незаконную реализацию наркотических средств – с 6 до 10 лет.
За сбыт наркотиков в крупном размере лицо будет наказываться лишением свободы на срок от 12 до 17 лет, в особо крупном размере – лишением свободы на срок от 14 до 20 лет или бессрочным лишением свободы.
В МВД заявляют, что представленные изменения полностью соответствуют наилучшему европейскому опыту, в том числе таких стран, как Германия, Австрия, Португалия, Испания и Швеция.
Красная дорожка и гимн Южной Осетии – Бибилова встретили в «ДНР»
В Донецке прошла встреча глав иностранных делегаций, прибывших в так называемую «ДНР» на празднование «Дня Донецкой Народной Республики».
Как сообщила пресс-секретарь президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Дина Гассиева, на красной дорожке гостей встретил глава «ДНР» Денис Пушилин.
«В честь делегации Южной Осетии во главе с президентом Анатолием Бибиловым прозвучал государственный гимн Республики Южная Осетия», – заявили в пресс-службе югоосетинского лидера.
Сегодня же Бибилов принял участие в церемонии открытия памятника павшим героям «ДНР». Монумент изготовлен по инициативе югоосетинского Фонда раненых при поддержке благотворительного фонда «Единство Алании», учредителем которого является Анатолий Бибилов.
«Памятник, расположенный в парке им. первого Главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко, передан в дар жителям Донецкой Народной Республики от Республики Южная Осетия», – заявили в пресс-службе.
В мероприятии приняли участие глава «ДНР» Денис Пушилин, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак, депутат Государственной Думы РФ Казбек Тайсаев. Пушилин заявил, что «народу ДНР важно ощущать поддержку единомышленников».
«Мы благодарны тем добровольцам-осетинам, которые буквально с первых дней встали плечом к плечу с нашими бойцами и с оружием в руках защищали свободу и независимость Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, мы благодарны народу России, который оказывает всемерную поддержку. А наши герои навсегда останутся в наших сердцах», – сказал глава «ДНР».
Анатолий Бибилов отметил, что «ребята, которые погибли за свою Родину и здесь, и в Южной Осетии, являются продолжателями идей, которые нам оставили наши деды и прадеды – ветераны Великой Отечественной войны».
«Мы обязаны чтить героев тех времен и героев дней сегодняшних. Мы едины, мы одно целое. И мы вместе находим силы, чтобы бороться с неофашизмом», – сказал Анатолий Бибилов.
Как сообщалось ранее, югоосетинский президент также планирует посетить так называемую «Луганскую Народную Республику». В Ростове-на-Дону он принял участие в заседании «Союза добровольцев Донбасса».
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