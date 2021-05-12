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Пашинян: армянская община Грузии – мост, который теснее связывает две страны
Армяно-грузинское партнерство – одна из важнейших гарантий обеспечения стабильности в регионе, заявил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян в ходе совместного брифинга с грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили.
«Развитие особых, добрососедских отношений с Грузией занимает ключевую роль во внешней политике Армении. Два наших народа связаны множеством нитей. Наша вековая дружба, а также общие ценности демократии и верховенства закона, составляют ту прочную основу, на которой зиждется партнерство двух наших стран», – сказал он.
Как пишет агентство АРКА, Пашинян также отметил, что армянская община в Грузии, имеющая многовековую историю, выступает тем мостом, который еще крепче связывает две страны.
«Мы имеем динамично развивающуюся широкую повестку сотрудничества, которая включает в себя множество сфер. Сегодня с господином Гарибашвили мы имели возможность продолжить установленный с правительством Грузии конструктивный диалог», – сказал он.
И.о. премьера Армении сообщил, что главы правительств обратились к текущей ситуации сотрудничества и перспективам развития в области транспорта, энергетики, экономики и других важных сферах.
«Мы решили отныне в наших отношениях сделать еще больший акцент на развитии торговли и экономических связей. С нашей стороны, в частности, была отмечена важность более эффективного использования путей регионального транспортного сообщения и развития транзитного потенциала», – сказал он.
По словам Пашиняна, в ходе встречи был отмечен потенциал сотрудничества между странами в сфере высоких технологий и необходимость его использования, обсуждены вопросы сотрудничества в сферах образования, науки и культуры.
«Мы обменялись мнениями о шагах, сделанных в направлении борьбы против пандемии коронавируса в наших странах. С моим грузинским коллегой мы обратились также к вопросам региональной безопасности. Для нас несомненно, что армяно-грузинское партнерство в нашем регионе - одно из важнейших гарантий обеспечения стабильности», – сказал он.
Обращаясь к региональным проблемам, Пашинян выразил уверенность, что карабахский конфликт должен получить окончательное урегулирование под патронатом сопредседателей Минской группы ОБСЕ на основании предложенных ими принципов.
Другие новости дня
Суд в Москве оштрафовал Telegram на 5 миллионов рублей
Суд в Москве оштрафовал мессенджер Telegram на 5 миллионов рублей за отказ удалять публикации о митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального. На компанию было составлено два протокола, за которые она получила два штрафа по 2,5 миллиона рублей.
Суд признал компанию Telegram виновной по административной статье об отказе удалять информацию, которая подлежит ограничению в соответствии с законодательством России. Ранее по этой статье на 1,5 миллиона рублей была оштрафована социальная сеть "ВКонтакте".
В апреле этого года суд в Москве оштрафовал на два с половиной миллиона рублей социальную сеть TikTok за отказ удалить контент об акции протеста. По данным властей, публикации призывали подростков к участию в несогласованных акциях. О каких именно мероприятиях шла речь в публикациях, не уточняется.
- 23 и 31 января в российских городах прошли акции против преследования оппозиционера Алексея Навального. В общей сложности полиция задержала на них около десяти тысяч человек. Следственный комитет по итогам акций возбудил более сорока уголовных дел – в частности, о нарушении санитарных правил, насилии в отношении полицейских и перекрытии дорог. По этим делам арестованы десятки сторонников Навального по всей стране, некоторые из них уже приговорены к реальным срокам заключения.
Ахра Авидзба останется под стражей – решение суда
Экс-помощник президента самопровозглашенной республики Абхазия, герой «ДНР» Ахра Авидзба останется под стражей. Решение принял Гульрипшский районный суд, – сообщил Telegram-канал RESPUBLICA.
Адвокат Инга Габилая ходатайствовала об изменении меры пресечения для её подзащитного на домашний арест. Она заявила, что отсутствуют законные основания для содержания под стражей Авидзба. Кроме того, по её словам, у Авидзба есть проблемы со здоровьем.
Сегодня же судья удовлетворил ходатайство Ахры Авидзба о допуске к рассмотрению дела ещё одного адвоката – российского юриста Сергея Беляка.
- Ахра Авидзба – участник войны на Донбассе, герой «ДНР». Был активным участником политического кризиса в Абхазии, завершившегося отставкой Рауля Хаджимба. Одной из причин ухода в оппозицию было убийство двоюродного брата Ахры, 38-летнего «вора в законе» Алхаса (Хасик) 22 ноября 2019 года в Сухуми.
- В июне 2020 года Авидзба был назначен помощником президента самопровозглашенной республики Абхазия по международным связям. 9 ноября написал заявление об отставке из-за «утраты веры в общее дело».
- 2 марта Авидзба вместе с оппозиционно настроенными гражданами вышел на стихийный митинг в центре Сухуми из-за скандального видео с бизнесменом Бенуром Квирая.
- 4 марта Авидзба написал в социальной сети Facebook, что 2 марта состоялось учредительное собрание объединения «Новое люди», которое, по его словам, «должно стать серьёзным политическим общественным ресурсом».
- 4 марта поздно вечером российский журналист Семен Пегов и абхазские Telegram-каналы сообщили, что Ахра Авидзба задержан и находится в абхазской Службе государственной безопасности. Ему предъявили обвинение в незаконном хранении оружия.
- В абхазской Службе госбезопасности заявили, что располагают оперативной информацией о том, что Ахра Авидзба и задержанные вместе с ним сотрудники его охраны «планировали принять участие в попытке государственного переворота».
- Абхазский президент Аслан Бжания в интервью ТАСС ответил на вопрос –действительно ли у служб была информация о готовящемся госперевороте?: «Посмотрите кадры, на которых видно, какое количество оружия было изъято. А перед этим посмотрите, что говорили носители этого оружия, в каком ключе они высказывались. В известной степени ответ на этот вопрос вы сами себе найдете».
Саломе Самадашвили официально покинула ряды «Единого национального движения»
Депутат парламента Грузии Саломе Самадашвили сегодня официально обратилась в «Единое национальное движение» (ЕНД) с заявлением о выходе из партии.
Как считает Самадашвили, отказ ЕНД от подписания документа, предложенного президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, является серьезной политической ошибкой.
По словам депутата, она поговорила по телефону с председателем партии Никой Мелия, который понял её позицию. Об этом пишет Первый канал Грузии.
«Я считаю грубейшей политической ошибкой то, что «Национальное движение» не подписало документ Мишеля. Думаю, это сделало невозможным моё сотрудничество с партией, тем более что я был одним из переговорщиков», – сказала Самадашвили.
Премьер Грузии в Ереване: «Миру, переговорам, диалогу нет альтернативы»
Война в Карабахе поставила в сложную ситуацию весь регион. Думаем, что миру, переговорам, диалогу нет альтернативы, – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на совместной пресс-конференции с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном.
«Грузия всегда была сторонником мирного сотрудничества и сожительства на Южном Кавказе, и этот курс продолжится и в будущем. Мы готовы способствовать региональному диалогу по вопросам экономики, торговли, культуры, по другим гуманитарным вопросам», – отметил Гарибашвили.
Грузинский премьер также заявил, что стабильность и демократическое развитие Армении важны как для Грузии, так и для всего региона.
«Мы уверены, что досрочные парламентские выборы пройдут (в Армении) свободно и прозрачно, и армянский народ в очередной раз покажет приверженность демократическим принципам», – подчеркнул Гарибашвили.
Премьер Грузии посещает Ереван с официальным визитом. Внеочередные парламентские выборы пройдёт в Армении 20 июня.
Bloomberg: Россия задерживает поставки вакцины в Северную Македонию из-за Навального
Россия задерживает поставки вакцины от коронавируса "Спутник V" в Северную Македонию по политическим причинам. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников. По их словам, задержка поставок связана с тем, что Северная Македония стала одной из трех балканских стран, которые в начале года осудили преследование российского оппозиционного политика Алексея Навального.
Один из чиновников правительства Северной Македонии сообщил Bloomberg, что официально задержки в поставках связаны с производством вакцины и высоким спросом на нее.
В Российском фонде прямых инвестиций, который занимается дистрибуцией вакцины за рубежом, заявили Bloomberg, что поставки в Северную Македонию идут в соответствии с контрактом.
"Нет никакой политики, когда речь заходит о сотрудничестве в области вакцин ", – говорится в заявлении организации.
Северная Македония должна получить 200 тысяч доз вакцины "Спутник V". В марте в страну уже были поставлены шесть тысяч доз. Помимо российской вакцины, Северная Македония закупила препараты от Pfizer и китайской Sinopharm.
Российский препарат "Спутник V" с марта ожидает утверждения Европейским агентством лекарственных средств. Российской вакцины также пока нет в списке вакцин, рекомендованных ВОЗ.
При этом две страны ЕС – Венгрия и Словакия – закупили российскую вакцину самостоятельно (они имеют такое право, поскольку "Спутник" не включён в систему централизованных закупок ЕС). В Венгрии её используют при вакцинации, в Словакии – пока нет. Закупка российской вакцины, не одобренной ЕС, вызвала в Словакии правительственный кризис, приведший к отставке премьер-министра.
Венгрия также остается единственной страной Евросоюза, применяющей китайскую вакцину от COVID-19 Sinopharm.
Тело погибшей в Грузии гражданки Казахстана доставили на родину
Тело погибшей в Грузии гражданки Казахстана Асель Айтпаевой доставили на родину. Гроб с телом женщины в аэропорту Нур-Султана встретили её родственники, пишет казахская служба «Радио Свобода» (радио Азаттык).
Тело 26-летней Айтпаевой было найдено под окнами многоэтажного жилого дома в Тбилиси 5 мая. Прокуратура Грузии заявила о проведении расследования. Она сообщила, что казахстанка после изнасилования находилась в тяжелом посттравматическим состоянии, она «покончила жизнь самоубийством, спрыгнув с 8-го этажа». В прокуратуре также сказали, что 57-летний подозреваемый в изнасиловании и доведении до самоубийства задержан, ему может грозить до 10 лет лишения свободы. Он взят под стражу.
Бабушка Асель Айтпаевой Рысбала Кабиденова говорит, что не верит в версию суицида. «Она не могла покончить с собой. Пусть проведут честное расследование, установят виновных и накажут их», — сказала она Азаттыку.
Грузинские СМИ, сообщившие о смерти казахстанки, написали о возможной торговле людьми, указав, что Айтпаеву мог продать для сексуальной эксплуатации её соотечественник, который приходится ей родственником. Расследование в Грузии продолжается.
Азербайджан проведет широкомасштабные военные учения
Вооруженные силы Азербайджана с 16 мая проведут широкомасштабные учения. Об этом сообщили в Минобороны страны.
«В учениях под руководством министра обороны будет задействовано до 15 тыс. личного состава военнослужащих, до 300 единиц танков и другой бронетехники, до 400 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивные системы залпового огня, минометы и противотанковые средства, до 50 единиц военной авиации и беспилотных летательных аппаратов различного назначения», – отмечается в сообщении.
В Минобороны говорят, что в учениях основное внимание будет уделено управлению, приведению в боевую готовность и перегруппировке войск с учетом боевого опыта, накопленного во Второй карабахской войне, в том числе совершенствованию боевого слаживания и взаимодействия между общевойсковыми объединениями, ракетными и артиллерийскими войсками, авиацией и силами специального назначения.
В ведомстве также заявили, что в ходе учений, которые продлятся до 20 мая, войска выполнят задачи «по предотвращению провокаций незаконных вооруженных формирований и проведению контропераций по нейтрализации террористов».
- Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Населенная в основном этническими армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании непризнанной «Нагорно-Карабахской республики».
- После очередного обострения ситуации в конце сентября 2020 года Азербайджан вернул под свой контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и взял древний и символически значимый город Шуша (на армянском Шуши). На следующий день после взятия Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в регионе.
- По условиям договора, за Арменией и Азербайджаном закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа. Под контроль Азербайджана были возвращены Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы и части Мартунинского, Мартакертского и Аскеранского районов, город Шуши и почти весь Гадрутский район. Вдоль линии соприкосновения размещена миротворческая миссия России.
Бывший мэр Екатеринбурга арестован за акцию в поддержку Навального
Бывший мэр Екатеринбурга и депутат Госдумы Евгений Ройзман арестован на девять суток за организацию акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, прошедшую 31 января. Суд посчитал, что политик поддержал мероприятие своими сообщениями в твиттере, передаёт Znak.com.
По версии полиции, Ройзман организовывал акцию своими твитами "Надо выходить 31-го. Я буду", "Твари, надо выходить" и "Они делают всё возможное, чтобы 31-го вышли как можно больше людей. Дебилам главное не мешать". Обвинитель заявил, что в сообщениях есть время и место проведения акции, значит автор был его организатором.
Ройзман свою вину отрицает. Он сказал, что так до конца и не понял, в чём его обвиняют. Перед заседанием в Октябрьском суда Екатеринбурга он сказал, что в последний раз был арестом 38 лет назад. Он собрал в камеру три книги и предметы первой необходимости.
В среду на политика были составлены два протокола из-за акции в поддержу Навального 21 апреля. Его обвинили в организации шествия и участии в нём. В марте он дважды был оштрафован за акции 23 и 31 января. Если его признают виновным в таком правонарушении ещё раз, он может стать обвиняемым по уголовной статье о неоднократном нарушении правил проведения публичных акций — так называемой "дадинской статье".
- Акции в поддержку Навального прошли в России зимой после ареста оппозиционера, вернувшегося после лечения в Германии в Москву. Политик был отправлен в колонию до лета 2023 года. В заключении он объявлял голодовку, после чего его сторонники организовали митинги с требованием обеспечить ему доступ к независимым от исправительной системы врачам. На всех этих мероприятиях были задержаны тысячи участников, против них заведены десятки уголовных дел.
Всемирный банк выделит Грузии 85 млн евро на создание рабочих мест
Всемирный банк выделит Грузии 85 миллионов евро. Программа, утвержденная Исполнительным советом международного финансового института, будет использована для финансирования примерно 6 тысяч микро, малых и средних предприятий, пострадавших от пандемии COVID-19.
Во Всемирном банке заявляют, что новый проект направлен на поддержку предприятий и создание рабочих мест путем расширения и усиления программ помощи для этих фирм, а также на поощрение цифровизации экономики Грузии.
«Посредством этого пакета помощи Всемирный банк поможет создавать рабочие места и развивать предприятия, которые являются основой экономики страны и ключевым элементом устойчивого восстановления. Это поможет компаниям облегчить доступ к финансам и инвестировать в финансовую инфраструктуру, что будет способствовать внедрению технологий и использованию цифровых финансовых услуг», – заявил региональный директор Всемирного банка по Южному Кавказу Себастьян Молинеус.
В Казани похоронили детей-жертв стрельбы в гимназии. ФОТО
В Татарстане сегодня день траура. В Казани и районах республики похоронили погибших во время стрельбы в школе №175.
Накануне были убиты девять человек: семеро детей и двое взрослых. Еще 23 человека пострадали (двадцать детей и трое взрослых), в данный момент все они находятся в больницах.
Предполагаемый нападавший – 19-летний Ильназ Галявиев. Его задержали. Следственный комитет по Республике Татарстан возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ – «Убийство».
Российский Красный Крест объявил о сборе пожертвований для пострадавших в результате нападения на школу в Казани.
«Мы берем на себя обязательства совместно с правительством Республики Татарстан определить потребности семей, которых коснулась данная трагедия. И постараемся им помочь. Каждый случай будет рассматриваться индивидуально. Отчет о расходовании средств будет размещаться публично ежемесячно на сайте Российского Красного Креста», – говорится в заявлении на сайте организации.
Ранее власти Татарстана объявляли, что выплатят семьям погибших при нападении на школу по миллиону рублей, а пострадавшим – от 200 до 400 тысяч рублей.
В связи с массовым убийством в Казани спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости обсудить запрет на анонимность в интернете. Об этом Володин написал в своем Telegram-канале.
«Звучат предложения уйти от анонимности в интернете, что позволит, считают сторонники этой идеи, в разы снизить объем контента, пропагандирующего насилие, героизирующего экстремизм. Необходимо обсуждать», – говорит Володин.
По его мнению, после стрельбы в Казани также нужно ужесточить выдачу лицензий на приобретение оружия. Госдума рассмотрит соответствующий законопроект в первом чтении на следующей неделе.
Уполномоченный по правам ребенка Татарстана Ирина Волынец назвала причиной стрельбы в Казани «абсолютное отсутствие государственной идеологии».
«Пока не будет государственной идеологии, пока дети не будут заняты внеурочно так, как это было в СССР, причем эта занятость должна обеспечиваться государством, если мы сейчас кардинально не изменим нашу систему, то, к сожалению, [подобная] ситуация будет повторяться. Далеко не каждая семья, особенно многодетная, [сейчас] потянет кружки, особенно если ребенок хочет посещать разные кружки», – сказала Волынец в эфире Youtube-канала «Соловьев Live».
В комментарии ТАСС Волынец также отметила, что семья Галявиева считалась благополучной, а сам он не состоял на учете «ни в полиции, ни в комиссии по делам несовершеннолетних».
«Ясно одно, что семья никаких подозрений не вызывала ни у кого. По месту учебы характеризуют, что он был достаточно уравновешенным, вежливым мальчиком, опрятным, то есть обыкновенный студент», – сказала она.
Кроме того, спикер Госдумы заявил о необходимости «разработать порядок, который не позволит взять в руки оружие и тем более зарегистрировать его человеку с неустойчивой психикой».
Махмуд Ахмадинежад вновь намерен побороться за пост президента Ирана
Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад намерен вступить в предвыборную гонку за пост главы государства, сообщило в среду агентство Associated Press со ссылкой на иранское телевидение.
Телевидение показало кадры, на которых Ахмадинежад в сопровождении сторонников посетил регистрационный центр в МВД страны, где выполнил все необходимые формальности. Выборы президента в Иране намечены на 18 июня.
В 2017 году Ахмадинежад пытался принять участие в выборах президента, но тогда ему дал отвод руководитель Исламской республики Али Хаменеи, а позже его кандидатуру снял и Совет стражей конституции, который формирует окончательный список участников президентских выборов.
АР отмечает, что в последние годы Ахмадинежад пытался изменить имидж радикала, выступая с более умеренных центристских позиций. Хаменеи уже заявил, что не против участия Ахмадинежада в выборах, однако его кандидатуру вновь может заблокировать Совет стражей конституции.
Ахмадинежад занимал пост президента Ирана с 2005 по 2013 год, – напоминает «Интерфакс».
Регистрация кандидатов, намеревающихся принять участие в выборах президента Ирана, началась в стране во вторник. При этом нынешний глава государства Хасан Рухани не сможет баллотироваться вновь из-за ограничений по сроку пребывания у власти.
Россия высылает пресс-секретаря американского посольства
Из России высылают пресс-секретаря посольства США в Москве Ребекку Росс. Об этом сообщает "Коммерсантъ". По данным газеты, Росс вошла в список десяти американских дипломатов, которых Москва решила выслать в ответ на аналогичные действия Вашингтона.
"Коммерсантъ" со ссылкой на источник в российском МИДе уточняет, что пресс-секретарь посольства США попала в список персон нон-грата, так как американские власти уже полгода не дают Москве возможности заполнить вакантную должность российского пресс-секретаря в посольстве в Вашингтоне. Как утверждается, американская сторона вернула документы, поданные кандидатом на визу, без объяснения причин.
15 апреля США ввели в отношении России очередные санкции за вмешательство в выборы, деятельность по дезинформации и за поддержку российских спецслужб. В ограничительный список попали более 30 российских граждан и компаний. Среди прочего санкции предусматривают высылку из Соединённых Штатов десяти сотрудников российской дипмиссии.
23 апреля российские власти уведомили о запрете нанимать на работу в дипмиссии США иностранных граждан. "Коммерсантъ" напоминает, что такие ограничения Москва вводила в 1986 году. Тогда американский посол самостоятельно добирался до работы, его супруга обслуживала гостей на приёмах, а другие сотрудники дипмиссии работали на кухне, в гараже и саду.
COVID-19 в Грузии: 1409 новых случаев, 27 пациентов скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии достигло 4363 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 27 пациентов.
За сутки в стране выявили 1409 новых случаев коронавируса. Накануне провели 40 275 тестов: PCR-тестов – 12 576, экспресс‐тестов на антиген – 27 699.
Выздоровели еще 1256 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 325 665, выздоровевших – 304 935.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 3,5%, за последние 14 дней составляет 5,82%, за неделю – 5,48%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 4433 человека, всего администрировано вакцин – 71 570.
В Грузии – третья волна коронавируса. В клиниках наблюдается дефицит мест для больных COVID-19. При этом в стране активно распространяется британский штамм – более половины выявляемых случаев относятся именно к нему.
Залкалиани: «Грузия осуждает насилие и ракетные атаки на мирных жителей»
Вице-премьер Грузии, министр иностранных дел Давид Залкалиани прокомментировал обострение ситуации на Ближнем Востоке.
«Правительство Грузии внимательно следит за развитием событий в Израиле и секторе Газа. Грузия осуждает насилие и ракетные обстрелы, направленные против мирного населения, которые существенно подрывают мир и стабильность в регионе. Нет альтернативы деэскалации напряженности в регионе», – пишет министр на своей странице в Twitter.
По информации СМИ, не менее 1050 ракет и снарядов выпущены с понедельника, 10 мая, по Израилю с территории сектора Газа. При этом Армия обороны Израиля атаковала более 100 военных объектов палестинцев. Часть из них находилась рядом с жилыми зданиями.
Посол Грузии в Израиле Лаша Жвания заявил Первому каналу, что ни один гражданин Грузии не пострадал в результате ракетных обстрелов Израиля.
В Киеве считают, что около 100 тысяч солдат РФ остаются у границ Украины
Служба безопасности Украины оценивает численность российских вооружённых сил, дислоцированных вблизи украинских границ, примерно в 100 тысяч. Глава СБУ Иван Баканов, выступая на совещании по вопросам безопасности, заявил, что огласил эту оценку во вторник, 11 мая, на форуме "Украина 30. Безопасность страны". По его словам, у границ Украины, включая и Крымский полуостров, сосредоточены "танки, самолеты, боевые корабли, вертолеты, батальонные тактические группы и группы ракетных войск и артиллерии".
Глава СБУ обратил внимание на то, что в настоящее время две трети протяженности границы Украины остаются уязвимыми. Но и остальная часть границы – на западном направлении – также требует особого внимания, добавил Баканов.
Россия в начале весны направила в аннексированный Крым и к границе с Донбассом около 120 тысяч солдат и офицеров. Это вызвало на Западе и Украине подозрения в начавшейся подготовке к войне, пишет "Немецкая волна". Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что его страна будет еще энергичнее добиваться членства в НАТО. Российское министерство обороны объяснило переброску войск реакцией на "угрожающие действия" Североатлантического альянса и необходимостью проверить боеготовность российской армии.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу 22 апреля объявил о возвращении в пункты постоянной дислокации десятков тысяч военнослужащих, которые в последние недели были переброшены к границе с Донбассом и в аннексированный Крым. Одновременно Шойгу приказал войскам быть готовыми к немедленному реагированию в случае "неблагоприятного развития обстановки в районах учений НАТО Defender Europe".
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на минувшей неделе, что значительное количество российских сил все еще находится у границ с Украиной.
Бибилов представил в парламент новую кандидатуру генпрокурора
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов внес в парламент представление о назначении на должность генерального прокурора Магомеда Багаева. Об этом сообщила пресс-служба парламента со ссылкой на спикера Алана Тадтаева.
«В течение 10 дней парламент рассмотрит данное представление, комитеты представят свои заключения и вынесем вопрос на президиум и сессию», – сказал Тадтаев.
Ранее парламент отклонил кандидатуру гражданина России, сочинца Виталия Савченко, а исполняющим обязанности генерального прокурора был назначен именно Магомед Багаев – он был заместителем экс-прокурора Урузмага Джагаева.
Магомед Багаев родился в 1978 году в Джавском районе. В 2001 году окончил Юго-Осетинский институт экономики и права по специальности «Юриспруденция». С 2003 года работал в системе прокуратуры Южной Осетии, с 2018 года – заместитель генпрокурора.
Более тысячи ракет выпустили из сектора Газа по Израилю с начала обстрелов
Не менее 1050 ракет и снарядов выпущены с понедельника, 10 мая, по Израилю с территории сектора Газа, информирует в среду Times of Israel со ссылкой на израильскую Армию обороны.
В то же время представитель армейской пресс-службы Хидай Зильберман отметил, что система ПВО «Железный купол» перехватывает 85-90% снарядов, направленных на населенные районы страны, еще 200 снарядов, выпущенных в сторону Израиля, упали, по его словам, на территории самого сектора Газа.
Во вторник вечером радикальные палестинские формирования выпустили по Израилю свыше 130 ракет. СМИ сообщают о жертвах, но их точное количество устанавливается.
Сообщается, что одна из ракет попала в рейсовый автобус, который курсировал по пригороду Тель-Авива Холону.
Из-за обстрела была временно приостановлена работа аэропорта имени Бен Гуриона, из здания эвакуировали людей, а рейсы, которые следовали в Тель-Авив, перенаправили на Кипр.
Всего за последние сутки из сектора Газа выпущены по территории Израиля сотни ракет, СМИ пишут о 600. Большая часть этих ракет была перехвачена израильской системой противоракетной обороны "Железный купол", несколько ракет достигли своих целей.
В ночь на вторник израильские СМИ сообщали о гибели двух пожилых жительниц города Ашкелон и о нескольких десятках пострадавших.
Ответственность за обстрелы взяли на себя радикальные группировки ХАМАС и "Исламский джихад".
Армия обороны Израиля атаковала более 100 военных объектов палестинцев. Часть из них находилась рядом с жилыми зданиями. Во вторник вечером палестинские СМИ сообщили о нескольких разрушенных жилых домах и о десятках погибших. Израильская сторона утверждает, что ведёт прицельный огонь только по объектам радикальных группировок.
Обстановка в регионе накалилась в последние дни из-за возможного выселения нескольких арабских семей из района Восточного Иерусалима. Такое решение принял израильский суд. Это вызвало недовольство палестинцев. 7 мая, после вечерней пятничной молитвы они стали забрасывать полицейских камнями, бутылками и кусками арматуры.
Для локализации конфликта полиция перекрыла для мусульман вход на Храмовую гору. По информации палестинских СМИ, израильтяне стали стрелять резиновыми пулями и применили светошумовые гранаты. Через некоторое время полиция взяла штурмом дворы мечети Аль-Акса и силой заставила людей покинуть территорию.
Решение суда о законности выселения палестинцев отложили, но столкновения продолжились.
На фоне обострения конфликта израильская полиция приняла решение закрыть вход на Храмовую гору и для иудеев, несмотря на национальный праздник – День Иерусалима. В этот день в 1967 году по итогам Шестидневной войны было официально объявлено об установлении над восточными районами города израильского суверенитета.
Палестинская сторона объявила о начале военной операции "Иерусалимский меч". Через несколько часов Армия обороны Израиля начала операцию "Страж стен". ООН, Евросоюз и США призвали конфликтующие стороны к сдержанности.
Глава администрации губернатора Самегрело-Земо Сванетии Лаша Гвасалия освобожден от должности
Глава аппарата государственного поверенного в Самегрело-Земо Сванети Лаша Гвасалия уволен с занимаемой должности. Об этом он лично заявил в разговоре с журналистами, передает Общественный вещатель
Гвасалия также показал представителями медиа распоряжение о его увольнении, подписанное государственным поверенным Самегрело-Земо Сванети Малхазом Тория.
По словам Гвасалия, причиной увольнения стала его дружба и отношения с бывшим премьер-министром Георгием Гахария, однако, по его словам, Гахария еще даже не сделал политического заявления.
Отметим, что на последних выборах Лаша Гвасалия был председателем избирательного штаба «Грузинской мечты».
- Сегодня член команды Георгия Гахария Зура Росебашвили ушел с должности заместителя мэра Хашури. Подали в отставку также заместители мэра Горийского муниципалитета Эраст Элиджарашвили и Паата Иванишвили. Вместе с тем, уволились заместители мэра Поти Паата Лагвилава и Константин Топурия. Сегодня же в отставку ушли заместитель мэра Мартвили Акакий Хунцелия и заместитель мэра Сенаки Кахабер Купреишвили.
Джансух Нанба указом абхазского президента назначен министром по налогам и сборам
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания подписал указ об освобождении Джансуха Нанба от должности заместителя руководителя президентской администрации в связи с переводом на другую работу.
Следующим указом президент назначил Джансуха Нанба главой абхазского Министерства по налогам и сборам.
Израиль сообщил о гибели двух человек в ходе обстрелов из сектора Газа
В Израиле две пожилые жительницы Ашкелона погибли в результате ракетных обстрелов со стороны сектора Газа. Об этом пишут израильские СМИ со ссылкой на полицию и медиков. В больницы с ранениями разной степени тяжести доставлено несколько десятков пострадавших.
В ночь на вторник, 11 мая по территории Израиля были выпущены около 200 ракет. Часть из них перехватила система «Железный купол». Ответственность за обстрелы взяли на себя радикальные группировки ХАМАС и «Исламский джихад».
В свою очередь армия обороны Израиля атаковала более 100 военных объектов палестинцев. Палестинские СМИ сообщают о гибели более двух десятков человек, включая детей. Израильская сторона утверждает, что вела прицельный огонь по объектам радикальных группировок. Часть из них находилась рядом с жилыми зданиями.
Обстановка в регионе накалилась в последние дни из-за возможного выселения нескольких арабских семей из района Восточного Иерусалима. Такое решение принял израильский суд. Это вызвало недовольство палестинцев. 7 мая, после вечерней пятничной молитвы они стали забрасывать полицейских камнями, бутылками и кусками арматуры.
Для локализации конфликта полиция перекрыла для мусульман вход на Храмовую гору. По информации палестинских СМИ, израильтяне стали стрелять резиновыми пулями и применили светошумовые гранаты. Через некоторое время полиция взяла штурмом дворы мечети Аль-Акса и силой заставила людей посетителей покинуть территорию.
Решение суда о законности выселения палестинцев отложили, но столкновения продолжились.
На фоне продолжающихся столкновений израильская полиция приняла решение закрыть вход на Храмовую гору и для иудеев, несмотря на национальный праздник - День Иерусалима. В этот день в 1967 году по итогам Шестидневной войны было официально объявлено об установлении над восточными районами города израильского суверенитета.
Палестинская сторона объявила о начале военной операции «Иерусалимский меч». Через несколько часов Армия обороны Израиля начала операцию «Страж стен». Израиль и Палестинская автономия обвиняют друг друга в эскалации конфликта. ООН, Евросоюз и США высказали свою обеспокоенность и призвали к сдержанности.
Аслан Бжания подписал указ об освобождении Тамаза Цахнакия от должности главы Минздрава
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания сегодня, 11 мая, подписал указ об освобождении Тамаза Цахнакия от должности министра здравоохранения, согласно поданному заявлению. Этим же указом глава республики назначил министром здравоохранения Эдуарда Бутба.
Аслан Бжания поблагодарил Тамаза Цахнакия за проделанную работу и наградил его орденом «Ахьдз-Апша» III степени.
«Руководством принято решение наградить вас высшей государственной наградой за вклад в систему здравоохранения. На этом жизнь не заканчивается. Если сочтете нужным, мы продолжим работу с вами в другом качестве. Спасибо вам за ваш труд в непростое для нас всех время», - сказал президент.
Тамаз Цахнакия поблагодарил президента за оказанную честь и оценку проделанной работы.
«Спасибо за высокую оценку моего скромного труда. Я и мои коллеги выполняли просто свой профессиональный долг в этой сложной ситуации. Я был рад работать под вашим руководством. Я уверен, что работа будет продолжена и все у нас будет хорошо», - сказал Цахнакия.
Трое протестующих против компании «Грузинский марганец» зашили себе рты
Трое жителей села Шукрути Чиатурского района (регион Имерети) в знак протеста против компании Georgian Manganese (Грузинский марганец), зашили себе рты, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Местные жители жалуются на компанию, занимающуюся добычей марганцевой руды. Они заявляют, что производство наносит огромный ущерб их домам, и жить в них стало опасно для жизни.
Протестующие признают, что компания предлагает им компенсацию, однако считают ее мизерной и не соответствующей ущербу. Они предлагают установить ущерб с помощью частного аудита, а также просят помощи у правительства, в противном случае грозятся провести более масштабный протест с участием жителей села.
В компании, в свою очередь, заявляют, что жители села Шукрути уже получают компенсации и только некоторые из них не согласны с выделенной суммой. По словам представителей компании, протестующие действуют «в чужих интересах».
Georgian Manganese Holding является крупнейшей компанией по добыче марганцевой руды в Грузии. Предприятие владеет 11 рудниками и одним перерабатывающим заводом. На нем трудоустроены около 3,5 тысяч человек.
Россия передала абхазскому МВД 49 единиц автотранспорта
В рамках соглашения с Российской Федерацией МВД самопровозглашенной республики Абхазия получило 49 единиц автотранспорта, новую форму для всего личного состава и другое техническое оборудование.
Новые УАЗы перешли в пользование районных отделений милиции; новые патрульные машины получили подразделения ГАИ – это позволит увеличить число патрулей на республиканской трассе. Автопарк МВД пополнился новым автозаком и двумя специально оборудованными ГАЗелями для спецподразделения СОБР.
Новые автомобили и форму милиции осмотрел абхазский президент Аслан Бжания. Он рассказал журналистам, что получение новой техники стало возможным благодаря реализации одного из пунктов договора с РФ. Бжания подчеркнул, что такая масштабная материальная помощь раньше не оказывалась, а новая техника необходима для того, чтобы сотрудники МВД должным образом исполняли оперативно-служебные задачи.
«Это вписывается в наш договор и в наши совместные программы развития», – сказал Бжания.
Абхазский лидер также отметил, что пока в органах внутренних дел не проведены системные преобразования, но они готовятся.
«Думаю, что к будущему году и в структурном и в организационном отношении у нас будет иная структура, отличающаяся от того, что мы имеем сегодня. Процесс требует очень внимательного отношения, спешить нельзя, но постепенно мы будем подходить к новым стандартам работы МВД», – сказал Бжания.
Глава МВД Дмитрий Дбар сообщил, что в этом году ожидается поступление еще 70 единиц автотранспорта, а в 2022 году – еще 60 единиц.
Виктора Медведчука подозревают в госизмене. У него дома прошли обыски
В Киеве в доме украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука, которого называют кумом президента России Владимира Путина, во вторник прошли обыски. Генеральный прокурор Украины сообщила, что в отношении него выдвинуто подозрение в государственной измене. Местонахождение Медведчука не известно.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова не назвала в сообщении в фейсбуке фамилии Медведчука, обозначив его как "народного депутата М." - однако из её записи очевидно, что речь идёт именно об одном из лидеров партии "Оппозиционная платформа - за жизнь". То, что уголовное дело возбуждено именно против Медведчука, подтверждают также источники "Украинской правды". Подозреваемым является ещё один депутат Верховной Рады Тарас Козак.
Как пишет генпрокурор, подозреваемым вменяется в вину, в частности, покушение на разграбление национальных богатств в аннексированном Крыму, в том числе "передача ценных документов, касающихся ресурсов украинских недр" и признание Крыма "частью зарубежного государства".
Обыски в киевском доме Медведчука проводятся Службой безопасности Украины при участии спецназа "Альфа". Как сообщается, в этом доме политик живёт с семьёй на время ремонта его загородного дома.
Сам Медведчук пока не комментировал ни обыски, ни обвинения в свой адрес.
Виктор Медведчук считается пророссийским политиком. В последние годы он неоднократно посещал Москву, где встречался с российским руководством. Медведчука называют кумом Владимира Путина - российский президент был крёстным отцом его дочери.
Недавно Совет безопасности и обороны Украины ввёл против Медведчука и Козака санкции. В частности, были отключены от эфира три телеканала, за которыми стоит Медведчук.
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