Пашинян: армянская община Грузии – мост, который теснее связывает две страны

Армяно-грузинское партнерство – одна из важнейших гарантий обеспечения стабильности в регионе, заявил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян в ходе совместного брифинга с грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили.



«Развитие особых, добрососедских отношений с Грузией занимает ключевую роль во внешней политике Армении. Два наших народа связаны множеством нитей. Наша вековая дружба, а также общие ценности демократии и верховенства закона, составляют ту прочную основу, на которой зиждется партнерство двух наших стран», – сказал он.

Как пишет агентство АРКА, Пашинян также отметил, что армянская община в Грузии, имеющая многовековую историю, выступает тем мостом, который еще крепче связывает две страны.

«Мы имеем динамично развивающуюся широкую повестку сотрудничества, которая включает в себя множество сфер. Сегодня с господином Гарибашвили мы имели возможность продолжить установленный с правительством Грузии конструктивный диалог», – сказал он.



И.о. премьера Армении сообщил, что главы правительств обратились к текущей ситуации сотрудничества и перспективам развития в области транспорта, энергетики, экономики и других важных сферах.



«Мы решили отныне в наших отношениях сделать еще больший акцент на развитии торговли и экономических связей. С нашей стороны, в частности, была отмечена важность более эффективного использования путей регионального транспортного сообщения и развития транзитного потенциала», – сказал он.

По словам Пашиняна, в ходе встречи был отмечен потенциал сотрудничества между странами в сфере высоких технологий и необходимость его использования, обсуждены вопросы сотрудничества в сферах образования, науки и культуры.



«Мы обменялись мнениями о шагах, сделанных в направлении борьбы против пандемии коронавируса в наших странах. С моим грузинским коллегой мы обратились также к вопросам региональной безопасности. Для нас несомненно, что армяно-грузинское партнерство в нашем регионе - одно из важнейших гарантий обеспечения стабильности», – сказал он.



Обращаясь к региональным проблемам, Пашинян выразил уверенность, что карабахский конфликт должен получить окончательное урегулирование под патронатом сопредседателей Минской группы ОБСЕ на основании предложенных ими принципов.