«"Хороший парень" – уже у нас не работает, это мы все увидели»

«Эхо Кавказа» спросило у жителей Абхазии, что они думают о необходимости изменения избирательной системы, качестве нынешнего состава парламента республики и предложении создать «Конгресс народа Абхазии».

– Нужно ли менять избирательную систему в Абхазии?

Шамиль Адзынба, общественно-политический деятель: Нужно, и причем, еще вчера. Я считаю, что именно благодаря вот этой «избирательной системе» мы не можем уже много лет привести во власть, именно в избирательной ее части, квалифицированных, порядочных, образованных людей. Поэтому обязательно нужно менять, я бы предпочел пропорциональную систему политическим партиям, чтобы политические партии принимали участие в выборах. Возможно, пропорционально-мажоритарную, потому что именно в политической борьбе именно политических партий рождаются лидеры.

– Как вы оцениваете работу этого состава парламента?

Шамиль Адзынба: Эта работа могла бы быть лучше.

– Что вы думаете о Конгрессе народа Абхазии?

Шамиль Адзынба: В 2011 году Сергей Шамба баллотировался в президенты, я был кандидатов в вице-президенты. У нас была идея создать Конгресс народа Абхазии, целью было как раз объединение всех этнических групп, которые получили в наследство от национальной политики Советского Союза, создать единую абхазскую политическую нацию, которая думала, жила одними проблемами и вместе решали бы все сложные вызовы, которые сегодня стоят перед Республикой Абхазия. За все послевоенное время вопросы национальной политики не решались в Республике Абхазия. Хотелось бы, чтобы для Конгресса народа Абхазии стала бы задача №1 решение этой главной проблемы. Говорилось еще и о коллегии выборщиков, изменении системы выборов, влияние на это. Очень хорошая идея, я от души приветствую и считаю, что это способствует объединению абхазского народа, народа Абхазии.

Лолита Кация, и.о. директора сухумской шестой школы: Считаю, что полностью надо поменять избирательную систему, потому что зачастую жители голосуют не за ум, не за образование, а потому что это их сосед, родственник, потому что ему подарили мешок муки т.д.

– Что вы думаете о предложении создать Конгресс народа Абхазии?

Лолита Кация: Я полностью поддерживаю предложение. Я очень внимательно ознакомилась с предложением Олега Несторовича Дамения. Конечно, было бы чудесно, если бы смогли разработать такую стратегию, чтобы была система выборщиков, но мне кажется, что это было бы гораздо лучше для выборов. И не только для выборов этот Конгресс народа Абхазии, он очень много проблем бы решил внутри государства. Мне кажется, что это очень хорошая идея. В принципе, когда начиналось национально-освободительное движение, и начинали приблизительно с такой идеи.

– Как вы оцениваете работу этого состава парламента?

Лолита Кация: Плохо оцениваю, не нравится мне, не то, что они принимают, ни то, как они говорят, ни то, как они заседают. Все-таки депутат должен иметь, как минимум, высшее образование. Не могу не сказать о депутате нашего района Лаше Ашуба, к нему претензий нет.

Геннадий Сабуа, юрист, ветеран Отечественной войны народа абхазии 1992-1993 гг: Избирательная система Абхазии выверенная, главный минус избирательной систему в том, когда кандидаты выдвигают себя на тот или иной пост, конечно, надо изучать личность, кто он по образованию? Какой он имеет опыт работы в законодательной сфере. Второе и самое главное, депутатский корпус должен иметь законодательную нагрузку, как императивный мандат. То есть отзыв депутата, пока это не будет внедрено в законодательную систему, выборную, у нас не будет действующий, дееспособный и народный парламент.

– Как вы оцениваете работу этого состава парламента?

Геннадий Сабуа: Наверное, на тройку.

– Что вы думаете о предложении создать Конгресс народа Абхазии?

Геннадий Сабуа: Если это на пользу народа, конечно, я двумя руками «за»! Но, извините, можно создать кучу органов, но толк от них будет или нет?

Асида Кортуа: Избирательную систему в Абхазии, я думаю, что давно пора менять. Хочется прозрачности, хочется открытого голосования, и чтобы не было «хороший парень», и он должен пройти, так как «хороший парень» – уже у нас не работает, это мы все увидели. Хочется видеть профессионалов, более готовых отстаивать интересы народа и нации, хотелось бы видеть таких людей в любой избирательной кампании.

– Как вы оцениваете работу этого состава парламента?

Асида Кортуа: Хотелось бы оценить ее на «хорошо» хотя бы, но как показал себя парламент, на «хорошо» не получается оценить.

Римма Варламовна Хашба, преподает в школе детского творчества: Я всегда против народного выбора, потому что каждый тянет пофамильно, вот это все приводит выборы к конфликту. Я помню, когда выбирали в ЦК, выбирали между собой руководители, они знали, кто справится, который заслуживал это место, и они вот так избирали.

– Как вы оцениваете работу этого состава парламента?

Римма Варламовна Хашба: Сама я сталкивалась по поводу 20-й антикоррупционной статьи Конвенции ООН, я, конечно, разочарована. Народ объявлял голодовку, депутаты стали свои подписи за то, что они выступают за декларирование доходов, что они не воруют. И когда тебе они говорят тебе в лицо одно, и потом они выходят и не подписывают, и вывели все на нет… Может быть не все депутаты такие, но они же все связаны между собой! Это крайне неприятно, полное разочарование и недоверие.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия