Из двух ходатайств защиты Ахры Авидзба суд удовлетворил одно

Сегодня в Гулрыпшском районном суде, который располагается в поселке городского типа Агудзера близ Сухума, начался судебный процесс по делу бывшего помощника президента Абхазии и Героя ДНР Ахрика Авидзба и его охранников. Они были задержаны 5 марта с. г. по подозрению в незаконном хранении и сбыте оружия группой лиц по предварительному сговору.

Когда минут за десять до 12 часов, на которые было назначено начало первого заседания суда, я в группе журналистов подошел ко входу в здание, перед ним уже стояло более полусотни родственников и друзей Авидзба. Представитель правоохранительных органов обратился к ним с высокого крыльца, сказав, что зал судебных заседаний маленький и они могут пропустить в него только человек двадцать.

Обвиняемых Ахрика Авидзба, Аслана Гуатижева, Андрея Лактионова, Талеха Гасанова и Станислава Культу конвоиры привели в наручниках и заперли в кабине для подсудимых. Еще один охранник Авидзба, Талех Гасанов, которого ранее, еще в марте, отпустили из-под стражи, сидел отдельно, рядом с защитниками обвиняемых.

Здание и зал заседаний суда охранялось многочисленными сотрудниками МВД и спецназом в черных масках, вооруженным автоматами и пистолетами.

В ходе предварительной части председательствующий на процессе судья Гулрыпшского районного суда Игорь Агумава пояснил, что дело Ахрика Авидзба и его охранников было передано в Гулрыпшский суд по решению Верховного суда Абхазии, так как истекли сроки полномочий судей Сухумского районного суда, где должно было разбираться дело (подсудимые до задержания проживали в доме в селе Гумиста Сухумского района).

После того, как судья разъяснил права и обязанности участников процесса, адвокат Ахрика Авидзба Инга Габилаиа выступила с двумя ходатайствами. В первом из них она попросила суд зарегистрировать в качестве еще одного защитника Авидзба Сергея Беляка. (На днях в абхазском сегменте соцсетей о нем много писалось как об известном адвокате, который должен приехать из Москвы). После 25-минутного перерыва на совещание Игорь Агумава объявил об удовлетворении ходатайства и Беляк занял место рядом с другими адвокатами.

Затем Инга Габилаиа зачитала текст еще одного ходатайства, в котором – уже вместе с Беляком – они просили изменить меру пресечения в отношении своего подзащитного на домашний арест. И так, в частности, мотивировала в нем эту просьбу к суду:

«Те обстоятельства, которые имели место раньше и по мнению следствия и суда лишали возможности избрать более мягкую меру пресечения, сейчас изменились. Свидетели допрошены, документы и предметы, интересующие следствие, изъяты. Фактов того, что Авидзба угрожал кому-либо из свидетелей, отмечено не было. Попыток скрыться также не было. В ходе судебного разбирательства нахождение подсудимых в изоляции друг от друга не требуется, так как в ходе процесса они находятся в одном и том же изолированном пространстве – в кабине для подсудимых, что не исключает возможности их общения и при желании согласования их позиций по делу. У нашего подзащитного Авидзба – прочные социальные связи, на иждивении находятся супруга и пятеро несовершеннолетних детей. До заключения под стражу у Авидзба были проблемы со здоровьем, связанные с его участием в боевых действиях на территории Донецкой Народной Республики, а в настоящее время эти проблемы еще более усугубились».

Другие защитники подсудимых, а также сами подсудимые высказались в поддержку этого ходатайства. Ахрик Авидзба подчеркнул, что ни он, ни его соратники не намерены скрываться от правосудия: «Мы ответственно будем являться в суд по примеру Талеха Гасанова, который уже не один день находится на свободе. Поэтому говорить о том, что мы можем куда-то скрыться – это из области фантастики».

Представитель гособвинения Даур Амичба выступил против удовлетворения ходатайства:

«Все те ссылки – на семейное положение, на постоянное место проживания, на гражданство, на все остальное, что было изложено адвокатом Габилаиа, они не изменились, они были известны и ранее, с первого дня предварительного следствия. Ссылки на состояние здоровья – это также прописано в статье 109, пункты 1.1, говорится о том, что мера пресечения изменяется на более мягкую в том случае, если дальнейшее нахождение под стражей подсудимого, осужденного, обвиняемого или подозреваемого препятствует содержанию его под стражей. Однако тут есть прямая ссылка на необходимость наличия медицинского заключения. Такого заключения нет в материалах дела, и адвокат нам его сегодня не представила. Что касается того, что находясь на свободе… «У нас все закончено…». У нас ничего еще и не начиналось. У нас порядка 15 свидетелей заявлено в списке обвинительного заключения. И нахождение любого из подсудимых вне стражи может негативно сказаться на показаниях, которые те буду давать в суде. Мы еще не приступили к судебному следствию. Почему-то адвокаты ссылаются на предварительное следствие, забывая, что есть еще судебное следствие. Ни один документ предварительного следствия, содержащийся в томах, которые лежат у вас на столах, не может служить основанием для какого-либо решения, пока он не будет исследован в суде».

Адвокат Габилаиа и подсудимый Авидзба выступили с репликами. Подсудимый, в частности, с возмущением сказал:

«Вы меня держите на данном моменте как обезьяну в клетке. Вы бы еще экскурсии туда начали водить. Нет никаких законных оснований оставлять меня под стражей».

Для рассмотрения ходатайства защиты Авидзба суд в 14.00 удалился в совещательную комнату до 17.00. После чего вынес решение: в удовлетворении ходатайства отказать.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия