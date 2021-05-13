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В парламенте Грузии будет создана новая оппозиционная фракция
Оппозиционная партия «Лело» создает в парламенте новую фракцию под названием «Лело –партнерство для Грузии».
В неё войдут четыре представителя партии (Мамука Хазарадзе, Бадри Джапаридзе, Давид Усупашвили и Анна Нацвлишвили), а также Саломе Самадашвили (экс-член «Единого национального движения»), Армаз Ахвледиани и Шалва Шавгулидзе (прошедшие в парламент по спискам «Европейской Грузии»).
Новую фракцию возглавит один из лидеров «Лело» Бадри Джапаридзе, заместителем будет Саломе Самадашвили.
Другие новости дня
Нарусова: Росгвардия должна охранять школы вместо разгона митингов
Росгвардия могла бы патрулировать школы для обеспечения их безопасности вместо того, чтобы разгонять митинги, заявила член Совета Федерации от Тувы Людмила Нарусова в разговоре с изданием "Подъём".
По словам Нарусовой, после нападения на школу в Беслане в 2004 году обсуждалась необходимость усиления охраны в образовательных учреждениях. По мнению сенатора, школы вообще не должны работать без охраны. "Вместо того, чтобы тратить огромные деньги на Росгвардию, которая разгоняет митинги, достаточно в каждом регионе организовать патрулирование Росгвардией школ и запрещать работу школы, если там нет охраны", - сказала Нарусова.
Сенатор, по ее словам, не согласна с тем, что трагедия в школе в Казани произошла из-за отсутствия государственной идеологии. Нарусова считает такое мнение "полной глупостью".
- В 2019 году Людмила Нарусова оказалась единственным сенатором от регионов Сибири, кто отказался поддержать законопроект, позволяющий признавать "иностранными агентами" физических лиц. При голосовании по поправкам в Конституцию в 2020 году Нарусова воздержалась, - напоминает Сибирь.Реалии.
- 11 мая полиция задержала 19-летнего Ильназа Галявиева, который убил девять человек в школе №175 Казани. На первом допросе он заявил, что около двух месяцев назад понял, что является богом, и "начал ненавидеть всех". 12 апреля суд арестовал Галявиева, который признал вину и заявил, что "абсолютно уверен в справедливости и обоснованности своих действий".
По Израилю за 3 дня было выпущено 1600 ракет. По Газе нанесено 600 ударов
В ночь на четверг и утром 13 мая продолжились ракетные обстрелы Израиля из сектора Газа и удары израильской авиации по сектору.
По данным израильских военных, с понедельника, когда начался новый раунд эскалации конфликта, были поражены около 600 целей в Газе. Утверждается, что удары наносятся по местам, где расположены командные пункты или склады оружия и боеприпасов радикальных палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад". Израильские военные также заявляют, что были убиты несколько полевых командиров ХАМАС.
По палестинским данным, в результате израильских ударов погибли более 60 жителей Газы, в том числе дети.
Палестинские группировки выпустили с понедельника по Израилю около 1600 ракет. Большая их часть была перехвачена системой ПВО, однако некоторые смогли её преодолеть. Удары наносились в том числе по окрестностям Тель-Авива. В ночь на четверг массированному ракетному обстрелу подверглись города на юге Израиля - Сдерот и Ашкелон. Сообщается о гибели ребёнка в Сдероте. Всего в Израиле погибли 7 человек, десятки ранены.
На улицах ряда израильских городов со смешанным еврейско-арабским населением вторую ночь подряд продолжались столкновения, сопровождающиеся поджогами.
Поводом для обострения ситуации стало рассмотрение дела о реституции принадлежащей палестинцам недвижимости в восточной части Иерусалима в пользу израильтян, владевших ею до 1948 года.
Международное сообщество призывает остановить насилие. Соединённые Штаты поддержали право Израиля на самооборону. Об этом сказал президент США Джо Байден в телефонном разговоре с израильским премьером Биньямином Нетаньяху 12 мая. Байден также осудил ракетные обстрелы Израиля.
Соединённые Штаты в ближайшее время направят в Израиль высокопоставленного дипломата с целью способствовать прекращению вооружённых столкновений между Израилем и палестинскими радикальными группировками.
США, по данным дипломатических источников, не поддержали проект заявления Совета Безопасности ООН с призывом к обеим сторонам конфликта к сдержанности - в его поддержку высказались 14 из 15 стран Совбеза, но США считают, что это заявление сейчас не поможет снизить напряжённость.
Караджич будет отбывать пожизненный срок в британской тюрьме
Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич, осуждённый трибуналом в Гааге к пожизненному заключению, будет отбывать наказание в тюрьме на территории Великобритании. Об этом сообщил 12 мая британский МИД.
Караджичу сейчас 75 лет. В 2016 году трибунал по бывшей Югославии в Гааге приговорил его к 40 годам лишения свободы, признав виновным в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году. Тогда были убиты более 8 тысяч человек. В 2019 году срок Караджичу апелляционная инстанция увеличила до пожизненного - его признали виновным в ряде других преступлений против человечности и военных преступлениях, в том числе из-за его роли в организации кампании этнических чисток во время войны в Боснии и в осаде Сараево в 1992-94 годах.
Бывшего лидера боснийских сербов арестовали в Белграде в 2008 году. Более 12 лет он скрывался.
Помимо Караджича, по обвинениям в геноциде к пожизненному заключению был приговорён командующий силами боснийских сербов Ратко Младич. 8 июня суд в Гааге огласит решение по его апелляции на приговор.
Бжания считает, что сухумский аэропорт начнет принимать рейсы к январю 2024 года
При активном взаимодействии с соответствующими структурами Российской Федерации решаются вопросы, связанный с восстановлением сухумского аэропорта, – заявил президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания на туристическом форуме «Апсны – страна души 2021».
«С высокой долей вероятности к январю 2024 года аэропорт начнет принимать первые рейсы», – отметил Бжания.
Абхазский лидер назвал туризм одним из приоритетных направлений развития экономики.
«Абхазия славится своим гостеприимством, мы рады общению, новым знакомствам, открыты для конструктивного сотрудничества», – сказал он.
По словам Аслана Бжания, основной задачей является выработка комплексных мер и современных подходов по повышению качества предоставляемых в Абхазии туристических услуг и развитию предпринимательской инициативы. Не менее важно, по его мнению, обеспечение безопасности гостей.
«В этой связи МВД и специальными службами предпринимаются все необходимые меры. Личный состав переведен на усиленный режим работы», – подчеркнул Бжания.
- Вопрос возобновления авиасообщения Бжания недавно обсудил с руководителем российского Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация). А в ноябре прошлого года делегация Росавиации посетила Сухуми, изучила техническое состояние аэропорта и определила дальнейшие шаги по его ремонту.
В Тбилиси обсудили пути мирного разрешения конфликта в Абхазии
Научная конференция по поиску путей мирного разрешения конфликта в Абхазии прошла в Тбилиси, в Сухумском государственном университете. Об этом сообщает пресс-служба правительства автономной республики Абхазия в изгнании.
В форуме приняли участие глава правительства автономии Руслан Абашидзе, председатель Верховного совета автономной республики Абхазия Джемал Гамахария, министр юстиции и гражданской интеграции автономной республики Давид Пацация. С докладами выступили представители организаций, работающих по тематике конфликтов, представители научных кругов.
Организаторами конференции выступили Сухумский государственный университет, а также общество абхазов и грузин «Единство ради завтрашнего дня».
По информации пресс-службы, участники конференции посадили во дворе Сухумского университета пальмовое дерево – как символ мира и единства абхазов и грузин.
Бибилов: «Где Россия – там развитие, где Америка – там война, там смерть»
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов призвал Киев выполнять Минские соглашения, чтобы избежать смертей в Донбассе. Об этом пишет агентство «Рес».
«В мировом порядке, где Россия – там развитие, где Америка – там война, там смерть... По большому счету, Россия является той силой, которая хочет помочь, а не отнять, хочет, чтобы продолжалась жизнь. Без сомнения, если бы Украина выполняла Минские соглашения, то не было бы смертей. Ведь на самом деле самый главный смысл Минских соглашений - это прекратить убивать», – заявил Бибилов в Луганске.
Югоосетинский лидер подчеркнул, что в Донбассе время измеряется человеческими жизнями.
«Семь лет – это и маленький, и в то же самое время большой срок, ведь срок измеряется не только днями, часами, годами. В данном случае, на Донбассе он измеряется человеческими жизнями. И это самое ценное и дорогое, что есть в каждой республике», – подчеркнул он.
Как сообщалось ранее, Бибилов посещает так называемые «ДНР» и «ЛНР». В Донецке его наградили Знаком отличия «За заслуги перед Донецкой Народной Республикой», в Луганске – медалью «За верность долгу».
Бибилов заявил, что «Южная Осетия – единственное государство, которое признало независимость Донецкой и Луганской народных республик».
СМИ: Армия обороны Израиля подготовила план наземной операции в Газе
Командование территориальной дивизии «Газа» и Южного военного округа Израиля подготовило план наземной операции в секторе Газа в ответ на непрекращающиеся обстрелы территории страны. Об этом пишет Jerusalem Post со ссылкой на заявление официального представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Хидая Зильбермана.
План наземной операции 13 мая представят для одобрения начальнику Генштаба ЦАХАЛ Авиву Кохави, а затем его рассмотрит политическое руководство страны, – передаёт RTVI.
В последние дни Израиль разместил на границе с сектором Газа дополнительные наземные войска, пишет Times of Israel. Среди них десантники из бригады «Цанханим», пехотинцы из бригады «Голани» и танкисты из бригады «Саар ми-Голан».
Вечером 12 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что предложение ХАМАС о перемирии отвергнуто.
По словам Зильбермана, ЦАХАЛ минувшей ночью наносил удары по объектам правительственной инфраструктуры Газы, банкам и объектам, связанным с обеспечением безопасности. С начала операции по целям ХАМАС нанесли 650 ударов, были убиты около 60 членов движения, в том числе 10 старших командиров. В результате обстрелов из Газы были повреждены несколько домов, пострадавших нет.
- С начала обстрелов 10 мая на территорию Израиля упало больше 900 ракет. Погибли шесть человек, больше 200 пострадали.
- Жертвами израильских ударов, по данным палестинской стороны, стали 69 человек, в том числе 17 детей. Ранены 388 человек.
- Взаимные обстрелы Израиля и военных структур ХАМАС продолжаются с 10 мая после столкновений между верующими и израильской полицией на Храмовой горе в Иерусалиме.
Georgian Airways доставила в Тбилиси из Тель-Авива 166 пассажиров
Georgian Airways успешно выполнила рейс Тбилиси – Тель-Авив – Тбилиси, доставив в Грузию 166 пассажиров. Об этом генеральный директор авиакомпании Роман Бокерия сообщил Первому каналу.
Несмотря на рост напряженности в регионе, Georgian Airways не стала отменять рейсы в Израиль. В пятницу из Тбилиси в Тель-Авив вылетел почти пустой самолет – на борту находилось всего лишь 17 пассажиров.
«Наши коллеги в Израиле заверили, что полет безопасен. Мы перепроверили все меры безопасности. Когда мы убедились, что нашим пассажирам и судну ничего не угрожаем, то выполнили рейс… Сегодня отсюда [из Тбилиси] вылетели 17 пассажиров, из Израиля прибыло 166», – сказал Бокерия.
Как пишет «Новости-Грузия», Georgian Airways выполняет рейсы по маршруту Тбилиси – Тель-Авив – Тбилиси пять раз в неделю. До сих пор об изменении расписания не сообщалось.
Сегодня утром израильское управление аэропортов сообщило о временном закрытии аэропорта имени Бен-Гуриона для приема самолетов. Все рейсы перенаправляются на посадку в аэропорт имени Илана и Асафа Рамонов. Вылеты из аэропорта Бен-Гурион продолжаются по расписанию.
Госдепартамент задокументировал преследования Свидетелей Иеговы в РФ
Члены ряда религиозных организаций подвергаются в России репрессиям со стороны властей - включая задержания, уголовное преследование, пытки и физическое насилие, лишение имущества. Об этом говорится в ежегодном докладе Госдепартамента США о религиозной свободе в мире. В частности, российские власти преследуют членов или предполагаемых последователей организаций, признанных экстремистскими и запрещёнными - в том числе Свидетелей Иеговы, "Хизб-ут-Тахрир" и "Таблиги Джамаат". В докладе приведены многочисленные свидетельства нарушений прав верующих.
Доклад ссылается на данные правозащитного центра "Мемориал" (включён властями РФ в список НКО-"иностранных агентов"), согласно которым 228 человек в 2020 году признаны политическими заключёнными в связи с их преследованием из-за религиозных убеждений. Общее число преследуемых, однако, может быть в несколько раз выше. Также подчёркивается, что государство создаёт привилегии для крупных религиозных конфессий, прежде всего РПЦ. В докладе говорится также о нарушениях прав верующих в аннексированном Крыму и самопровозглашённых "ДНР" и "ЛНР" на востоке Украины.
Значительное внимание в докладе также уделено преследованиям по религиозным мотивам в Китае, в частности в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, где власти массово лишают свободы и гражданских прав мусульманское население. Госдепартамент в среду также ввёл санкции против китайского чиновника из города Чэнду, обвинив его в арестах последователей религиозной организации "Фалуньгун". Эта организация недавно была признана экстремистской и запрещена в России - о чём в докладе тоже говорится.
Госсекретарь США и глава МИД России встретятся 20 мая в Рейкьявике
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен встретятся на будущей неделе в Рейкьявике. Это будет первая встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран после прихода к власти администрации Джо Байдена. В среду Блинкен и Лавров провели телефонный разговор.
В столице Исландии пройдет встреча глав МИД стран Арктического совета. В сообщении российского министерства о телефонном разговоре говорится, что Блинкен и Лавров проведут отдельную двустороннюю встречу «на полях» этого форума 20 мая. В сообщении Госдепартамента сказано, что Лавров и Блинкен «встретятся на следующей неделе».
Госдепартамент отмечает, что Блинкен в разговоре с Лавровым повторил, что США будут защищать свои интересы в случае враждебных действий России, а также призвал освободить двух американских граждан – Пола Уилана и Тревора Рида. Обсуждалась также политика по отношению к Северной Корее.
Российский МИД в своем сообщении сделал акцент на том, что на предстоящей встрече Лавров и Блинкен рассмотрят «ключевые вопросы двусторонних отношений и международной повестки дня», а также упомянул о том, что стороны обсудили «предложение Вашингтона об организации российско-американского саммита».
Встретиться с российским президентом Владимиром Путиным предложил ранее президент США. Москва пока не дала официального ответа на предложение Джо Байдена. Сам Байден несколько дней назад выразил уверенность, что встреча состоится. Рейкьявик, наряду с Веной и Хельсинки, назывался одним из возможных мест проведения саммита, а июнь – возможным временем.
Переговоры о саммите проходят на фоне роста напряженности в отношениях Москвы и Вашингтона – в связи с действиями России против Украины, отравлением и последующим арестом Алексея Навального, хакерскими атаками, в которых США обвиняют российские спецслужбы, предполагаемым вмешательством России в выборы в США.
За сутки в Абхазии выявлено 48 случаев инфицирования COVID-19
За сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 259 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 48 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 49 человек, 40 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 24 человек оценивается как тяжелое, 17 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 35 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 10 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 12 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 15, в Ткварчельской ЦРБ - 5.
- По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 14 918 человек. Зарегистрировано 224 летальных случая. Выздоровели 13 868 человек.
Суд в Казани арестовал Ильназа Галявиева, убившего 9 человек в местной школе №175
В Казани суд арестовал на два месяца 19-летнего Ильназа Галявиева, убившего накануне 9 человек в местной школе № 175. Ему предъявлено обвинение по статье об убийстве двух и более лиц. Стрелку грозит пожизненное заключение.
Во время судебного заседания Галявиев заявил, что «абсолютно уверен в справедливости и обоснованности своих действий», тяжелыми заболеваниями не страдает и не возражает против своего заключения. При этом, со слов следователя, ведущего дело о массовом убийстве, обвиняемый полностью признал свою вину.
В свою очередь телеграм-канал Baza сообщает, что с момента задержания Галявиев отказывается от еды, но никаких требований не выдвигает.
Ранее в Следственном комитете подтвердили появившуюся в СМИ информацию о том, что в 2020 году Ильназу Галявиеву был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга, и что он неоднократно обращался за медицинской помощью в связи с сильными головными болями.
В СК подчеркнули, что текущее состояние Галявиева «характеризуется неадекватным поведением, что препятствует полноценному проведению следственных действий с ним». Сообщается, что в ближайшее время казанскому стрелку назначат психолого-психиатрическую экспертизу.
Утром 11 мая бывший ученик казанской школы №175 Ильназ Галявиев зашел в здание школы и открыл стрельбу из ружья. Также он взорвал в здании самодельное взрывное устройство. В результате его действий погибли семь детей и два преподавателя. Более тридцати человек пострадали. Галявиев сдался полиции. На первом допросе он заявил, что около двух месяцев назад понял, что является Богом, и «начал ненавидеть всех». Ряд СМИ сообщили о том, что Галявиев конфликтовал с родителями.
Позже выяснилось, что стрелок получил разрешение на гладкоствольное ружье в Росгвардии в конце апреля. А за двадцать минут до преступления Галявиев анонсировал свои действия в специально созданном для этого телеграм-канале.
В ответ депутаты Госдумы призвали «покончить с анонимностью в интернете», а Владимир Путин поручил разработать закон, ужесточающий правила купли-продажи гражданского оружия.
В среду основатель мессенджера Telegram Павел Дуров прокомментировал произошедшее. Он подчеркнул, что даже если бы правоохранительные органы осуществляли мониторинг всех телеграм-каналов в реальном времени, они вряд ли бы успели предотвратить преступление, ведь в своем анонсе Галявиев «не дал никакой конкретики».
Также Дуров заявил следующее: «Эмоциональная реакция в связи с чудовищными событиями в Казани – искать виновных среди третьих лиц, от создателей компьютерных игр до директоров школ. Однако нужно признать: полностью защитить общество от действий психически нестабильных людей невозможно. Статистически один из миллиона человек может оказаться социопатом, готовым к немотивированной агрессии. Неизбежность возникновения таких событий не делает их менее трагичными. Но они не должны служить поводом для организации охоты на ведьм или превращения общества в концлагерь».
США направляют в Израиль эмиссара с целью остановить насилие
Соединённые Штаты в ближайшее время направят в Израиль высокопоставленного дипломата с целью способствовать прекращению вооружённых столкновений между Израилем и палестинскими радикальными группировками, жертвами которых за последние дни стали десятки людей.
Как заявил в среду госсекретарь Энтони Блинкен, заместитель помощника госсекретаря Хейди Эмр отправится в регион для переговоров с представителями израильских властей и палестинцами.
Блинкен призвал обе стороны конфликта к шагам по деэскалации ситуации. При этом он отметил, что США видят разницу между действиями группировки ХАМАС, которую он назвал террористической организацией, которая подвергает Израиль ракетным обстрелам, и Израилем, который имеет право на самооборону.
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель также осудил обстрелы территории Израиля из сектора Газа, призвав при этом Израиль проявить "максимальную сдержанность" во избежание жертв среди мирного населения.
Ракетные обстрелы Израиля – в том числе центральной части страны, включая Тель-Авив, – и удары израильской авиации по сектору Газа продолжаются с понедельника. До этого несколько дней в Иерусалиме продолжались столкновения между арабским населением и полицией. Поводом для обострения ситуации стало рассмотрение дела о реституции принадлежащей палестинцам недвижимости в восточной части Иерусалима в пользу израильтян, владевших ею до 1948 года.
Вечером во вторник палестинские группировки одновременно выпустили по Израилю более 130 ракет. Пострадали более 200 человек, пятеро погибли. В среду было объявлено о гибели израильского военного. В результате израильских ударов по Газе погибли не менее 50 человек, в том числе мирные жители, среди них дети.
В среду Израиль нанёс по Газе несколько ударов, в частности было разрушено 10-этажное здание. Утверждается, что удары наносятся по местам, где расположены командные пункты или склады оружия и боеприпасов группировок ХАМАС и "Исламский джихад". Израильские военные также заявляют, что были убиты несколько полевых командиров ХАМАС.
На территории Израиля происходят волнения арабского населения. В городе Лод неподалёку от Тель-Авива введён комендантский час – после того, как там были подожжены синагоги и разбиты витрины магазинов.
Суд в Москве оштрафовал Telegram на 5 миллионов рублей
Суд в Москве оштрафовал мессенджер Telegram на 5 миллионов рублей за отказ удалять публикации о митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального. На компанию было составлено два протокола, за которые она получила два штрафа по 2,5 миллиона рублей.
Суд признал компанию Telegram виновной по административной статье об отказе удалять информацию, которая подлежит ограничению в соответствии с законодательством России. Ранее по этой статье на 1,5 миллиона рублей была оштрафована социальная сеть "ВКонтакте".
В апреле этого года суд в Москве оштрафовал на два с половиной миллиона рублей социальную сеть TikTok за отказ удалить контент об акции протеста. По данным властей, публикации призывали подростков к участию в несогласованных акциях. О каких именно мероприятиях шла речь в публикациях, не уточняется.
- 23 и 31 января в российских городах прошли акции против преследования оппозиционера Алексея Навального. В общей сложности полиция задержала на них около десяти тысяч человек. Следственный комитет по итогам акций возбудил более сорока уголовных дел – в частности, о нарушении санитарных правил, насилии в отношении полицейских и перекрытии дорог. По этим делам арестованы десятки сторонников Навального по всей стране, некоторые из них уже приговорены к реальным срокам заключения.
Ахра Авидзба останется под стражей – решение суда
Экс-помощник президента самопровозглашенной республики Абхазия, герой «ДНР» Ахра Авидзба останется под стражей. Решение принял Гульрипшский районный суд, – сообщил Telegram-канал RESPUBLICA.
Адвокат Инга Габилая ходатайствовала об изменении меры пресечения для её подзащитного на домашний арест. Она заявила, что отсутствуют законные основания для содержания под стражей Авидзба. Кроме того, по её словам, у Авидзба есть проблемы со здоровьем.
Сегодня же судья удовлетворил ходатайство Ахры Авидзба о допуске к рассмотрению дела ещё одного адвоката – российского юриста Сергея Беляка.
- Ахра Авидзба – участник войны на Донбассе, герой «ДНР». Был активным участником политического кризиса в Абхазии, завершившегося отставкой Рауля Хаджимба. Одной из причин ухода в оппозицию было убийство двоюродного брата Ахры, 38-летнего «вора в законе» Алхаса (Хасик) 22 ноября 2019 года в Сухуми.
- В июне 2020 года Авидзба был назначен помощником президента самопровозглашенной республики Абхазия по международным связям. 9 ноября написал заявление об отставке из-за «утраты веры в общее дело».
- 2 марта Авидзба вместе с оппозиционно настроенными гражданами вышел на стихийный митинг в центре Сухуми из-за скандального видео с бизнесменом Бенуром Квирая.
- 4 марта Авидзба написал в социальной сети Facebook, что 2 марта состоялось учредительное собрание объединения «Новое люди», которое, по его словам, «должно стать серьёзным политическим общественным ресурсом».
- 4 марта поздно вечером российский журналист Семен Пегов и абхазские Telegram-каналы сообщили, что Ахра Авидзба задержан и находится в абхазской Службе государственной безопасности. Ему предъявили обвинение в незаконном хранении оружия.
- В абхазской Службе госбезопасности заявили, что располагают оперативной информацией о том, что Ахра Авидзба и задержанные вместе с ним сотрудники его охраны «планировали принять участие в попытке государственного переворота».
- Абхазский президент Аслан Бжания в интервью ТАСС ответил на вопрос –действительно ли у служб была информация о готовящемся госперевороте?: «Посмотрите кадры, на которых видно, какое количество оружия было изъято. А перед этим посмотрите, что говорили носители этого оружия, в каком ключе они высказывались. В известной степени ответ на этот вопрос вы сами себе найдете».
Саломе Самадашвили официально покинула ряды «Единого национального движения»
Депутат парламента Грузии Саломе Самадашвили сегодня официально обратилась в «Единое национальное движение» (ЕНД) с заявлением о выходе из партии.
Как считает Самадашвили, отказ ЕНД от подписания документа, предложенного президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, является серьезной политической ошибкой.
По словам депутата, она поговорила по телефону с председателем партии Никой Мелия, который понял её позицию. Об этом пишет Первый канал Грузии.
«Я считаю грубейшей политической ошибкой то, что «Национальное движение» не подписало документ Мишеля. Думаю, это сделало невозможным моё сотрудничество с партией, тем более что я был одним из переговорщиков», – сказала Самадашвили.
Пашинян: армянская община Грузии – мост, который теснее связывает две страны
Армяно-грузинское партнерство – одна из важнейших гарантий обеспечения стабильности в регионе, заявил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян в ходе совместного брифинга с грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили.
«Развитие особых, добрососедских отношений с Грузией занимает ключевую роль во внешней политике Армении. Два наших народа связаны множеством нитей. Наша вековая дружба, а также общие ценности демократии и верховенства закона, составляют ту прочную основу, на которой зиждется партнерство двух наших стран», – сказал он.
Как пишет агентство АРКА, Пашинян также отметил, что армянская община в Грузии, имеющая многовековую историю, выступает тем мостом, который еще крепче связывает две страны.
«Мы имеем динамично развивающуюся широкую повестку сотрудничества, которая включает в себя множество сфер. Сегодня с господином Гарибашвили мы имели возможность продолжить установленный с правительством Грузии конструктивный диалог», – сказал он.
И.о. премьера Армении сообщил, что главы правительств обратились к текущей ситуации сотрудничества и перспективам развития в области транспорта, энергетики, экономики и других важных сферах.
«Мы решили отныне в наших отношениях сделать еще больший акцент на развитии торговли и экономических связей. С нашей стороны, в частности, была отмечена важность более эффективного использования путей регионального транспортного сообщения и развития транзитного потенциала», – сказал он.
По словам Пашиняна, в ходе встречи был отмечен потенциал сотрудничества между странами в сфере высоких технологий и необходимость его использования, обсуждены вопросы сотрудничества в сферах образования, науки и культуры.
«Мы обменялись мнениями о шагах, сделанных в направлении борьбы против пандемии коронавируса в наших странах. С моим грузинским коллегой мы обратились также к вопросам региональной безопасности. Для нас несомненно, что армяно-грузинское партнерство в нашем регионе - одно из важнейших гарантий обеспечения стабильности», – сказал он.
Обращаясь к региональным проблемам, Пашинян выразил уверенность, что карабахский конфликт должен получить окончательное урегулирование под патронатом сопредседателей Минской группы ОБСЕ на основании предложенных ими принципов.
Премьер Грузии в Ереване: «Миру, переговорам, диалогу нет альтернативы»
Война в Карабахе поставила в сложную ситуацию весь регион. Думаем, что миру, переговорам, диалогу нет альтернативы, – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на совместной пресс-конференции с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном.
«Грузия всегда была сторонником мирного сотрудничества и сожительства на Южном Кавказе, и этот курс продолжится и в будущем. Мы готовы способствовать региональному диалогу по вопросам экономики, торговли, культуры, по другим гуманитарным вопросам», – отметил Гарибашвили.
Грузинский премьер также заявил, что стабильность и демократическое развитие Армении важны как для Грузии, так и для всего региона.
«Мы уверены, что досрочные парламентские выборы пройдут (в Армении) свободно и прозрачно, и армянский народ в очередной раз покажет приверженность демократическим принципам», – подчеркнул Гарибашвили.
Премьер Грузии посещает Ереван с официальным визитом. Внеочередные парламентские выборы пройдёт в Армении 20 июня.
Bloomberg: Россия задерживает поставки вакцины в Северную Македонию из-за Навального
Россия задерживает поставки вакцины от коронавируса "Спутник V" в Северную Македонию по политическим причинам. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников. По их словам, задержка поставок связана с тем, что Северная Македония стала одной из трех балканских стран, которые в начале года осудили преследование российского оппозиционного политика Алексея Навального.
Один из чиновников правительства Северной Македонии сообщил Bloomberg, что официально задержки в поставках связаны с производством вакцины и высоким спросом на нее.
В Российском фонде прямых инвестиций, который занимается дистрибуцией вакцины за рубежом, заявили Bloomberg, что поставки в Северную Македонию идут в соответствии с контрактом.
"Нет никакой политики, когда речь заходит о сотрудничестве в области вакцин ", – говорится в заявлении организации.
Северная Македония должна получить 200 тысяч доз вакцины "Спутник V". В марте в страну уже были поставлены шесть тысяч доз. Помимо российской вакцины, Северная Македония закупила препараты от Pfizer и китайской Sinopharm.
Российский препарат "Спутник V" с марта ожидает утверждения Европейским агентством лекарственных средств. Российской вакцины также пока нет в списке вакцин, рекомендованных ВОЗ.
При этом две страны ЕС – Венгрия и Словакия – закупили российскую вакцину самостоятельно (они имеют такое право, поскольку "Спутник" не включён в систему централизованных закупок ЕС). В Венгрии её используют при вакцинации, в Словакии – пока нет. Закупка российской вакцины, не одобренной ЕС, вызвала в Словакии правительственный кризис, приведший к отставке премьер-министра.
Венгрия также остается единственной страной Евросоюза, применяющей китайскую вакцину от COVID-19 Sinopharm.
Тело погибшей в Грузии гражданки Казахстана доставили на родину
Тело погибшей в Грузии гражданки Казахстана Асель Айтпаевой доставили на родину. Гроб с телом женщины в аэропорту Нур-Султана встретили её родственники, пишет казахская служба «Радио Свобода» (радио Азаттык).
Тело 26-летней Айтпаевой было найдено под окнами многоэтажного жилого дома в Тбилиси 5 мая. Прокуратура Грузии заявила о проведении расследования. Она сообщила, что казахстанка после изнасилования находилась в тяжелом посттравматическим состоянии, она «покончила жизнь самоубийством, спрыгнув с 8-го этажа». В прокуратуре также сказали, что 57-летний подозреваемый в изнасиловании и доведении до самоубийства задержан, ему может грозить до 10 лет лишения свободы. Он взят под стражу.
Бабушка Асель Айтпаевой Рысбала Кабиденова говорит, что не верит в версию суицида. «Она не могла покончить с собой. Пусть проведут честное расследование, установят виновных и накажут их», — сказала она Азаттыку.
Грузинские СМИ, сообщившие о смерти казахстанки, написали о возможной торговле людьми, указав, что Айтпаеву мог продать для сексуальной эксплуатации её соотечественник, который приходится ей родственником. Расследование в Грузии продолжается.
Азербайджан проведет широкомасштабные военные учения
Вооруженные силы Азербайджана с 16 мая проведут широкомасштабные учения. Об этом сообщили в Минобороны страны.
«В учениях под руководством министра обороны будет задействовано до 15 тыс. личного состава военнослужащих, до 300 единиц танков и другой бронетехники, до 400 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивные системы залпового огня, минометы и противотанковые средства, до 50 единиц военной авиации и беспилотных летательных аппаратов различного назначения», – отмечается в сообщении.
В Минобороны говорят, что в учениях основное внимание будет уделено управлению, приведению в боевую готовность и перегруппировке войск с учетом боевого опыта, накопленного во Второй карабахской войне, в том числе совершенствованию боевого слаживания и взаимодействия между общевойсковыми объединениями, ракетными и артиллерийскими войсками, авиацией и силами специального назначения.
В ведомстве также заявили, что в ходе учений, которые продлятся до 20 мая, войска выполнят задачи «по предотвращению провокаций незаконных вооруженных формирований и проведению контропераций по нейтрализации террористов».
- Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Населенная в основном этническими армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании непризнанной «Нагорно-Карабахской республики».
- После очередного обострения ситуации в конце сентября 2020 года Азербайджан вернул под свой контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и взял древний и символически значимый город Шуша (на армянском Шуши). На следующий день после взятия Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в регионе.
- По условиям договора, за Арменией и Азербайджаном закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа. Под контроль Азербайджана были возвращены Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы и части Мартунинского, Мартакертского и Аскеранского районов, город Шуши и почти весь Гадрутский район. Вдоль линии соприкосновения размещена миротворческая миссия России.
Бывший мэр Екатеринбурга арестован за акцию в поддержку Навального
Бывший мэр Екатеринбурга и депутат Госдумы Евгений Ройзман арестован на девять суток за организацию акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, прошедшую 31 января. Суд посчитал, что политик поддержал мероприятие своими сообщениями в твиттере, передаёт Znak.com.
По версии полиции, Ройзман организовывал акцию своими твитами "Надо выходить 31-го. Я буду", "Твари, надо выходить" и "Они делают всё возможное, чтобы 31-го вышли как можно больше людей. Дебилам главное не мешать". Обвинитель заявил, что в сообщениях есть время и место проведения акции, значит автор был его организатором.
Ройзман свою вину отрицает. Он сказал, что так до конца и не понял, в чём его обвиняют. Перед заседанием в Октябрьском суда Екатеринбурга он сказал, что в последний раз был арестом 38 лет назад. Он собрал в камеру три книги и предметы первой необходимости.
В среду на политика были составлены два протокола из-за акции в поддержу Навального 21 апреля. Его обвинили в организации шествия и участии в нём. В марте он дважды был оштрафован за акции 23 и 31 января. Если его признают виновным в таком правонарушении ещё раз, он может стать обвиняемым по уголовной статье о неоднократном нарушении правил проведения публичных акций — так называемой "дадинской статье".
- Акции в поддержку Навального прошли в России зимой после ареста оппозиционера, вернувшегося после лечения в Германии в Москву. Политик был отправлен в колонию до лета 2023 года. В заключении он объявлял голодовку, после чего его сторонники организовали митинги с требованием обеспечить ему доступ к независимым от исправительной системы врачам. На всех этих мероприятиях были задержаны тысячи участников, против них заведены десятки уголовных дел.
Всемирный банк выделит Грузии 85 млн евро на создание рабочих мест
Всемирный банк выделит Грузии 85 миллионов евро. Программа, утвержденная Исполнительным советом международного финансового института, будет использована для финансирования примерно 6 тысяч микро, малых и средних предприятий, пострадавших от пандемии COVID-19.
Во Всемирном банке заявляют, что новый проект направлен на поддержку предприятий и создание рабочих мест путем расширения и усиления программ помощи для этих фирм, а также на поощрение цифровизации экономики Грузии.
«Посредством этого пакета помощи Всемирный банк поможет создавать рабочие места и развивать предприятия, которые являются основой экономики страны и ключевым элементом устойчивого восстановления. Это поможет компаниям облегчить доступ к финансам и инвестировать в финансовую инфраструктуру, что будет способствовать внедрению технологий и использованию цифровых финансовых услуг», – заявил региональный директор Всемирного банка по Южному Кавказу Себастьян Молинеус.
В Казани похоронили детей-жертв стрельбы в гимназии. ФОТО
В Татарстане сегодня день траура. В Казани и районах республики похоронили погибших во время стрельбы в школе №175.
Накануне были убиты девять человек: семеро детей и двое взрослых. Еще 23 человека пострадали (двадцать детей и трое взрослых), в данный момент все они находятся в больницах.
Предполагаемый нападавший – 19-летний Ильназ Галявиев. Его задержали. Следственный комитет по Республике Татарстан возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ – «Убийство».
Российский Красный Крест объявил о сборе пожертвований для пострадавших в результате нападения на школу в Казани.
«Мы берем на себя обязательства совместно с правительством Республики Татарстан определить потребности семей, которых коснулась данная трагедия. И постараемся им помочь. Каждый случай будет рассматриваться индивидуально. Отчет о расходовании средств будет размещаться публично ежемесячно на сайте Российского Красного Креста», – говорится в заявлении на сайте организации.
Ранее власти Татарстана объявляли, что выплатят семьям погибших при нападении на школу по миллиону рублей, а пострадавшим – от 200 до 400 тысяч рублей.
В связи с массовым убийством в Казани спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости обсудить запрет на анонимность в интернете. Об этом Володин написал в своем Telegram-канале.
«Звучат предложения уйти от анонимности в интернете, что позволит, считают сторонники этой идеи, в разы снизить объем контента, пропагандирующего насилие, героизирующего экстремизм. Необходимо обсуждать», – говорит Володин.
По его мнению, после стрельбы в Казани также нужно ужесточить выдачу лицензий на приобретение оружия. Госдума рассмотрит соответствующий законопроект в первом чтении на следующей неделе.
Уполномоченный по правам ребенка Татарстана Ирина Волынец назвала причиной стрельбы в Казани «абсолютное отсутствие государственной идеологии».
«Пока не будет государственной идеологии, пока дети не будут заняты внеурочно так, как это было в СССР, причем эта занятость должна обеспечиваться государством, если мы сейчас кардинально не изменим нашу систему, то, к сожалению, [подобная] ситуация будет повторяться. Далеко не каждая семья, особенно многодетная, [сейчас] потянет кружки, особенно если ребенок хочет посещать разные кружки», – сказала Волынец в эфире Youtube-канала «Соловьев Live».
В комментарии ТАСС Волынец также отметила, что семья Галявиева считалась благополучной, а сам он не состоял на учете «ни в полиции, ни в комиссии по делам несовершеннолетних».
«Ясно одно, что семья никаких подозрений не вызывала ни у кого. По месту учебы характеризуют, что он был достаточно уравновешенным, вежливым мальчиком, опрятным, то есть обыкновенный студент», – сказала она.
Кроме того, спикер Госдумы заявил о необходимости «разработать порядок, который не позволит взять в руки оружие и тем более зарегистрировать его человеку с неустойчивой психикой».
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