«Нацдвижение» между двух огней

Завтра оппозиция и власть в грузинском парламенте приступят к выполнению пунктов соглашения по выводу страны из кризиса. Речь идет об избирательной реформе и принятии закона об амнистии, который коснется фигурантов дела «Гавриловской ночи», в том числе освобожденного два дня назад лидера «Нацдвижения» Ники Мелия. Но он и его партия не спешат с ответом – пойдут ли они в парламент, что было одним из условий его освобождения.

«Сегодня наши с «Нацдвижением» партийные дороги разошлись», – сообщила Саломе Самадашвили. Она стала единственной в бывшей партии власти, кто прервал парламентский бойкот и подписал в индивидуальном порядке 19 апреля т.н. документ Мишеля - соглашение оппозиции и власти по выводу страны из политического кризиса при посредничестве ЕС. И хотя о ее намерениях было уже известно, писать заявление об уходе Самадашвили не спешила. Она дожидалась освобождения из заключения партийного лидера Ники Мелия.

А вчера, довольно долго с ним пообщавшись, приняла окончательное решение: другом Мелия она остается, членом «Нацдвижения» – нет:

«То, что «Нацдвижение» не подписало документ Мишеля, я считаю настолько грубой ошибкой, что это делает невозможным мое дальнейшее сотрудничество с партией. В особенности, если учесть, что я была одним из переговорщиков. Партии это решение очень навредит на международной арене. Повторяю, я считаю очень большой ошибкой то, что до сих пор на этом документе не стоит официальная подпись «Нацдвижения».

Вместе с Саломе Самадашвили из «Нацдвижения» вторым переговорщиком между оппозицией и властью при посредничестве председателя Евросовета Шарля Мишеля был Акакий Минашвили. Но он – против вхождения в парламент и подписания документа Мишеля, и выступает за расширенные консультации, о чем вчера говорил и партийный лидер Ника Мелия:

«Вчера был очень напряженный день: 8-9 часов длилось обсуждение, рассматривались все варианты согласия или отказа от работы в парламенте. Внутри партии разные позиции. Решение будет принято на основе очень широких дискуссий. Мы считаем, что для изменения ситуации в стране необходима смена власти. Мы планируем интенсивные встречи, чтобы убедить всех, не только наших сторонников, в том, что активность на предстоящих осенью выборах очень важна для смены власти».

Сигналом того, что внутрипартийные дискуссии идут напряженно и не совсем в ожидаемом для многих русле, стал пост на Facebook одной из лидеров «Нацдвижения» Хатии Деканоидзе. Сегодня с утра она решила сделать достоянием общественности аргументы, почему партия должна войти в парламент и почему отговорки о необходимости спрашивать об этом у каждого сторонника не уместны:

«Если ЕНД останется вне парламента, будет постоянный огонь между нами и оппозиционными партиями. Это сделает невозможной координацию вопроса выдвижения кандидатов на выборах. И это – неминуемое поражение. Международная поддержка окажется под большим вопросом, что подразумевает предоставление дополнительного пространства «Грузинской мечте» для манипуляций».

А она, партия власти, напоминает Деканоидзе, больше всех желает, чтобы ЕНД осталось вне парламента. Оппозиционер убеждена, что смена власти без «Нацдвижения» невозможна, но и «без всего оппозиционного электората победа будет сложной». Открытое несогласие Хатии Деканоидзе с партийной линией, что ранее за ней не наблюдалось, усилило предположения, что в случае отказа «Нацдвижения» войти в парламент, это сделают несколько депутатов самостоятельно, как это уже произошло в случае «Европейской Грузии».

Между тем европарламентарии и американские сенаторы торопят «Нацдвижение» с принятием решения, напоминая о важности соглашения, которому должны следовать все политические игроки. Тем более, что в этом соглашении два пункта – освобождение совладельца ТВ Мтавари Георгия Руруа и лидера «Нацдвижения» Ники Мелия из-под стражи – выполнены. Об этом и напомнил ЕНД со страницы в twitter ведущий республиканец в комитете Сената по международным отношениям сенатор Джим Риш, который яростно критиковал грузинские власти за арест Мелия.

«Рад видеть Нику Мелия, лидера ЕНД, вышедшим из тюрьмы. Это выполнение обещания, данного в апрельском соглашении 2021 года. Теперь я ожидаю, что все политические партии займут свои места в парламенте Грузии и будут работать вместе».

Этого ждут и в остальной части оппозиции. Там, мягко говоря, считают неуместной идею Ники Мелия сплотиться на октябрьских муниципальных выборах, в то время, когда ЕНД не спешит войти в парламент и участвовать в принятии конституционных поправок, необходимых для избирательной реформы, а также закона об амнистии по делу фигурантов «Гавриловской ночи», в том числе, самого Мелия. Он на свободе, напомнил сегодня лидер «Граждан» Алеко Элисашвили, а другие – в тюрьме. Припомнил Элисашвили лидеру «Нацдвижения» и нападки на него, когда он и еще один член партии решили в конце января войти в парламент:

«Благодаря подписавшим соглашение оппозиционерам, на свободу вышли и Руруа, и Мелия. Я такого бесстыдства не помню в грузинской политике - чужими руками хотят заключенных освободить, провести избирательную реформу, а потом, вполне возможно, войдут в парламент. Да если не войдут, пусть останутся на улице, тоже мне – беда!», – возмущался Алеко Элисашвили.

Особых переживаний по этому поводу в «Грузинской мечте» нет. В какой-то степени ей на руку, если «Нацдвижение» продолжит бойкот. Без его голосов невозможно будет принять конституционные поправки и провести фундаментальные изменения в избирательном кодексе, которые, по утверждениям оппонентов власти, не устраивают «Грузинскую мечту».

Опуская этот момент, сегодня представители парламентского большинства отмечали, что с завтрашнего дня парламент приступает к рассмотрению законопроекта об амнистии и к поправкам в избирательный кодекс.

Возможно, от «Нацдвижения» отколется одна часть, как это было в случае бывших «националов», а теперь – членов «Европейской Грузии», предполагает политолог, профессор ТГУ Звиад Абашидзе. Но этот процесс он считает естественным, обращая внимание на то, что отток людей в лице бывшего премьер-министра Георгия Гахария и его ближайшего окружения произошел и в «Грузинской мечте».

«Возможно, какая-та часть уйдет из «Нацдвижения» и создаст новую силу. Но полный распад ей не грозит. «Нацдвижение» – все-таки влиятельная, сильная партия. Такой же процесс идет и в «Грузинской мечте», и в «Европейской Грузии», в других партиях. В политическом спектре начинается перегруппировка, потому что в Грузии все крупные партии представляют или представляли власть. А политические процессы показали, что такие широкие объединения больше неэффективны. Они должны измениться, в противном случае их авторитет в обществе еще больше упадет, что в целом плохо для политических процессов и демократии», – говорит Звиад Абашидзе.

При этом политолог спешит отметить, что каким бы ни было решение «Нацдвижения», оно не сможет значительно повлиять на начавшиеся после подписания соглашения Мишеля политические процессы.

Для ответа – будет ли на этом документе подпись «Нацдвижения», его лидер Ника Мелия попросил неделю.