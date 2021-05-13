Грузия планирует производство беспилотников и автоматов М4

В Грузии начнется производство беспилотных летательных аппаратов и автоматов типа М4. Об этом министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе заявил сегодня во время выступления на «министерском часе» в парламенте.

Как пишет «Новости-Грузия», автоматы и беспилотники планируется производить на базе военного научно-технического центра «Дельта», который принадлежит министерству обороны.

По словам министра, первые произведенные в Грузии беспилотники появятся в 2022 году.

«До конца года на территории «Дельта» начнет работать новое грузино-израильское предприятие, которое наладит производство автоматов М4», – сказал министр.

Министр также сообщил, что ведутся переговоры с южноафриканскими и польскими компаниями о создании совместного предприятия по производству малых и больших беспилотных летательных аппаратов на базе «Дельта». В этом году планируется подписать контракт, а в 2022 году запустить производство, пояснил Бурчуладзе.

Кроме того, в целях усиления боеспособности Грузии планируется закупка беспилотных летательных аппаратов, а также создание производственных мощностей для их производства. Для плана «Поддержка Сил обороны-2030» ведутся переговоры со странами НАТО и уточняются технические детали.