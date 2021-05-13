«Лело» завело депутатов в зачетную зону

Спустя полгода после своего избрания новый грузинский парламент получил оппозиционную фракцию – «Лело – партнерство для Грузии». К четверым депутатам «Лело» присоединились три независимых депутата, в том числе бывший член «Нацдвижения» Саломе Самадашвили. Она в ходе сегодняшних дебатов защищала своего бывшего лидера, председателя «Нацдвижения» Нику Мелия от нападок «Грузинской мечты».

Партии «Лело» сегодня удалось оправдать свое название. Это слово на грузинском означает приносящее команде очки приземление мяча на зачетном поле противника – как в регби, так и в старинной грузинской игре «Лелобурти» (своеобразный регби без правил) .

Партия «Лело» обошла другие оппозиционные партии, которые две недели назад подписали соглашение Мишеля и прервав бойкот вошли в парламент. Четыре ее представителя в парламенте сумели убедить трех независимых депутатов, бывших членов «Европейской Грузии» Армаза Ахвледиани и Шалву Шавгулидзе, а также покинувшую накануне «Нацдвижение» Саломе Самадашвили, и вместе объединиться в оппозиционную фракцию ( для создания фракции необходимо 7 депутатов) под названием «Лело – партнерство для Грузии».

– Это даст нам дополнительные рычаги для контроля над правительством и возможности следования соглашению Мишеля, – заявил глава фракции, один из лидеров «Лело» Бадри Джапаридзе:

«Мы не дадим покоя не одному члену правительства до тех пор, пока не увидим от них адекватных шагов для хотя бы малейшего облегчения жизни наших граждан. Конечно, пока эта власть не сменится, необходимые радикальные реформы не могут быть осуществлены в той мере и в тех масштабах, в которых нам бы хотелось. Но документ Шарля Мишеля сегодня дает нам возможность потеснить господствующие везде кланы, в том числе в суде. И таким образом подготовить фундамент для коренных изменений».

Независимые депутаты отмечали, что их главная цель – вывести страну из глубокого кризиса и исправить имидж страны в глазах западных партнеров. Депутат Шалва Шавгулидзе напомнил о рисках потери этой поддержки:

«Мы должны пожать протянутую руку дружбы западных партнеров. Мы должны способствовать продолжению западного курса Грузии, потому что существуют очень серьезные риски сворачивания страны с него».

Чтобы выяснить, что происходит на этом направлении, Саломе Самадашвили от имени новоиспеченной фракции и как заместитель ее руководителя, намерена вызвать в парламент министра иностранных дел Давида Залкалиани. Но прежде свою ярость Самадашвили направила на депутатов «Грузинской мечты». Особенно досталось Ираклию Заркуа, который упомянул представителей «Нацдвижения» в уничижительном плане, назвав их «нацами». Заркуа, предрек «националам» и их лидеру Нике Мелия позорное возвращение в парламент, при этом обратился к оппозиционным депутатам, сидящим в зале заседания:

«Вот сейчас, среди вас есть пустое место, там очень скоро будут сидеть, выстроившись шпалером, представители «Национального движения». Те люди, которые кричали что не поймают Мелия, а потом попрошайничали, чтобы как-нибудь Евросоюз заплатил залог. А теперь им не нравится планируемая амнистия. Они и амнистию подпишут и сюда войдут, семеня ногами, сядут на эти свободные места».

Саломе Самадашвили считает грубой политической ошибкой «Нацдвижения» и его лидера Ники Мелия отказ от подписания соглашения Мишеля и присоединения к парламентской работе, но и не скрывает, что ей все еще за них, бывших соратников, обидно. Но ярость у Саломе Самадашвили вызывает попытка «Грузинской мечты» исказить суть соглашения:

– Хочу обратиться к господину Заркуа, – пронзительным начала Саломе Самадашвили, – Успокойтесь, если можно, понимаю, что в очень сложной ситуации оказалась «Грузинская мечта». Вам пришлось освободить обоих политзаключенных. На предыдущем заседании я из этого парламента приветствовала освобождение Георгия Руруа (совладельца ТВ Мтавари – ЭК), сегодня приветствую также освобожденного Нику Мелия. Так что успокойтесь и внимательно прочтите еще раз документ Мишеля. А потом вслушайтесь в послания, которые сегодня звучат из Вашингтона и Брюсселя. Вы помните, как прежнее соглашение 8 марта 2020-ого не выполнили, как вы обманули весь мир и грузинское общество, обещав провести выборы по пропорциональной системе. А итоги проведенных вами (парламентских) выборов до сих пор сотрясают страну. Поэтому в документе Мишеля заложены все те изменения, которые мы должны внести в Конституцию и другое законодательство.

Но в результате разных прочтений документа Мишеля сегодня были зарегистрированы два варианта – от власти и от оппозиции – законопроекта об амнистии по делу «Гавриловской ночи», главным фигурантом которого является лидер «Нацдвижения» Ника Мелия. Большой разницы между ними не видит лидер «Гирчи» Яго Хвичия. Но он готов проголосовать за тот, по которому будет достигнут больший консенсус. Волнует его другое – ограничения, введенные из-за пандемии, которые длятся больше полугода:

«Мы слишком увлеклись, политическими процессами, вопросами о вхождении в парламент, и забываем, что происходит на улицах. У нас до сих пор комендантский час. Можно таким образом бесконечно продолжать обеднение людей. Даже у членов парламента нет ответа на вопрос: «когда мы вернемся к нормальной жизни?»

О возвращении к другой нормальной, по его мнению, к жизни взывал сегодня главный лейборист Шалва Нателашвили, обращаясь к оппозиционерам, прервавшим бойкот. Он, единственный депутат от своей партии, прошедший в парламент, отказался это делать. Он считает, что оппозиция должна вернуться к «той светлой» по его словам поре прошлого года, когда они собирались в лейбористском офисе и единым фронтом выступали против олигарха Бидзины Иванишвили и его «Грузинской мечты». Из-за прерванного бойкота теперь парламент не может считаться однопартийным, а появление оппозиционной фракции, создает еще больше иллюзию многопартийного парламента. Для реальной победы Шалва Нателашвили считает нужным объединение оппозиции перед октябрьскими местными выборами:

«Поэтому, мы, те кто не вошли в парламент, не должны вступить ни ногой. А те у которых поскользнулась нога в парламенте, пусть незамедлительно оставят этот дворец зла, вернутся к нам, а осенью и след простынет Иванишвили в политическом пространстве».

Но пока в политическом пространстве простыл сам призыв Нателашвили. Вместе с ним бойкот продолжают лишь «Европейская Грузия», которую из-за этого оставили все пятеро прошедших по партийным спискам депутаты, и «Нацдвижение», имевшее изначально больше всех 36 мандатов. Но из-за неподписания соглашения Мишеля партию со своим мандатом покинула Саломе Самадашвили. Возможно, к ней присоединятся в индивидуальном порядке другие представители бывшей партии власти. Некоторые из них в эти дни публично заявляют, что партия должна войти в законодательный орган.

Партийный лидер Ника Мелия сегодня сообщил, что ведутся консультации по этому вопросу. Для многих поводом для предположения о том, что «Нацдвижение» все же войдет в парламент, послужили слова Ники Мелия о том, что анонсируемая до его освобождения широкомасштабная акция протеста 15 мая больше неактуальна, как он пояснил: «из-за совсем другой реальности».