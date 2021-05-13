Наземные и воздушные войска Израиля начали атаку на сектор Газа

Военнослужащие воздушных и наземных войск Армии обороны Израиля ведут наступление на сектор Газа, сообщается в Twitter-аккаунте ЦАХАЛ.

Как отмечает The Times of Israel, в операции задействованы боевые самолеты, вертолеты, а также танки и артиллерия.

Также Армия обороны Израиля приказала всем жителям страны, находящимся в пределах 4 километров от границы с сектором Газа, укрыться в бомбоубежищах и не покидать их до дальнейших указаний. По данным The Times of Israel, это мера предосторожности, и серьезного ответного удара по израильской территории не ожидается.

«Интерфакс» напоминает, что yакануне израильское военное командование разработало план наземной операции в секторе Газа. К границе были переброшены дополнительные войска, в том числе бронетанковые бригады и подразделения десантников.

Обстановка в Израиле и секторе Газа обострилась после того, как боевики начали ракетные обстрелы израильской территории в поддержку палестинских демонстрантов в Иерусалиме. Те изначально выступили против решения израильского суда о выселении нескольких палестинских семей из их домов в населенном пункте Шейх Джаррах. Этот конфликт перерос в военное противостояние армии Израиля и боевиков ХАМАС.

По данным израильских военных, за последние три дня боевики ХАМАС и "Палестинского исламского джихада" выпустили по Израилю более 1,5 тыс. ракет. Большинство ракет было перехвачено системой ПВО "Железный купол", еще около 350 упали на территории сектора Газа. В ответ армия обороны Израиля нанесла удары по более чем 700 целям в секторе Газа.

Тунис, Норвегия и Китай выступили с инициативой проведения чрезвычайного заседания Совета Безопасности ООН по израильско-палестинскому конфликту. Предлагается провести заседание в открытом режиме с приглашением представителей Израиля и Палестины.