В Южную Осетию доставили российскую вакцину от коронавируса – «Спутник-V». «Эхо Кавказа» спросило у жителей Цхинвала, собираются ли они воспользоваться этой возможностью и сделать прививку.

Нина: Сделаю, если понадобится. Пока острой нужды нет, и потом, вакцину ведь не привезли в большом количестве. При необходимости, конечно, я за вакцину. Это лучше, чем кто-нибудь заболеет и осложнения получит. Вон сколько людей у нас погибло. Лучше сделать вакцину, хуже не будет. Вакцина обязательно нужна учителям, медработникам – тем, кто работает в многолюдных местах. Для них вакцинация обязательна.

Алана: Я как человек, который не переболел коронавирусом, хотела бы сделать вакцину. Но так как у меня высокая чувствительность к прививкам и это не раз проявлялось, я хотела бы убедиться, что мне смогут оказать экстренную помощь в случае какой-то острой реакции. Поэтому я не уверена, буду ли я делать здесь или в Северной Осетии. Так что да, я хочу сделать вакцину, воспользоваться этим шансом. В семье моей тоже не болели и тоже хотят сделать.

Константин: Конечно, я воспользуюсь возможностью вакцинироваться. Я думаю, обязательно нужно это сделать, тем более сейчас уже все идет к тому, что не будут никуда выпускать, впускать, и для себя, для здоровья тоже советую. Все мое окружение тоже думает так, что надо вакцинироваться.

Лина: Нет, не буду прививаться, потому что пока это все не исследовано. На исследование вакцины ведь нужно два года, а коронавирусу пока год. Я бы не сделала. Я больше боюсь побочных эффектов. Пока не знают, из чего сделана вакцина, какие побочные эффекты. Некоторые делали и месяц у них температура не падала ниже 40 градусов. И очень плохо себя чувствовали после этого. У всех иммунитет разный, но…

Наталья: Конечно, я еще собиралась во Владикавказ поехать, чтобы сделать ее. Я интересовалась, почему у нас пока не делают. Я еще не слышала, впервые от вас слышу. Очень удобно и хорошо. Обязательно сделаю вакцину. Я не болела, но все равно.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия