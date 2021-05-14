В деле Асель появился еще один обвиняемый

Прокуратура Грузии предъявила обвинения еще одному лицу, фигурирующему в деле о смерти Асель Айтпаевой – гражданки Казахстана, погибшей в Тбилиси 5 мая. Это родственник семьи Айтпаевых – Мурат Меирбеков, который, по информации органов, дважды изнасиловал девушку. Согласно версии следствия, спустя неделю Асель Айтпаева вновь подверглась сексуальному насилию, со стороны гражданина Грузии – Бесика Тордуа, после чего совершила самоубийство.

Мурат Меирбеков, которому сегодня в Грузии заочно предъявили обвинения в изнасиловании Асель Айтпаевой, в настоящее время находится в Казахстане. Меирбеков – родственник Айтпаевых. Именно по его приглашению 26-летняя девушка приехала в Грузию в конце апреля.

«Следствием, проведенным Министерством внутренних дел Грузии, было установлено, что 28 и 29 апреля, в Рустави, М.М., с применением физического насилия и угроз, дважды вступил в принудительный половой контакт с А.А.», – говорится в заявлении прокуратуры.

Мать Асель – Айсулу Айтпаева говорит, что была хорошо знакома с Меирбековым и его семьей, общалась с ними. Поэтому, когда он предложил ее дочке работу в Грузии, доверилась родственнику. Меирбеков, за несколько дней того, как Асель покончила жизнь самоубийством, вернулся в Казахстан. Лично с Айтпаевыми он после этого не связывался, но мать погибшей девушки говорит, что это пытаются сделать его родные:

«Его супруга звонит, теща приходит – я их видеть не хочу. Говорят, что родители его хотят прилететь ко мне. Я сказала: «Не надо, зачем? Эти взрослые люди сейчас передо мной на коленях стоять будут что ли?» Это ведь он сделал, а не они. А он здесь ходит на свободе. Я сказала его супруге, спроси у своего мужа: «Глядя в глаза своего ребенка – как можно было с чужим так поступить?» Сделал головой – пусть теперь шею поднимает. Конечно, что мне даст, что его там посадят? Но может хоть что-то. Может это хоть кого-то остановит, чтобы дети оставались дома с родителями (и не уезжали)».

Айсулу Айтпаева не исключает, что ее дочь могла стать жертвой преступной схемы и речь может идти о торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Она настаивает на том, чтобы Меирбекова экстрадировали в Грузию.

«Сегодня написала в Генеральную прокуратуру Казахстана, чтобы его экстрадировали в Грузию, потому что все произошло там. Все доказательства там, все записи там. Я, конечно, требую, на телевидении выступаю, прошу, чтобы отправили его в Грузию», – сказала Айсулу Айтпаева «Эху Кавказа».

Адвокат семьи, юрист НПО Сапари Нино Андриашвили говорит, что следственные органы могут потребовать выдачи Меирбекова:

«Расследование и судебный процесс могут продолжиться (в Грузии) и без него (Меирбекова), если государство (Грузия) решит так, или другое государство (Казахстан), скажем, не выдаст его. Но, когда приговор будет вынесен и подтвердится, что он совершил преступление – если его выдадут, то он (отбудет срок) в Грузии, если же нет – то он ответит перед законом там (в Казахстане)».

Ранее по этому делу был также задержан 56-летний Бесик Тордуа. Он обвиняется в изнасиловании и в доведении до самоубийства Асель Айтпаевой. Мужчина себя виновным не признает. Из копии допроса Тордуа следует, что после того, как ему стало известно о том, что Асель стала жертвой сексуального насилия со стороны Меирбекова, он настоял на том, чтобы последний покинул страну и предложил девушке переехать к нему. Тордуа признает, что у него с Асель Айтпаевой была сексуальная связь, но настаивает на том, что произошло это по обоюдному согласию. Почему после этого девушка выпрыгнула с балкона восьмого этажа, согласно показаниям Тордуа, ему не известно. Тордуа грозит тюремное заключение сроком от 8 до 10 лет. Мурату Меирбекову – от 6 до 8.