Музей истории денег в Абхазии: от колхидок до апсаров

Сегодня в помещении Музея истории денег, которое расположилось в левом крыле здания Национального банка Абхазии, в три часа дня состоялась официальная церемония его открытия. Журналисты же были приглашены в него на час раньше. Вот как объяснил им это председатель Нацбанка Беслан Барателиа:

«Мы решили приурочить открытие музея ко дню рождения первого президента Абхазии Владислава Ардзинба. Людей, которых мы хотели бы пригласить, очень много, но, к сожалению, возможности музея ограничены, как вы видите, зал небольшой, к тому же сложно проводить экскурсию, когда приходят десятки людей, и в-третьих – из-за эпидемиологической ситуации решили разделить время прихода гостей. Журналистов пригласили пораньше, чтобы у них была возможность спокойно, без толчеи ознакомиться с тем, что представлено в музее». Когда начался брифинг, Барателиа сказал: «Задумка создать музей появилась года три назад. Это было связано с тем, что мы стали активно заниматься пропагандой, популяризацией банка Абхазии, поскольку через монеты можно много рассказать о нашей стране, деятельности Банка. Были многочисленные нумизматические выставки, в которых участвовал Банк Абхазии, публикации в изданиях. Это все вызвало интерес нумизматического сообщества. И вообще в любой стране при центральных банка, а бывает, и отдельно существуют музеи, которые собирают фонды, И мы решили сделать музей открытым, поскольку Абхазия является туристической страной и мы хотели бы, чтобы гости, которые приезжают в Абхазию, воспринимали ее не только как место отдыха, где можно лежать на пляже и ходить в горы, познавали и через этот музей в том числе нашу богатую историю. Мне кажется, это будет весьма востребовано и интересно».

Первоначально, как рассказывало «Эхо Кавказа» в апреле 2019 года, планировалось открыть музей к концу того года, но работы чуть затянулись, а потом, как известно, грянули коронавирусная пандемия и ограничительные меры. Но нет худа без добра: за это время удалось значительно пополнить коллекцию монет, представленных в музее, к его открытию, сказал Барателиа.

Директор музея истории денег Астамур Тания продолжил его выступление:

«Абхазия относится к одной из древнейших территорий денежного обращения на планете. Самые первые монеты были отчеканены в седьмом веке до нашей эры, а денежное обращение в Абхазии началось в пятом веке до нашей эры. То есть период этого обращения у нас охватывает две с половиной тысячи лет. По монетам можно судить о технологиях, об идеологии, эстетике, культуре людей, которые проживали здесь до нас. Если вы обратили внимание на наш логотип, то это – стилизация аверса монеты конца V – начала IV века до нашей эры, которая чеканилась в полисах Колхиды, то есть когда в Абхазии началось эффективное денежное обращение. Также в музее можно увидеть монеты средневекового периода, есть византийские монеты, монеты арабского халифата, Сасанидского Ирана, Генуи, Османской империи, монеты и банкноты Российской империи, советского периода и, наконец, выпускаемые в современной Абхазии монеты апсары. Всего в музее представлено около пятисот экспонатов, в том числе боны, выпускавшиеся в революционный период в разных городах Абхазии».

Современные монеты, эмитированные Банком Абхазии с 2008 года, есть в хранилище банка и будут продаваться желающим их приобрести. Остальные монеты, денежные купюры и боны, представленные в экспозиции музея, покупались в основном у лиц, которые находили монеты, приобретались на специализированных площадках в интернете. Есть монеты, подаренные гражданами Абхазии.



Тания показал винтовой станок, на котором чеканят монеты, и предоставил возможность представителям СМИ попробовать свои силы в работе на нем. Это легко сделала одна из самых хрупких девушек – будто всю жизнь занималась чеканкой монет, как шутили присутствовавшие.

Когда директор музея показывал монеты античного периода, в том числе золотые, один из журналистов спросил: «А какая монета тут самая дорогая? – Дорогая моему сердцу? – Нет, в современных российских рублях. – Ну. Знаете, что я скажу. Вот редкая монета времен царя Митридата, она выглядит не очень презентабельно, но… – Какие меры безопасности предусмотрены в музее? – Ну, у нас есть охрана, видеонаблюдении, решетки, сигнализация. То есть все возможные в наших условиях меры безопасности нами приняты».