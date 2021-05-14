Давид Какабадзе: «Эту победу и через 100 лет нужно будет праздновать…»

ПРАГА---«Представляю, что сейчас творится в Тбилиси!» – восторженно завершил свой, может быть, самый главный репортаж, Котэ Махарадзе из Дюссельдорфа 40 лет назад, когда тбилисское «Динамо» выиграло Кубок Кубков, победив в финале «Карл Цейсс» из Йены. Все, что творилось, и как это было, и все, что связано с этой командой молодости нашей мы вспомним и обсудим с Гостем недели – спортивным журналистом Давидом Какабадзе.

– Дато, теперь об этом можно рассказать: ведь ты, можно сказать, тоже приложил руку к той победе…

– Немного громко сказано, но можно рассказать, конечно.

– Как это было?

– Мой отец, который тоже был спортивным журналистом, дружил с Нодаром Парсадановичем Ахалкаци, который был главным тренером тбилисского «Динамо». Он узнал о том, что мне предстоит поездка в Йену – это был 1978 год, – меня, как студента факультета западноевропейских языков и литературы, посылали туда, это был обмен между Тбилисским и Йенским университетами. То было время, когда не было интернета, не было телевидения – сейчас это трудно понять, особенно молодым, что тогда по крупицам собиралась информация, и Нодар Ахалкаци был именно тем человеком, который собирал досье буквально о каждом футболисте, буквально по крупинке. И он вызвал меня на базу в Дигоми, – когда он от моего отца узнал, что я собираюсь ехать в Йену. Никто тогда и подумать не мог, что спустя три года соперником тбилисского «Динамо» в финале Кубка Кубков окажется именно «Карл Цейсс» из этого города.

Но дело было в том, что там, в Восточной Германии, у нас была возможность смотреть игры западногерманской Бундеслиги – кроме того, что у нас была возможность ходить на стадион в Йене и в других городах ГДР. Поэтому он меня попросил после каждого матча, который я смотрел по телевизору или живьем, писать ему что-то вроде отчетов. Тогда он меня научил, как надо смотреть футбол, как надо его анализировать. Я ему очень благодарен за то, что он меня научил смотреть футбол, обращать внимание на детали, о существовании которых я вообще не знал до этого. И вот так сложилось, что в течение двух лет я раз в две недели ему присылал большие письма, 10-15 страниц – с оказией, если кто-то ехал из Йены в Тбилиси, или по почте. И он это досье составлял. Естественно, у него другие агенты тоже были в других странах, но просто мне посчастливилось в том смысле, что команда, которую я очень хорошо знал, оказалась соперником тбилисского «Динамо» в финале. И вот, так это сложилось.

– Я помню это чувство перед финалом: уже к этому времени были повержены «Вест Хэм» – тогда очень сильный, «Фейеноорд» – тогда очень сильный, за год до этого «Динамо» (Тбилиси) играло с «Ноттингемом» и с «Гамбургом» – проигрывало, но на равных играло…

– Выиграло у «Ливерпуля», 3-0…

– Выиграло у «Ливерпуля», да – самое главное! И тут – «Карл Цейсс», вроде ничего особенного. Не было какого-то такого двусмысленного ощущения: с одной стороны – финал, второй за всю советскую историю, а с другой стороны – команда, которая, мягко говоря, не тогдашний «Ноттингем Форест». Как к этому относились?

Команда «Карл Цейсс», хоть особо не могла похвастаться титулами, но была очень сильной командой

– Да, команда вроде без титулов. Но эта команда «Карл Цейсс» по дороге в финал выбила из розыгрыша итальянскую «Рому», потом был «Ньюпорт» из Ирландии (слабая команда, но, между прочим, там был бой), а после этого она победила «Валенсию» из Испании, которая была действующим обладателем Кубка, в 1980 году выигравшим у «Арсенала» в финале. А потом, в полуфинале, йенцы выиграли у «Бенфики». Так что у них соперники были очень сильные. И это говорит о том, что команда «Карл Цейсс», хоть особо не могла похвастаться титулами, но была очень сильной командой. А если вспомнить, что за год до этого олимпийскими чемпионами стали футболисты из ГДР, и в этой команде играли несколько футболистов из «Карл Цейсс», то это тоже говорит о качестве этой команды.

– Ну и ГДР была заклятым братским соперником сборной Советского Союза, помню, тогда – хоть и свои, но тем не менее…

– Да, совершенно верно…

– Дато, как сложилась дальше судьба этой команды? Ведь среди них были абсолютные гении, с моей точки зрения, которые, если бы не тогдашние реалии, вполне могли прославиться на европейском уровне, не меньше, чем сегодняшние звезды. Как они прожили жизнь, что ты про них знаешь?

Виталия Дараселия необыкновенно любили болельщики, не только за то, как он играл в футбол, – очень красиво технично, но и за его самоотверженность, за его необыкновенную работоспособность, и, кроме того, это был человек, который не любил о себе говорить

– Ну, я знаю довольно много о них. К сожалению, некоторые из них ушли из жизни в молодом возрасте. В первую очередь, это Виталий Дараселия, который в возрасте 26 лет погиб в автокатастрофе. Это была трагедия – национальная трагедия, я не побоюсь этого слова, потом что он же и героем этого матча был. Его необыкновенно любили болельщики, не только за то, как он играл в футбол, – очень красиво технично, но и за его самоотверженность, за его необыкновенную работоспособность, и, кроме того, это был человек, который не любил о себе говорить. Его очень любили. Я помню, в тот вечер, когда «Динамо» выиграло Кубок Кубков, его спросил корреспондент, если не ошибаюсь, программы «Время»: «Как вы забили этот свой победный гол?», и он сказал такую фразу: «Ну, знаете, Кипиани мне выдал такой пас, что остальное было делом техники». Если ты помнишь этот гол, то там как раз заслуга Кипиани в этом голе минимальная. Конечно, Кипиани был известен своими передачами – 30-метровыми, 50-метровыми иногда, – но в этом случае он просто откинул мяч Виталию, а тот из ничего сделал гол. И вот это говорит о его скромности, очень много говорит о его личности, мне кажется.

Давид Кипиани тоже в автокатастрофе погиб. Нет в живых Нодара Парсадановича Ахалкаци, который, безусловно, был одним из главных, если не главным, творцом этой команды и этой победы. В общем, я всех хочу вспомнить, просто боюсь кого-то пропустить, какую-нибудь фамилию забыть – просто всех не перечислить сейчас. Рамаза Шенгелия нет тоже среди нас, к сожалению. Это все футболисты, которые сыграли огромную роль в этой победе и доставили такую радость грузинским болельщикам, и не только грузинским, я думаю, что их имена никогда не забудутся.

Мне кажется, что эту победу нужно праздновать всегда, даже если через 100 лет Грузия еще будет существовать, то и через 100 лет нужно эту победу праздновать, просто как одну из важных вех в истории этой страны

Вот сейчас празднуется 40-летие этой победы. Кто-то может сказать: «Сколько можно праздновать?» Но мне кажется, что эту победу нужно праздновать всегда, даже если через 100 лет Грузия еще будет существовать, то и через 100 лет нужно эту победу праздновать, просто как одну из важных вех в истории этой страны. Это же не только футбольная победа была, это была победа национальная, особенно в Советском Союзе, когда всех стригли под одну гребенку и всех считали чуть ли не русскими, это тогда было такое чувство гордости, что вот, маленькая Грузия вдруг вышла на такой уровень. Так что это было совпадением – посчастливилось тому поколению футболистов, что у них был такой тренер, и что великий тренер вместе с великими футболистами создали эту победу.

– Дато, что-то можно спасти еще из этого великого наследия?

– Я думаю, надо начинать с нуля, с детского футбола, а потом будет видно, потому что очень тяжелое положение сейчас в грузинском футболе, мне кажется. Есть проблески какие-то, но… посмотрим. Я все-таки оптимист, и думаю, что рано или поздно и другим поколениям как-то придется праздновать какие-то победы.