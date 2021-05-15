Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов допустил возможность обмена в Россию народного депутата Виктора Медведчука, отправленного под домашний арест по делу о госизмене. Об этом он сообщил в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера», запись доступна в YouTube-канале шоу.

Он отвечал на вопрос, возможен ли обмен Медведчука и других членов его партии в Россию после их осуждения на содержащихся в России украинцев. «Это решение принимает президент Украины. Я думаю, что если будет такая возможность, то мы охотно это сделаем», — ответил чиновник, отметив, что судебного решения по делу Медведчука еще не было.

Медведчук - лидер партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», она контролирует крупнейшую оппозиционную фракцию в Верховной раде. Оппоненты обвиняют партию в пророссийских настроениях, что считается ими недопустимым после аннексии Россией Крыма и поддержки сепаратистов на востоке Украины.

Политик подозревается в государственной измене, покушении на разграбление национальных ресурсов и нарушении правил ведения войны. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. 66-летний депутат возглавлял Администрацию президента Украины во время президентства Леонида Кучмы, дважды был заместителем председателя Верховной рады, а в мае занял 12 место в рейтинге самых богатых украинцев по версии журнала Forbes с оценкой состояния в 620 миллионов долларов.