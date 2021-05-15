Делегация Грузии участвует в весенней сессии ПА НАТО в режиме онлайн

Весенняя сессия Парламентской ассамблеи НАТО, организованная Швецией, проходит 14-17 мая в режиме онлайн, сообщает Общественный вещатель Грузии.

В работе заседании принимает участие делегация парламента Грузии во главе с Ираклием Берая. В первый день заседания к участникам форума обратился президент Ассамблеи, конгрессмен США Джеральд Коннолли, который рассказал об агрессивных действиях России против Грузии и Украины.

По мнению конгрессмена, НАТО должно продолжить осуждение российской оккупации, поддерживать грузинских друзей, независимость и территориальную целостность Грузии. Что касается текущих политических процессов в Грузии, политик отметил, что приветствует значительный прогресс, достигнутый в урегулировании политического кризиса в стране, и повторил свой призыв к сторонам полностью выполнять достигнутые договоренности.

Джеральд Коннолли также рассказал о политике «открытых дверей» Североатлантического союза и подчеркнул, что Грузия и Украина возлагают большие надежды на саммит НАТО.

Он выразил надежду на то, что лидеры союзников по НАТО признают прогресс и достижения Грузии и Украины, и в конечном итоге обе страны станут полноправными членами Альянса.